El nuevo árbol de Navidad de San Antonio fue colocado en el parque Travis del centro de la ciudad

El árbol de Navidad de H-E-B llegó al Parque Travis en el centro de San Antonio en un camión grande el martes por la mañana.

Luego, un equipo comenzó a levantarlo y asegurarlo. Pronto le colocarán las decoraciones.

La pista de hielo Rotary abrió sus puertas en Travis Park el 15 de noviembre y permanecerá abierta hasta el 5 de enero.

Centro Pista de hielo en Travis Park en 2023





La llegada del árbol de Navidad y la apertura de la pista de hielo marcan el comienzo de la temporada navideña en el centro de San Antonio.

Funcionarios del Ayuntamiento dijeron que el árbol de Navidad se encenderá formalmente durante una ceremonia el viernes 29 de noviembre. Los automovilistas pueden esperar que Pecan Street entre Navarro y Jefferson, y Jefferson, desde Pecan hasta Travis, esté cerrada desde las 8 a.m hasta las 11 p.m para la iluminación del árbol.

El Paseo del Río (River Walk) de San Antonio se iluminará con luces navideñas el 30 de noviembre y permanecerá así hasta el 5 de enero.

Las luces navideñas del Álamo brillarán del 24 de noviembre al 2 de enero, de 6:00 p.m. a 8:00 p.m.

Otros eventos que se realizarán en diciembre incluyen Taste of Houston Street el 3 de diciembre. Houston Street, desde Navarro hasta St. Mary's, estará cerrada desde las 2 p.m. hasta las 10 p.m. ese día.

Y el Rock 'n' Roll 5K/10K se llevará a cabo el 7 de diciembre en el centro de la ciudad. Será necesario cerrar Houston Street a las 2 a.m. La carrera comienza a las 7:30 a.m. Houston Street volverá a abrir de manera continua poco después de que comience el evento y se espera que esté completamente abierta a las 11 a.m. el día de la carrera.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

