Las horas pico de la tarde en San Antonio serán húmedas esta semana y es posible que haya inundaciones.

Las horas pico de la tarde en San Antonio podrían ser lluviosas esta semana debido al calor diurno y una atmósfera húmeda.

Hay una probabilidad moderada a fuerte de lluvias durante el viernes y menores probabilidades durante el fin de semana.

También se espera que un frente frío llegue el miércoles para provocar lluvias y temperaturas más bajas.

No se descarta por completo la posibilidad de inundaciones repentinas entre el miércoles y el viernes.

Se esperan lluvias de una a tres pulgadas en la mayoría de las áreas antes de que finalice la semana laboral.

Las mejores posibilidades de lluvia parecen ser el jueves.

Las temperaturas máximas del jueves al domingo rondarán los 90 grados, lo cual es mejor que 100.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

