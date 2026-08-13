El USDA retira del mercado casi 30,000 libras de carne de Argentina vendida en Texas y Florida

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El Departamento de Agricultura de Estados Unidos ha emitido una alerta para retirar del mercado productos cárnicos crudos importados de Argentina debido a fallas en las inspecciones.

La retirada afecta a 29,628 libras de productos de carne cruda que fueron distribuidos en Texas y Florida por la empresa Corte Argentino USA LLC, con sede en Florida.

El Servicio de Inocuidad e Inspección de Alimentos del USDA declaró en un comunicado que los productos, que figuran bajo la marca Frigorífico Gorina SAIC, fueron distribuidos a minoristas sin la reinspección federal de importación requerida.

El proceso de reinspección certifica que el etiquetado, la documentación y el estado del producto cumplen con las directrices federales.

Los productos de carne cruda fueron elaborados entre el 15 y el 20 de mayo y tienen fechas de consumo preferente o congelación comprendidas entre el 15 el 20 de septiembre.

Los productos incluyen:

● Frigorífico Gorina SAIC ternera deshuesada “Top Sirloin Butt”

● Frigorífico Gorina SAIC ternera deshuesada “Eye Round”

● Frigorífico Gorina SAIC ternera deshuesada “Topside Cap Off”

● Frigorífico Gorina SAIC ternera deshuesada “Flat”

● Frigorífico Gorina SAIC ternera deshuesada “Knuckle"

No se han confirmado casos de enfermedad relacionados con el consumo de estos productos. Los consumidores que hayan comprado carne de res retirada del mercado deben desecharla inmediatamente.

En un comunicado de prensa, Sid Miller, comisionado saliente de Agricultura de Texas, calificó la falla en la inspección como "inaceptable".

“Mi mensaje a los texanos es sencilla: compren productos estadounidenses. Compren productos de Texas. Sepan de dónde viene su carne”, dijo Miller.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

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