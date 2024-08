Rocha Garcia, Peláez, Courage, Altamirano: La carrera por la alcaldía de San Antonio para 2025 se llena de candidatos

Lee esta historia en inglés.

La concejal del Distrito 4 de San Antonio, Adriana Rocha García, anunció el martes que se uniría a la carrera por la alcaldía de 2025. El concejal de la ciudad de Southwest Side es ahora el tercer miembro del concejo municipal en anunciar oficialmente su candidatura a alcalde, un puesto que estará abierto porque el alcalde Ron Nirenberg ha terminado su mandato.

Los votantes del Distrito 4 eligieron a Rocha García para su escaño en el consejo en 2019.

Obtuvo su licenciatura y maestría en Artes de la Comunicación de University of the Incarnate Word antes de obtener su doctorado. en publicidad de la Universidad de Texas en la Moody College of Communications de Austin.

Rocha García dijo que cree que es la persona más adecuada para manejar los desafíos que enfrentará San Antonio en los próximos años, incluidos los déficits presupuestarios proyectados de la ciudad.

“Definitivamente creo que los próximos años para los habitantes de San Antonio habrá un período de dificultad en el que necesitaremos tener a alguien que, primero, tenga la experiencia, pero segundo, que tampoco tenga miedo de unir a la gente, incluso si es opiniones diversas que tal vez no quieran escuchar,” dijo. "Y tenemos que hacer eso por el futuro de nuestra comunidad."

Rocha García ha trabajado como gerente de marketing para SAMMinistries, como vicepresidente de la Cámara de Comercio Hispana de San Antonio, como gerente de proyectos especiales para la ciudad de San Antonio, como director de relaciones públicas para el Distrito Escolar Independiente del Suroeste y como Profesor asistente en la Universidad Our Lady of the Lake. Ha trabajado en la universidad durante 16 años.

El concejal del tercer mandato nació en el lado oeste de la ciudad y creció en el lado suroeste. Ella dijo que su experiencia como hablante nativa de español que tuvo que aprender inglés como segundo idioma, hija de un trabajador manual, alguien que creció en un área de alta criminalidad y educadora la coloca en una posición única para servir como alcalde.

“He superado momentos muy difíciles,” dijo. “Sería la primera alcaldesa que es madre soltera… y luego también, por supuesto, sería la primera alcaldesa latina.”

Rocha García actualmente se desempeña como presidenta de la junta directiva del Fideicomiso de Vivienda de San Antonio, presidenta del Comité de Planificación y Desarrollo Comunitario del consejo y presidenta del Comité de Desarrollo Humano de la Liga Nacional de Ciudades.

Expuso su visión de qué tipo de alcaldesa sería para San Antonio. “La visión que tengo es convertirme en un alcalde transformador de la ciudad,” dijo Rocha García. “No quiero ser sólo un alcalde transaccional. Quiero poder analizar programas que se beneficiarán a largo plazo.”

Agregó que si fuera elegida alcaldesa, planea acompañar a los residentes en la transformación de San Antonio. “Es fantástico articular una visión, pero si la gente no acepta esa visión, entonces es el líder que está en la cima con su propia visión,” dijo Rocha García. "Y por eso quiero asegurarme de que todos estén en la mesa."

Rocha García se une a sus colegas del concejo del Distrito 8, el concejal del Distrito 8, Manny Peláez, y al concejal del Distrito 9, John Courage, para postularse oficialmente para alcalde. El empresario tecnológico local Beto Altamirano también ha estado haciendo campaña para la alcaldía en los últimos meses.

También se espera que la concejal del Distrito 6, Melissa Cabello Havrda, se una a la carrera.

