Los trabajadores de VIA piden a la empresa que les devuelva su lugar en la mesa

Los trabajadores de VIA Metropolitan Transit se manifestaron frente a la sede de VIA antes de una reunión de la junta directiva el miércoles para pedir a la junta que rechace un esfuerzo de la gerencia de VIA para eliminar las voces de los trabajadores en las negociaciones salariales.

Como empleados públicos en Texas, los trabajadores de VIA no pueden negociar colectivamente ni declararse en huelga con su sindicato. Pero desde la década de 1970, VIA y el Sindicato de Amalgamated Transit (ATU son sus siglas en inglés) han pasado por un proceso llamado reunión y conferencia donde la gerencia y los miembros del sindicato llegan a un consenso sobre un documento llamado “política de condiciones laborales” que incluye temas como los salarios.

El acuerdo de consenso entre el sindicato y la dirección pasa luego al consejo directivo, que lo aprueba.

Pero los trabajadores y el personal sindical dijeron que VIA está tratando de descartar décadas de colaboración.

“La gerencia ha informado... [sobre] la dirección que están tomando, pero no se nos ha dado la oportunidad de sentarnos en la mesa”, dijo Amalio Soto, secretario financiero de ATU local 694.

Una declaración del Director de Comunicaciones de VIA, Josh Baugh, afirmó que VIA “siempre ha trabajado de buena fe con el [ATU]” y que continúan reuniéndose con el sindicato para revisar el documento de condiciones laborales.

Rob Wohl, un miembro del personal de ATU, explicó que la gerencia de VIA señaló a los trabajadores en estas reuniones que la compañía no cederá en su propuesta salarial y que enviará su propia versión de las condiciones laborales a la junta sin la participación del sindicato si el sindicato no está de acuerdo con ello.

Según Wohl, esa propuesta es aumentar el 10% en tres años. Los trabajadores piden el 40%.

Y el sindicato y VIA tienen opiniones totalmente diferentes sobre cuánto se les paga realmente a los operadores de VIA en la actualidad.

"Es importante señalar que los operadores de VIA ya son los mejor pagados en Texas, y cuando se ajustan al costo de vida, también son los mejor pagados en los Estados Unidos", afirmó Baugh en un comunicado.

Pero Wohl declaró que los operadores de VIA son en realidad los peor pagados del estado y compartió documentos sobre las condiciones laborales de los trabajadores de transporte en DART en Dallas y CapMetro en Austin, a quienes también representa ATU.

Esos documentos mostraron que los nuevos operadores de VIA ganan $22.69 por hora después de su primer año, en comparación con $23.69 por hora en CapMetro y $24.61 por hora en DART.

A un nuevo operador de VIA le llevaría 30 años percibir 30.11 dólares la hora, pero los operadores de DART superan ese salario después de cinco años, cuando se les paga 30.77 dólares la hora, según los documentos.

Baugh expresó que el argumento de VIA de que sus operadores son los mejor pagados se debe a las diferencias en el costo de vida en distintas ciudades.

El presidente del ATU Local 694, Brigido Almanza IV, precisó que lo único que quieren los trabajadores de VIA es una conversación justa sobre los salarios. "No estoy aquí para criticar a la empresa ni nada de eso, sólo quiero que se den cuenta de que queremos trabajar con ellos", reclacó. "Queremos superar esto y seguir adelante".

Josh Peck / Texas Public Radio La concejal del Distrito 5, Teri Castillo, en una sesión de comentarios públicos del concejo municipal.



La concejal del Distrito 5, Teri Castillo, y el concejal del Distrito 8, Manny Pelaez, quien se postulará para alcalde el próximo año, asistieron a la reunión de la junta directiva el martes.

Castillo habló ante el patronato en defensa de los trabajadores de VIA.

"Mi petición es alentarlos a todos a que se aseguren de aprobar algo que tenga el consenso y el apoyo de ATU, y tengo la esperanza y sé que están comprometidos a garantizar que sus empleados reciban el apoyo que necesitan", recalcó.

Las declaraciones de Castillo fueron seguidas por aplausos de decenas de trabajadores de VIA quienes permanecieron de pie a lo largo de las paredes y sentados en los asientos de la sala de juntas.

La ATU y VIA todavía tienen programadas varias reuniones para elaborar el documento sobre las condiciones laborales.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

