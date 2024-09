“Tenía todo un ejército detrás de mí”: Boerne celebra el regreso a casa de la arquera medallista de oro paralímpica

Lee esta historia en inglés.

Los atletas de Boerne han tenido una buena racha. Primero, el equipo All-Star de la Liga Pequeña de Boerne llegó a la final estadounidense de la Serie Mundial de Ligas Pequeñas. Ahora, Boerne tiene algo más que celebrar: una medalla de oro en los Juegos Paralímpicos de París.

Docenas de residentes de Boerne se reunieron en la Veterans Plaza el miércoles por la noche para darle la bienvenida al paraarquero Jason Tabansky, quien logró conseguir un lugar vacante en el equipo cuando otro paraarquero resultó lesionado.

Tabansky no es ajeno a que lo consideren un héroe. Sirvió durante 15 años en el Ejército de los Estados Unidos como miembro de la tripulación de un helicóptero. Estuvo dos períodos en Afganistán y uno en Irak. Sin embargo, su tiempo en el Ejército se vio interrumpido después de sufrir una caída en 2015, lo que le provocó una infección de la médula espinal que finalmente lo paralizó a los 32 años.

"No estaría aquí si no fuera porque hace ocho años, cuando estaba internado en el VA, un tipo loco se me acercó y me dijo: 'Oye, deberías probar el tiro con arco adaptado.' Y yo le dije: 'hombre, estás loco. Nunca voy a poder hacer eso.' Y otros dos tipos locos dijeron: 'No queremos oírte decir eso nunca.'"

El sargento retirado del ejército narró que fue un honor competir en sus primeros Juegos Paralímpicos y atribuye su éxito a terceros.

“Conseguir una medalla de oro no es algo individual, como mucha gente podría pensar. Estando en ese escenario, puede que haya habido un momento en el que estuve solo, pero tenía todo un ejército detrás de mí,” aclaró Tabansky.

Tabasnky fue recibido por varios dignatarios locales, entre ellos el alcalde de Boerne, el juez del condado de Kendall y el equipo All-Star de la Liga Infantil de Boerne que acaba de regresar de Williamsport.

Jackie Velez / Texas Public Radio Jason Tabansky estrecha la mano del equipo All Star de la Liga Pequeña de Boerne en la celebración de regreso a casa celebrada en la Plaza de Veteranos en Boerne, Texas.

Se tomó unos minutos para agradecer a quienes lo ayudaron a tener éxito, incluida su esposa y compañera de entrenamiento, su madre y algunos amigos que se negaron a permitirle darse por vencido.

“Cuando llegamos al partido de semifinales, le dije a mi entrenador: 'Oye, hombre, ya nos vamos a casa con algo.' Y le dije: 'No me importa lo que sea, nos vamos a casa con algo.' Pero después de unos cinco minutos, lo miré y le dije: 'Oye, no nos vamos a conformar con el segundo lugar. Vamos a salir y vamos a ganarlo todo.'”

Tabansky es un entrenador de tiro con arco adaptado para niños y adultos con discapacidades y trabaja con Wheelchairs for Warriors.

