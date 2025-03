Juez federal anula el requisito de identificación de la boleta por correo en Texas

Lee esta historia en inglés.

Un juez federal de San Antonio dictaminó que los requisitos de identificación del estado de Texas para las solicitudes de voto por correo son inconstitucionales.

El juez de distrito estadounidense Xavier Rodríguez determinó el jueves que las disposiciones de la ley estatal de seguridad electoral SB1 de 2021 discriminan a los votantes con discapacidades.

Los votantes por correo son principalmente personas mayores de 65 años y personas con discapacidades. Desde que se promulgó la ley, muchos votantes informaron que sus boletas fueron rechazadas porque no proporcionaron un número de identificación o porque el número que proporcionaron no coincidía con el que el estado tenía registrado.

"El problema con esto es que muchos tejanos tienen más de un número de identificación del departamento de seguridad pública," dijo Victor Genecin, abogado del Fondo de Defensa Legal de la NAACP. "Así que el primer obstáculo para un votante que solicita una boleta de voto ausente es que puede no saber qué número está en el sistema electoral. E incluso si saben qué número está en el sistema electoral y lo ingresan correctamente, es posible que el sistema electoral no tenga el número correcto."

Genecin citó testimonios en el juicio, donde el Secretario de Estado de Texas admitió que más de 650,000 registros de registro en su sistema eran incorrectos.

Añadió que el testimonio de los expertos en el juicio estimó que más de 2 millones de personas no pudieron votar debido a las restricciones de identificación.

El fallo ordenó al secretario de estado de Texas eliminar los requisitos de las solicitudes de votación por correo. Sin embargo, el fallo se produjo apenas unas semanas antes de las elecciones municipales de Texas, por lo que permanecerán en vigor hasta el 3 de mayo.

El juez Rodríguez también derogó las disposiciones de la SB1 que exigen que quienes ayudan a los votantes presten juramento bajo pena de perjurio.

"Normalmente, cuando alguien te dice: '¿me ayudarías?' O das un paso adelante para ayudarlos o no lo haces. Pero no dices, ¿sabes? ‘¿Por qué necesitas ayuda?’ Simplemente ayudas," dijo Genecin. "Y por eso la idea de que las personas discapacitadas deban explicar por qué no pueden votar sin ayuda es ofensiva en sí misma."

Genecin agregó que parte del juramento es que el asistente debe jurar entender que si el votante no es elegible para recibir asistencia, entonces el voto podría ser invalidado.

"Por lo tanto, esto coloca al asistente en la posición de tener que evaluar si el elector es elegible para recibir asistencia, y la palabra 'elegible' no está definida en ninguna parte del estatuto," dijo.

Se esperaba que el estado de Texas apelara.

Los opositores de la SB1 aplaudieron la decisión y la llamaron una victoria para los votantes con discapacidades.

"Realmente es una gran victoria para la accesibilidad al voto y afirma que nuestro sistema electoral debe proteger y priorizar el derecho de cada votante a poder participar plenamente," dijo Elsie Cooke-Holmes, presidenta internacional y presidenta de la junta directiva de Delta Sigma Theta Sorority, Inc., codemandante en el caso. "Realmente brinda una oportunidad para que los más de 3 millones de votantes con discapacidades en Texas puedan ejercer su derecho a votar sin dificultades excesivas. Garantiza que sus voces podrán ser escuchadas y que sus votos realmente contarán."

El juez Xavier Rodríguez falló el otoño pasado que el estado de Texas ya no podía investigar los esfuerzos de asistencia a los votantes como un acto criminal. El estado de Texas ha apelado ese fallo.

Cooke-Holmes dijo que su organización ve impulso en el desafío a la SB1.

"Sabemos que la lucha no ha terminado. Vamos a seguir abogando por políticas que eliminen todas las formas de supresión de votantes," afirmó.

La SB1, que se aprobó a raíz de las acusaciones de fraude electoral sin evidencia por parte del presidente Donald Trump después de las elecciones de 2020, también limitó el horario de votación anticipada, prohibió la votación de 24 horas, eliminó los centros de votación desde el auto, limitó múltiples lugares de entrega de boletas por correo, limitó la distribución de solicitudes de boletas por correo y amplió la autoridad de los observadores electorales partidistas.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

