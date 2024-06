Texas ejecuta a Ramiro Gonzales en el cumpleaños de su víctima adolescente

Lee esta historia en inglés.

HUNTSVILLE – Ese día habría sido el cumpleaños número 41 de Bridget Townsend. En lugar de celebrar una fiesta, su familia estaba en Huntsville viendo cómo ejecutaban a su asesino.

"Finalmente hemos sido testigos de que se hizo justicia con la ejecución," dijo David Townsend, hermano de Bridget, y agregó que la familia había anhelado este día, pero no lo festejaba.

"Nos da un poco de paz y quiero decir que no estamos felices," expuso. "No estamos contentos, nunca estamos contentos con la vida que nos están quitando."

El miércoles por la noche fue ejecutado Ramiro Gonzales, el hombre que secuestró a Bridget, la agredió sexualmente y la mató a tiros hace 23 años.

Gonzales había confesado el asesinato de Townsend y condujo a la policía al lugar donde arrojó su cuerpo, en un rancho en el condado de Bandera, a 40 millas al norte de San Antonio. Allí es donde Gonzales creció con sus abuelos después de ser abandonado por su madre drogadicta.

Según documentos judiciales, cuando era niño, Gonzales fue agredido sexualmente con frecuencia. Se dedicó a una vida de drogas y crimen. Pero mientras estuvo en el corredor de la muerte se convirtió en un cristiano devoto y afirmó que estaba profundamente arrepentido por el asesinato, algo que subrayó en sus últimas palabras.

"A la familia Townsend, lamento no poder articular, no puedo expresar con palabras el dolor que les he causado a todos, el dolor que me llevo y que no puedo devolver. Espero que esta disculpa sea suficiente," comentó. "Viví el resto de esta vida para ustedes lo mejor que pude para la restitución, la restauración y la responsabilidad. Nunca dejé de orar por todos ustedes. Nunca dejé de orar para que me perdonaras y que algún día tuviera la oportunidad de disculparte. A todos ustedes les debo mi vida y espero que algún día me perdonen."

La última apelación de Gonzales para una suspensión de la ejecución argumentó que en la sentencia se utilizaron datos desacreditados para establecer que continuaría siendo una amenaza para la sociedad. Ese argumento fue rechazado por la Corte Suprema de los Estados Unidos el miércoles por la tarde y fue llevado a la cámara de ejecución a las 6 de la tarde.

Después de ser atado a la camilla y con su asesor espiritual colocándole una mano en el pecho, a Gonzales se le administró la dosis letal.

Una vez completada la ejecución, la familia Townsend recalcó que continuará manteniendo viva la memoria de Bridget.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

