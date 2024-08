Emoción, nervios, menos vacantes: Northside ISD de San Antonio da la bienvenida a cientos de nuevos maestros

Lee esta historia en inglés.

El Distrito Escolar Independiente de Northside dio la bienvenida al distrito a cientos de nuevos maestros el lunes para dos días de capacitación y orientación.

Hasta ahora, alrededor de 650 nuevos maestros se han sumado al distrito para el año escolar 2024-2025, una señal de que los esfuerzos de reclutamiento en el distrito escolar más grande de San Antonio están dando más frutos este año que el año anterior.

Northside es el cuarto distrito más grande de Texas, con alrededor de 100,000 estudiantes.

“Todavía estamos trabajando para contratar aproximadamente 200 maestros, por lo que ante el promedio de 6,500 maestros en todo el distrito, estamos en una posición mucho mejor este año que el año pasado, pero hemos tenido que tomar algunas medidas realmente agresivas de reclutamiento,” dijo el superintendente de Northside, John Craft. “Tenemos estipendios por referencia; estamos pagando por vías de certificación alternativas.”

Craft inició la Academia de Nuevos Maestros del distrito el lunes por la mañana con un discurso ante unos 300 educadores de secundaria.

Les dijo que lo más importante es construir una relación con sus alumnos. "Sabíamos, y la ciencia lo ha indicado, que en realidad se trata de esa relación que se construye muy temprano en el año escolar para que los estudiantes puedan aprender y construir ese vínculo con los maestros," afirmó Craft.

Craft también les pidió a los nuevos maestros que se apoyen en los maestros veteranos asignados como sus mentores. Los nuevos empleados que formaron parte del programa de residencia docente de Northside tuvieron una oportunidad temprana de establecer relaciones con mentores.

Camille Phillips / TPR Danyelle Foster y Priscilla Padilla participaron en el programa de residencia docente de Northside el año pasado y han sido contratadas como maestras de primer año en el distrito este año.



Danyelle Foster, nueva profesora de historia de los Estados Unidos en Brennan High School, y Priscilla Padilla, nueva profesora de lengua y literatura inglesa en Rayburn Middle School, formaron parte del programa de residencia. Expresaron que pasar un año en el aula bajo la guía de un maestro veterano las ayuda a sentirse más preparadas para enseñar por su cuenta.

“Debo mantener esa conexión con mis alumnos durante todo el año escolar,” advirtió Foster. “También fue mucho más fácil dedicarme a la enseñanza real con mi maestra mentora, porque ella ya confiaba en mí [en el semestre de primavera].”

“Sé exactamente lo que tengo que hacer en cuanto entre al salón. Sé exactamente cómo planificar y si no fuera por el tiempo que tuve durante la residencia, no sé qué haría,” explicó Padilla. "Estoy muy emocionada. Por supuesto, estoy un poco nerviosa. Me siento como un pájaro con alas nuevas.”

Padilla se graduó recientemente de la Universidad Tecnológica de Texas. Foster estaba inscrito en el programa de residencia a través de la Universidad de Texas en San Antonio.

Craft afirmó que Northside tenía un poco menos de vacantes de maestros por cubrir este año en comparación con el año pasado, y están distribuidas en los numerosos campus del distrito. Pero indicó que sigue siendo especialmente difícil encontrar maestros de educación especial. Aproximadamente la mitad de las 200 vacantes restantes del distrito son en educación especial, y Craft agregó que muchas de esas vacantes son para clases de educación especial independientes.

La educación especial era un área difícil de cubrir antes de la pandemia, pero Craft aclaró que ahora es más difícil.

"No vemos que las personas presenten sus solicitudes con las certificaciones apropiadas, y eso es algo que podemos pedirle al estado (a nuestros legisladores) que intente ayudarnos en el futuro, porque estos son puestos cada vez más difíciles de cubrir."

Y a pesar de estar en una mejor posición que el año pasado, Craft reconoció que la escasez de docentes no ha terminado.

“Me gustaría poder reducir las vacantes de la noche a la mañana, pero creo que, lamentablemente, será un desafío que tendremos que afrontar de manera muy estratégica durante los próximos años,” concluyó Craft.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

