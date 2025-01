'Este acto no tiene cabida en el Islam.' Los musulmanes de Houston se preocupan por la islamofobia tras ataque en Nueva Orleans

Lee esta historia en inglés.

En la Sociedad Islámica del Centro Médico de Houston, hombres, mujeres y niños dejaron sus zapatos en la entrada mientras se reunían para las oraciones del mediodía.

El servicio del viernes de esta semana fue el primero desde el trágico ataque del día de Año Nuevo en Nueva Orleans. Basem Hamid, uno de los imanes de la mezquita, tuvo un mensaje poderoso en su sermón.

"Como musulmanes, condenamos este incidente, este acto horrible, con la declaración más severa y clara," afirmó. "Este acto no tiene cabida en el Islam ni entre los musulmanes y no es aceptado bajo ningún criterio. No hay excusa ni justificación para ello."

Tras el ataque con la camióneta y la revelación de que el conductor vivía en Houston y había jurado lealtad al grupo terrorista ISIS, algunos residentes musulmanes están inquietos por el impacto que esto tendrá en su comunidad. ¿Serán objeto de discriminación? ¿Deberían preocuparse por su seguridad? Muchos de los asistentes a las oraciones del viernes se apresuraron a señalar que el presunto autor no los representaba ni a ellos ni a su fe.

En el área metropolitana de Houston viven alrededor de 200,000 musulmanes, y es la mayor población musulmana de Texas. Se trata de una comunidad diversa y en crecimiento que incluye tanto a inmigrantes como a personas nacidas en los Estados Unidos. Hace poco se inauguró un nuevo Centro Islámico para musulmanes hispanohablantes y, a principios del año pasado, el Aeropuerto Intercontinental George Bush añadió una zona dedicada a los musulmanes para que se laven y recen.

Annie Mulligan Los zapatos de los fieles se alinean en los estantes afuera de la mezquita del Centro Médico de la Sociedad Islámica de Houston durante las oraciones del mediodía el viernes 3 de enero de 2025, en Houston.

En la mezquita de la Sociedad Islámica del Centro Médico, hay señales de ese crecimiento. Se están realizando obras para un nuevo centro más grande. Durante el servicio religioso del viernes, las mujeres con hiyabs coloridos llenaron el área de oración para ellas. En la sala había niñas y niños pequeños. De vez en cuando, un bebé lloraba o balbuceaba.

Entre los presentes en la sala se encontraba Umme Kulsum, originaria de la India pero lleva varios años viviendo en Texas. Está casada y tiene cuatro hijos. Sigue de cerca las noticias y dijo que tenía dos temores cuando se enteró del ataque en Nueva Orleans.

"El primer temor que tuve fue que fuera alguien de nuestra comunidad," expuso. "Luego pensé: ¿qué pasará ahora? ¿Qué será lo próximo? ¿Cuáles serán las reacciones islamófobas que podríamos enfrentar en nuestra comunidad?"

Como madre, se preocupa por sus hijos y las preguntas que le harán. Considera que los padres tienen que estar preparados para hablar con sus hijos sobre estos temas.

Ecos de 2001

Algunos feligreses de la mezquita explicaron que hay una sensación incómoda que les recuerda lo que sintieron hace más de dos décadas. Mohamed Salama, un trabajador de TI que divide su tiempo entre Houston y Dallas, habló sobre esto después de las oraciones del viernes.

Annie Mulligan Los feligreses se inclinan en oración durante el servicio religioso del mediodía en la Mezquita de la Sociedad Islámica del Centro Médico de Houston el viernes 3 de enero de 2025, en Houston.





"Viví el 11 de septiembre y hasta el día de hoy tengo un recuerdo muy claro de lo triste que fue y lo que pasó después, de lo difícil que era ser musulmán en los Estados Unidos y de lo preocupado que estaba por practicarlo, simplemente por ir a la mezquita."

El FBI afirma que el hombre responsable del ataque en Nueva Orleans en el que murieron 14 personas fue Shamsud-Din Jabbar, un veterano del ejército de 42 años de Houston, que murió en un tiroteo con la policía tras el ataque.

La Sociedad Islámica del Gran Houston expresó que Jabbar no era miembro formal de ninguna de sus 21 mezquitas en Houston.

Durante el servicio religioso en el Centro Médico de la Sociedad Islámica, el imán Hamid no se limitó a denunciar el ataque, sino que criticó las redes sociales, que, en su opinión, están alimentando mucho odio, ira y desinformación. Muchas personas, señaló, afirman ser expertos en el Islam o líderes de la fe, pero terminan llevando a otros por el mal camino.

"Así es como la gente se radicaliza: al exponerse a fuentes poco fiables del Islam," recalcó.

Annie Mulligan Un feligrés sostiene un rosario durante las oraciones del mediodía en la mezquita de la Sociedad Islámica del Centro Médico de Houston el viernes 3 de enero de 2025, en Houston.





Hamid y otros imanes en Houston aseguran que han estado hablando entre ellos sobre cómo combatir este problema.

Waleed Basyouni, imán del Centro Islámico Clear Lake, comparte que ha desafiado a sus feligreses a pensar en la mejor manera de abordar sus preocupaciones. Después del ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 en Israel y del bombardeo de Israel en Gaza, por ejemplo, les hizo varias preguntas.

"Hemos estado hablando sobre cómo puedes canalizar tu ira, tu opinión, tu posición política, lo que sea que sientas de la manera correcta y más efectiva," precisó.

Tras el ataque en Nueva Orleans, varias organizaciones musulmanas de Houston emitieron comunicados. La Sociedad Islámica del Gran Houston (ISGH) reiteró que estaba "horrorizada por el crimen sin sentido dirigido contra civiles" y extendió sus condolencias a las familias de los muertos.

"El ISGH mantiene desde hace mucho tiempo una política de tolerancia cero absoluta contra el extremismo y las actividades sospechosas," afirma el comunicado, que pide a cualquier persona que disponga de información pertinente que se ponga en contacto con las fuerzas del orden. "El ataque a civiles, independientemente de su nacionalidad, etnia o religión, es una atrocidad que ninguna ideología o causa puede justificar."

Annie Mulligan Los feligreses salen de la mezquita de la Sociedad Islámica del Centro Médico de Houston después de la oración el viernes 3 de enero de 2025, en Houston.





Shariq Ghani, director ejecutivo de The Minaret Foundation, un grupo multireligioso de Houston, aclaró que es importante construir y mantener puentes con otras comunidades.

Su organización realiza varias eventos durante todo el año. Uno reciente se llamó "Competir en la bondad" e incluyó a 30 organizaciones religiosas del área metropolitana de Houston. Los grupos compitieron entre sí para recaudar alimentos para los bancos locales de alimentos.

"El clero con el que he hablado no está muy preocupado por las represalias o los ataques secundarios," planteó. "Lo que más les preocupa es cómo esto nos afecta a nosotros, a nuestra vecindad, a nuestra cohesión social. ¿Conducirá a la islamofobia o a la marginación de las comunidades aquí en nuestra ciudad?"

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

TPR fue fundado y es apoyado por nuestra comunidad. Si usted valora nuestro compromiso con los más altos estándares de periodismo responsable y puede hacerlo, por favor considere hacer su regalo de apoyo hoy.