Día de las elecciones: Espere un clima fresco y soleado; se requiere identificación física; puedes votar en cualquier lugar de votación de 7 a.m. a 7 p.m.

Lee esta historia en inglés.

Este es el resumen del TPR de los últimos titulares y novedades. Proporciona un resumen sucinto y claro de las historias que sigue TPR.

El clima de hoy: Espere un máximo hoy de 76 y un mínimo de 62. Los máximos se mantendrán en los 70 durante el fin de semana. Poca probabilidad de lluvia antes del sábado.

Los trópicos: el Centro Nacional de Huracanes espera Tormenta tropical Rafael, actualmente al sur de Jamaica, se fortalecerá hasta convertirse en huracán a medida que avance hacia el Golfo de México a finales de esta semana. El NHC pronostica que el sistema se debilitará nuevamente antes de tocar tierra en Luisiana o el este de Texas este fin de semana. La temporada de huracanes en el Atlántico termina el 30 de noviembre.

Screengrab / National Hurricane Center

Hora de votar

El administrador electoral del condado de Bexar, Jacque Callanen, predijo una fuerte participación el día de las elecciones de hoy.

Las urnas están abiertas en 302 lugares de votación de 7 a. m. a 7 p. m. Los electores podrán emitir su voto en cualquiera de ellos.

Una identificación física. deben presentarse, pero no en un teléfono inteligente porque no se permite el uso de teléfonos móviles ni dispositivos electrónicos en las filas de votación.

Callanen dijo que se esperan largas filas y que los trabajadores electorales ubicarán a los votantes en tantos pasillos con aire acondicionado como puedan en los sitios de votación. También se sugiere una botella de agua o una sombrilla para dar sombra. Estará en los 60 y nublado por la mañana, pero en los 70 y mayormente soleado por la tarde.

El administrador electoral recomendó a los votantes estudiar una boleta de muestra en línea antes de votar para reducir los tiempos de espera para ellos y otros votantes. Callanen dijo que las boletas, especialmente la que contiene las seis enmiendas a los Estatutos de la Ciudad de San Antonio, pueden tardar más de cinco minutos en leerse.

Un frente frío atravesó la zona el lunes por la noche y provocó algunas lluvias. Se esperaba que el cielo del martes por la mañana estuviera nublado, pero el sol debería aparecer a la hora del almuerzo. Además, los padres deben consultar con los distritos escolares de sus estudiantes; varios están cerrados los martes por las elecciones.

Carreras clave para seguir este dia

Ha habido grandes cambios en las encuestas sobre si Texas y sus 40 votos electorales están en juego o no.

La carrera por el Senado de los Estados Unidos en el estado siempre ha estado más cerca del margen de error, ya que el titular Ted Cruz busca un tercer mandato, con el desafío del congresista de Dallas Colin Allred.

En el Congreso, los titulares republicanos Chip Roy y Tony González enfrentan desafíos, junto con los demócratas Greg Casar y Henry Cuellar. En el Distrito 15, que va desde Seguin hasta McAllen, la actual republicana Mónica De La Cruz enfrenta una reñida revancha contra la demócrata Michelle Vallejo.

A nivel de la Cámara estatal, sólo hay 10 contiendas reñidas, y tres de ellas son en el área de San Antonio. Incluyen los Distritos 118, que enfrentan al titular republicano John Luján contra el demócrata Kristian Carranza; El Distrito 121 tiene al republicano Mark LaHood y a la demócrata Laurel Jordan Swift; y el Distrito 80, en el que el republicano Don McLaughlin y la demócrata Cecilia Castellano compiten por el escaño que durante mucho tiempo ocupó la saliente Tracy King.

Los habitantes de San Antonio tienen seis propuestas en la boleta electoral.

Escuche la cobertura electoral especial de NPR y TPR, esta noche a partir de las 6.

Los organizadores de la cena Jiménez aceptan solicitudes de comida.

La cena anual de Acción de Gracias Raúl Jiménez de San Antonio acepta solicitudes este mes para comidas en casa.

Los residentes confinados en sus hogares pueden marcar 2-1-1, seleccionar la Opción 1 e informarle al operador que les gustaría solicitar una comida para la 45ª cena anual.

Se aceptarán solicitudes hasta el 22 de noviembre. Las comidas se entregarán el Día de Acción de Gracias entre las 9:30 a. m. y las 3:30 p. m.

El cambio climático puede causar daños a largo plazo en los niños

Los desastres meteorológicos provocados por el cambio climático pueden tener un gran impacto en la salud de los niños.

La pediatra Debra Hendrickson dijo que la contaminación del aire asociada con los incendios forestales y la industria de los combustibles fósiles puede dañar el sistema respiratorio en desarrollo de un niño.

"Tienden a desarrollar pulmones más pequeños y rígidos," explicó, "por lo que tienen una capacidad pulmonar reducida, y eso puede tener implicaciones para toda la vida, para su salud y para sus perspectivas laborales."

Hendrickson ha escrito The Air They Breathe: A Pediatrician on the Frontlines of Climate Change (El Aire Que Respiran: Un Pediatra en Primera Linea del Cambio Climático), un libro que detalla el impacto del cambio climático en la salud de los niños, en el que describe los crímenes que cree que se han cometido contra los niños.

Tortuga marina varada regresa al agua

Una tortuga marina golfina encontrada varada en Países Bajos fue devuelta al Golfo de México el lunes.

Un pescador de la costa holandesa encontró la tortuga hembra, Boeier, el año pasado.

El Zoológico de Rotterdam en los Países Bajos supervisó el tratamiento y la rehabilitación de la tortuga por lesiones menores antes de que cruzara el Atlántico el mes pasado.

Boeier fue liberado de una playa de Galveston y estaba equipado con un dispositivo de rastreo.

Las tortugas marinas Ridley de Kemp son una de las especies de tortugas marinas más amenazadas del mundo.

Un concierto en una cueva el fin de semana puede calmar los nervios agotados

Al final de una tumultuosa semana de noticias, si la gente necesita algo de alivio, deberían considerar un concierto de violonchelo a 100 pies bajo tierra el sábado por la noche en las afueras de Boerne.

Violoncelista Joseph Kuipers actuará en Cueva Sin Nombre , una variedad de piezas, incluida la relajante "Aleluya."

La cueva ofrece conciertos en el Salón del Trono, su sala más grande. Los techos altos y el amplio espacio ofrecen una acústica que atrae tanto a músicos como a amantes de la música. Un escenario permanente y una iluminación lo transforman en una pequeña sala de conciertos.

El músico del área de Dallas estudió en Suiza y en el Conservatorio de Nueva Inglaterra, y este es un compromiso de regreso para él en la Cueva Sin Nombre. Compra entradas en CaveWithoutAName.com.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

TPR fue fundado y es apoyado por nuestra comunidad. Si usted valora nuestro compromiso con los más altos estándares de periodismo responsable y puede hacerlo, por favor considere hacer su regalo de apoyo hoy.