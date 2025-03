Por qué la enorme caída en las muertes por abuso y negligencia infantil en Texas es engañosa

Lee esta historia en inglés.

Esta historia es parte de "Cuando el Hogar es el Peligro", una serie de varias partes sobre cómo Texas está dejando a las familias sin apoyo o supervisión continua y a los niños en hogares peligrosos.

Texas publicó otro de una serie de informes que registran una caída precipitada en las muertes infantiles por abuso y negligencia en marzo. El Informe Anual de Muertes por Maltrato Infantil mostró una disminución del 60% en las muertes trágicas en menos de cinco años. Paradójicamente, esto se produjo cuando el estado de Texas redujo los servicios a familias con problemas, así como el número de niños que saca de hogares peligrosos.

El Departamento de Servicios Familiares y de Protección de Texas (DFPS por sus siglas en inglés) redujo drásticamente la frecuencia con la que brindaba servicios a familias acusadas de abusar o descuidar a sus hijos entre 2018 y 2023. El DFPS no brindó servicios ni monitoreo continuo al 63% de todas las familias donde encontró abuso o negligencia en 2023, un aumento del 20% con respecto a seis años antes.

Al mismo tiempo, el estado redujo la cantidad de niños que sacó de hogares donde encontró abuso y negligencia: un 40% menos de niños entre 2021 y 2023 sin una reducción similar en los hallazgos de maltrato.

Los expertos dijeron que la caída en las muertes junto con la reducción de los servicios era tan lógicamente incongruente que les hizo preguntarse si las cifras eran demasiado buenas para ser verdad.

"Eso no se siente bien. Simplemente no se siente bien. No se ve bien", dijo Melinda Gushwa, profesora visitante de trabajo social en la Universidad Simmons en Boston, quien pasó más de dos docenas de años trabajando en agencias estatales de bienestar infantil y justicia juvenil de Estados Unidos.

La caída de las cifras coincidió con cambios en las leyes y políticas sobre lo que se considera una muerte por negligencia y cuando el departamento incluso investiga las muertes por abuso y negligencia.

En virtud del Proyecto de Ley 567 de la Cámara de Representantes de 2021, la legislatura elevó el umbral legal, reduciendo dos de las categorías más importantes de muertes por negligencia, ahogamiento y asfixia debido a alojamientos inseguros para dormir, que a menudo implican asfixia accidental por parte de padres afectados por drogas o alcohol.

Estos dos tipos de muerte aún lideran el número de muertes por negligencia, según el DFPS.

En una declaración, el DFPS señaló caídas en las muertes por abuso físico (las más bajas desde 2017) que no se habrían visto afectadas por el cambio de definición.

El estado reconoció en su último Informe Anual de Muertes por Maltrato Infantil que la disminución de las muertes por negligencia (la mayor proporción de muertes por maltrato a nivel nacional) se debió a la ley de 2021.

Pero el estado no ha realizado ningún análisis sobre cómo la aprobación de la HB 567 afecta la seguridad infantil, y los datos estatales reflejan que los niños continúan muriendo en hogares que son abusivos y negligentes.

Si bien las cifras de mortalidad del estado mostraron una caída significativa en las muertes verificadas por abuso y negligencia infantil desde 2018, hubo un fuerte aumento en otras categorías de muertes infantiles registradas por el DFPS.

No se contabilizan como muertes porque han desmantelado la definición de negligencia.



—Lori Duke

Una categoría cada vez mayor incluía ocasiones en que se encontró abuso y negligencia en el hogar, pero el departamento descartó que fuera la causa de la muerte.

Otra categoría creciente incluía muertes dentro de una familia con un historial de acusaciones de abuso y negligencia, donde se encontraron nuevamente abuso y negligencia en el hogar en el momento de la muerte, pero no se consideraba responsable de la muerte.

Los defensores argumentaron que es muy probable que el estado simplemente estuviera recategorizando las muertes que alguna vez contabilizó como negligencia.

Paul Flahive | Texas Public Radio Lori Duke

"No se cuentan como muertes porque han destruido la definición de negligencia", dijo Lori Duke, co-directora de la Clínica de Derechos del Niño de la Universidad de Texas en Austin. "Si cada vez menos niños mueren por negligencia, es sólo porque se ha redefinido la negligencia para que esencialmente no sea negligencia".

El estado se negó a responder a la pregunta del TPR sobre la recategorización de las muertes, probablemente las que alguna vez contabilizó como negligencia.

"Quiero decir, sólo puedes comparar cómo puedes comparar si tus métricas son diferentes, si tienes manzanas y naranjas. Pero tal vez esa sea parte de la razón para cambiar esto para que no puedas comparar", dijo Gushwa.

Investigar menos muertes lleva a encontrar menos muertes

Luego, el estado tomó más medidas que dieron como resultado que las muertes por abuso y negligencia disminuyeran, potencialmente solo en el papel.

En 2023, el estado cambió su política sobre cuándo investiga la muerte de un niño por abuso y negligencia. Ahora el departamento sólo investiga cuando existe “preocupación explícita” por abuso y negligencia en el momento de la muerte. Si no es así, se solicita a los socorristas que se comuniquen con el departamento si surge algo. Este cambio resultó en que el DFPS investigara un 30% menos de muertes por abuso y negligencia infantil, en 2023, el año en que cambió la política, según las cifras estatales sobre muertes asignadas para la investigación.

“Están contando deliberadamente menos de lo necesario”, dijo Duke.

El DFPS se negó a comentar ante TPR sobre el impacto que tuvo este cambio de política en la identificación de muertes por abuso y negligencia. También se negó a describir qué análisis hizo, si es que realizó alguno, sobre los impactos del cambio de política.

Un impacto importante cuando una muerte no se cuenta como negligencia es que el papel del DFPS termina en ese momento con esa determinación. Libera al departamento de la responsabilidad de ofrecer a las familias servicios continuos, de investigar más a fondo o de posiblemente albergar a los hermanos restantes. A menudo, en los casos de muerte infantil, los hermanos son retirados, al menos temporalmente, mientras continúa la investigación o mientras los padres utilizan servicios que mantendrán seguros a los hijos restantes, explicó Duke.

Todas estas cosas son muy costosas para la agencia con un presupuesto bienal de 3 mil millones de dólares.

Cualquiera que sea la motivación, el estado ya no cuenta las mismas cosas.

De alguna manera no han descifrado el código para reducir las muertes por abuso y negligencia infantil, dijo Emily Douglas, profesora de trabajo social en la Universidad Estatal de Montclair.

"No se está disminuyendo el número de muertes. La tasa de mortalidad general sigue siendo la misma. Pero supongo que no estoy realmente segura de cuál es la motivación detrás de eso", dijo.

El DFPS se negó a responder la pregunta del TPR sobre si el estado estaba haciendo comparaciones de manzanas con naranjas con los datos de fatalidades actuales versus los datos pasados.

Esta no es la primera vez que los cambios de política resultaron en cambios bruscos registrados en las muertes por abuso y negligencia infantil en Texas. A finales de la década de 1990, el estado exigía que cualquier niño que muriera antes de los 6 años recibiera una autopsia.

Douglas señaló un salto increíble el año siguiente.

En 1997, la tasa de mortalidad por abuso y negligencia infantil en Texas estaba ligeramente por encima del promedio nacional. En 1998, esa cifra había aumentado un 75%.

"Parece muy poco probable que 75% más niños murieran en Texas por abuso y negligencia en 1998 en comparación con 1997, especialmente porque la tasa general de mortalidad infantil disminuyó durante ese tiempo", se lee en un informe de políticas del Centro de Prioridades de Políticas Públicas.

También dijo que otros estados estaban subestimando las muertes por abuso y negligencia.

Pero no siempre son sólo anomalías en los datos las que explican las cifras de Texas. El Austin-American Statesman encontró que el estado subestimó las muertes por abuso y negligencia infantil en 2015.

Uno de los grandes problemas en torno a este tema fue que no existe un estándar nacional para lo que se considera muerte por abuso y negligencia. Muchos estados cuentan estas muertes de diversas maneras, lo que genera una situación complicada, explicó Douglas.

A pesar de las preguntas sobre cómo Texas ha realizado su conteo, Douglas pensó que su intento de estandarizar el conteo fue positivo. “Aplaudo sus esfuerzos por tratar de concretar exactamente qué van a considerar muerte relacionada con abuso y negligencia”, ella dijo.

Un informe del American Enterprise Institute publicado en 2024 destacó las muchas diferencias en cómo las definiciones de los estados podrían afectar sus cifras. Por ejemplo, un niño que se ahoga en una bañera podría clasificarse como muerte por negligencia en un estado, pero como accidente en otro.

A medida que estados como Texas cambian los estándares, es posible que las muertes se hayan contabilizado como negligencia un año y no el año siguiente.

Se estima que 2,000 niños murieron en 2023 por abuso y negligencia, según el último informe federal sobre maltrato infantil.

"Hemos visto un aumento de las muertes infantiles [a nivel nacional]", dijo Frank Vandevort, profesor clínico de derecho en la Clínica Jurídica de Defensa Infantil de la Universidad de Michigan. "Sabemos que nuestras cifras oficiales son subestimaciones del número de niños que mueren por abuso y negligencia, por lo que las agencias no quieren que eso se haga público. Los líderes políticos no quieren que eso se haga público".

Número de muertes subestimadas

Una revisión superficial de los informes de los medios de Texas reveló al menos media docena de muertes que el estado no anotó en sus informes de fatalidades, a pesar de que los cuidadores fueron procesados por los crímenes.

Entre 2018 y 2023, Texas informó a la legislatura 1,242 muertes por abuso y negligencia. Cuando TPR solicitó los nombres y los informes públicos sobre las muertes, recibió documentación para un poco más de 1,200.

Cuando TPR preguntó sobre el año con la mayor discrepancia, un empleado estatal dijo que podría tener que ver con casos anulados, o casos en los que un presunto perpetrador apeló al proceso de revisión administrativa del DFPS y la determinación cambió de abuso y negligencia. Pero el estado no pudo confirmarlo.

“Todavía estoy esperando una determinación final de nuestra gente de registros sobre estos números”, dijo Marissa Gonzales, directora de comunicaciones del DFPS.

Cinco meses después, la agencia aún no ha dado ninguna explicación.

Texas también puede provocar que se informen menos incidentes de abuso y negligencia. La legislatura ha tomado medidas para reducir la cantidad de llamadas que alegan abuso y negligencia. En 2023, el Proyecto de Ley 63 de la Cámara de Representantes hizo imposible denunciar de forma anónima abusos y negligencias. Estas llamadas ahora quedan inmediatamente descartadas. El objetivo declarado de la HB 63 era eliminar los informes falsos de transeúntes malentendidos o familiares vengativos.

El estado recibe cientos de miles de acusaciones de abuso y negligencia cada año, y la gran mayoría son descartadas.

Varios legisladores han comentado la necesidad de ayudar a los investigadores a centrarse en los informes importantes, razón por la cual se dirigieron a los reporteros anónimos.

Se produjo una caída del 9% en el total de reporteros después de que se aprobó la ley entre 2023 y 2024, según el sitio web del libro de datos del estado. El número total pasó de más de 13,000 periodistas que insistían en permanecer anónimos hasta trabajadores de admisión hasta unos 300.

Algunos legisladores conservadores están presionando actualmente para reducir aún más las cifras. Un proyecto de ley del Senado propuesto en la sesión de 2025 crearía reglas nuevas y, según algunos, onerosas sobre cuándo los médicos y otros trabajadores de la salud denuncian abusos y negligencias.

El Proyecto de Ley del Senado 128 requeriría que los médicos informen a los padres que creen que el niño fue abusado, para informarles que pueden obtener una segunda opinión y completar una declaración jurada de cómo el médico determinó el abuso, la negligencia o la explotación. Luego, el hospital debe generar un informe para el estado y puede ser penalizado y multado si no lo hace.

Los defensores temen que las reglas, el papeleo adicional y las sanciones financieras modestas desincentiven a los médicos, que son una de las salvaguardias más sólidas para los niños, a la hora de informar todos los casos de sospecha de abuso y negligencia.

Esta serie fue producida como parte de la beca StoryReach U.S. del Centro Pulitzer.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

