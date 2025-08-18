Un cóctel atmosférico traerá rondas de lluvias al área de San Antonio

Lee esta historia en inglés.

La lluvia no llegará fácilmente a San Antonio para el resto del mes de agosto, a menos que sea como una perturbación tropical.

Pero esta semana, un patrón meteorológico interesante promete "generar rondas de lluvias y tormentas eléctricas", según el Servicio Meteorológico Nacional.

Los meteorólogos informaron que los niveles de humedad serán aproximadamente del 150% para un agosto típico en el sur de Texas esta semana. En combinación con el calor diurno, la brisa marina proveniente del Golfo de México —que el presidente Donald Trump rebautizó como Golfo de América mediante una orden ejecutiva a principios de este año— y una vaguada frente a la costa, las probabilidades de lluvia aumentarán considerablemente esta semana.

Un frente frío a media semana también podría provocar algunas lluvias en Alamo City.

Hay entre un 20% y un 40% de probabilidad de lluvia todos los días de la semana hasta el miércoles. La probabilidad de lluvia aumentará el jueves y el viernes al 60% y al 70%.

Las posibilidades de lluvia disminuirán durante el fin de semana, pero esto debe tenerse en cuenta si se planean actividades al aire libre.

Como beneficio adicional, el frente frío, la lluvia y la nubosidad deberían hacer que las temperaturas máximas diurnas bajen de cerca de 100 grados después del miércoles a alrededor de 90 grados desde el jueves hasta el domingo.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

