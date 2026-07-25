El poder de los padres en la alfabetización familiar

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La alfabetización familiar suele asociarse con actividades como cuando un padre le lee un cuento a su hijo antes de dormir. Sin embargo, los niños comienzan a desarrollar habilidades de lectoescritura mucho antes de aprender a leer. Esto ocurre a través de conversaciones cotidianas, juegos y actividades que fomentan la interacción y amplían el vocabulario, la comunicación y la confianza. Investigadores y educadores afirman que los padres desempeñan un papel fundamental en este desarrollo.

Una investigación realizada con la participación de más de 5,000 familias estadounidenses reveló que cuando los padres participan regularmente en actividades de alfabetización como leer, contar cuentos y cantar con sus hijos, ellos ingresaban al preescolar con mayores habilidades de lectura, matemáticas y socioemocionales.

Esa investigación se refleja en programas como Even Start de Northside ISD donde se anima a los padres a fomentar la alfabetización a través de experiencias compartidas con sus hijos.

David Martin Davies / TPR Superpadre y superhija. Un padre y su hija posan para las fotos antes de participar en el evento Strong Father/Child Saturday del programa Even Start del distrito escolar Northside ISD.





Dentro del centro de actividades, padres e hijos se sentaron en una amplia sala decorada con motivos de superhéroes. El desayuno fue lo primero en la agenda, antes de que les explicaran el programa del día. Padres e hijos disfrutaron de tacos de desayuno mientras sonaba música animada. Algunos padres llevaban pilas de tacos y jugo en un brazo mientras controlaban a dos o tres niños, y los voluntarios ayudaban a las familias a sentarse en sus mesas.

Yvette Benavides / TPR Strong Father/Child Saturday del distrito escolar Northside ISD. Padres e hijos disfrutan de un desayuno antes de iniciar las actividades del día.





El evento se basó en una idea sencilla: los padres son los primeros maestros de sus hijos, y algunas de las lecciones más importantes se aprenden mucho antes de que un niño entre a un salón de clases. Programas como Even Start ayudan a las familias a desarrollar el lenguaje y la lectoescritura a través de las interacciones cotidianas, y animan a los padres a participar activamente en ese aprendizaje.

El día está dedicado a los padres, o, mejor dicho, a las personas que desempeñan ese papel. Brenda Faz-Villarreal, coordinadora del programa de alfabetización familiar Even Start del distrito escolar independiente de Northside, afirma que utilizan el término en un sentido amplio.

“Sé que a veces se trata de una situación de divorcio o de que no tienen padre. Pero entonces aparece un abuelo, aparece un familiar. Necesitan ese modelo masculino positivo en sus vidas”, dijo Faz-Villarreal.

Programas como Even Start se basan en investigaciones que demuestran que cuando las familias aprenden juntas, los niños se benefician con esas interacciones cotidianas. Y este día se organiza para brindarles a los padres y a los niños la oportunidad de hacer justo eso.

Yvette Benavides / TPR Un abuelo realiza una actividad con su nieto en el evento "Strong Father/Child Saturday" del programa Even Start del distrito escolar Northside ISD.





“Están aprendiendo diferentes habilidades, pero al mismo tiempo se divierten”, señaló Faz-Villarreal. “Simplemente no se dan cuenta de que están aprendiendo algo”.

El objetivo principal es ayudar a los padres a comprender que los momentos cotidianos y el tiempo que pasan juntos pueden favorecer el desarrollo del lenguaje y las habilidades de lectoescritura.

“Tenemos a la Srita. Anastasia de la tienda Twig”, explicó Faz-Villarreal. “Está leyendo un libro porque… es muy importante que los padres y los niños lean juntos”.

La Srita. Anastasia se muestra muy animada mientras lee al grupo. Los padres y los niños ríen, recitando juntos el alfabeto de superhéroes. Es un momento breve, pero refleja la esencia de la alfabetización familiar: aprender a través de la conexión.

Saile Aranda / TPR La señorita Anastasia en el evento Even Start para padres e hijos del distrito escolar Northside ISD en mayo de 2026.





“La alfabetización familiar se trata fundamentalmente de leer en casa”, detalló Kimberly Ridgley, superintendente adjunta de Desarrollo Integral del Niño en el distrito escolar independiente de Northside.

Incluso las actividades que no implican libros ni lectura pueden propiciar que los padres —en este caso, los papás— contribuyan al aprendizaje de sus hijos. Si bien leer juntos es importante, los educadores plantean que la alfabetización también incluye conversar, hacer preguntas y animar a los niños a explicar sus ideas.

En este día, participan en diversas actividades, como decorar aviones de papel, jugar, hacer manualidades y pasar un tiempo juntos, lo que brinda a los padres la oportunidad de conectar con sus hijos y convertir las interacciones cotidianas en momentos que desarrollan habilidades lingüísticas y de lectoescritura.

“Sabemos que las investigaciones demuestran que si los niños tienen un vocabulario más amplio, obtienen mejores resultados académicos”, aseguró Ridgley. “Por eso, en este evento en particular, se trata de reunir a padres e hijos para hablar sobre cómo resolver problemas… como acertijos”.

Saile Aranda / TPR Kimberly Ridgley, superintendente adjunta de Desarrollo Integral Infantil del Distrito Escolar Independiente de Northside (Northside ISD son sus siglas en inglés), en un evento de alfabetización familiar para padres e hijos.

Al final del pasillo, padres e hijos trabajan hombro a hombro, decorando aviones de papel con rotuladores de colores brillantes. Algunos escriben nombres en las alas. Otros crean diseños y patrones. Padres e hijos charlan y ríen durante todo el proceso.

Un padre, Ram Ramirez, y su hija de 10 años, Karisma, llevan camisetas iguales inspiradas en los Dallas Cowboys que se hicieron especialmente para el evento. En la espalda se puede leer el nombre de su equipo: "Team Ramirez".

“Es la primera vez que hago esto con ella”, aclaró Ramirez. “Trato de ser un buen padre”.

David Martin Davies / TPR Ram Ramirez confeccionó camisetas especiales para el evento de padres e hijos patrocinado por Even Start en colaboración con el distrito escolar independiente de Northside (Northside ISD son sus siglas en inglés).





Ram Ramirez y su hija Karisma en un evento para padres e hijos del programa Even Start del distrito escolar Northside ISD. Padre e hija confeccionaron camisetas especiales para la ocasión.

Ramirez subrayó que quería que el día fuera especial para su hija. Se aseguró de pedir el día libre en el trabajo para estar disponible ese sábado en particular.

“Para mí es difícil porque soy transportista. Tengo que hacerlo todo con dos semanas de antelación”, agregó.

Para Ramirez, pasar el día con su hija implicaba planificar en función de su trabajo. El programa no puede eliminar esas barreras para los padres, pero crea un espacio donde pueden priorizar el tiempo con sus hijos.

David Martin Davies / TPR Ram Ramirez confeccionó camisetas especiales para el evento de padres e hijos patrocinado por Even Start en colaboración con el distrito escolar independiente de Northside (Northside ISD son sus siglas en inglés).





Sin embargo, los padres no siempre han sido incluidos en las conversaciones sobre el aprendizaje en la primera infancia.

Esa es una de las razones por las que programas como Even Start invitan intencionadamente a los padres a participar en las aulas y en espacios donde puedan enfocarse en interactuar de forma significativa con sus hijos.

El objetivo no es sustituir la importancia de las madres, sino ampliar el círculo de adultos que apoyan en el aprendizaje del niño.

La mayoría de las iniciativas de alfabetización familiar se han centrado tradicionalmente más en las madres, pero las investigaciones demuestran que los padres también desempeñan un papel importante en el desarrollo del lenguaje de los memores.

Becky Huang es profesora del Departamento de Enseñanza y Aprendizaje de la Universidad Estatal de Ohio y miembro asociada del Centro Crane para Investigación y Políticas de la Primera Infancia. Afirma que los programas que involucran intencionalmente a los padres están en consonancia con lo que demuestran los estudios sobre el desarrollo del lenguaje infantil.

“Me alegra mucho ver que existen iniciativas o programas que involucran a las familias, como esos programas de alfabetización familiar que también incluyen a los padres, porque tradicionalmente creo que pensamos en los cuidadores más como mujeres o madres, pero la participación positiva de los padres apoya el desarrollo del lenguaje de los niños".

Incluso un juego sencillo brinda a padres e hijos la oportunidad de hablar, trabajar juntos y practicar interacciones cotidianas que favorecen el aprendizaje.

Saile Aranda / TPR Padres, abuelos y niños participan en una actividad en el evento para padres e hijos del programa Even Start del distrito escolar Northside ISD.





“Y así, en ese ejemplo del bingo, el niño puede tomar la iniciativa, o el padre puede tomar la iniciativa”, indicó Ridgley. “Así que, en realidad, también se trata de respetar los turnos”.

En una de las sesiones, se juega al "Bingo de superhéroes". Los jugadores buscan imágenes de superhéroes en sus tarjetones de bingo: capas, máscaras, escudos y rayos. El juego convierte una actividad sencilla en una oportunidad para que padres e hijos amplíen su vocabulario, practiquen la comprensión auditiva y aprendan juntos.

Yvette Benavides / TPR Padres e hijos juegan al bingo juntos en el evento Strong Father/Child Saturday" del programa Even Start del distrito escolar Northside ISD.





“Guantes. Guantes. Guantes. Vamos. Vamos”, dice Dominic, de 8 años. “Vamos. Necesitamos dos más. Necesitamos dos más. De verdad quiero a Spider-Man”.

Su padre, Devin Dillard, comentó que estas actividades son útiles para los padres.

“Cuando ves cuántos padres se esfuerzan y realmente se presentan, e incluso los abuelos y los tíos… veo el apoyo y el amor que demuestran”.

El juego continúa y entonces se oye una voz.

“¿Tenemos a Hulk? ¡Bingo! ¡Bingo! ¡Bingo! ¡Bingo!” Dominic y su padre ganaron el juego de bingo.

Claro está que el mayor logro fue el tiempo que pasaron juntos, fortaleciendo la conexión y las conversaciones que son la base de la alfabetización familiar.

Esta historia forma parte de una serie de Texas Public Radio que examina la alfabetización familiar en San Antonio. Basándose en las experiencias de familias, educadores y organizaciones locales, este informe examina qué se necesita para ampliar las oportunidades entre generaciones.

El apoyo a la serie proviene de la Solutions Journalism Network , una organización sin fines de lucro dedicada a la elaboración de informes rigurosos y convincentes sobre las respuestas a problemas sociales.

Recursos para la paternidad y la familia

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

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