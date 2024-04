Mujer de San Antonio sentenciada a 25 años por matar de hambre a su hijastro

Lee esta historia en inglés.

Un jurado del condado de Bexar condenó el jueves a Miranda Casarez a 25 años de prisión por matar de hambre a su hijastro.

El jurado deliberó durante más de cuatro horas antes de dictar sentencia por no alimentar a Benjamin Cervera, de cuatro años.

El niño falleció el 17 de agosto de 2021. Pesaba 28 libras y su cuerpo estaba cubierto de hematomas cuando llegó al Christus Children's Hospital.

“Con este veredicto de culpabilidad, espero que usted nunca pase por lo mismo y pueda hundirse en el vacío y la desesperación en el que me dejó,” dijo Erica Flores, madre de Benjamin, en una declaración a nombre de la víctima que leyó ante el jurado.

Casarez volvió a subir al estrado el jueves con la esperanza de mitigar el veredicto de culpabilidad, al que llegó el jurado en apenas una hora el día anterior. Su abogado había abogado por la libertad condicional.

Paul Flahive / Texas Public Radio La jueza del Tribunal de Distrito 186, Kristina Escalona, sentencia a Miranda Casarez a 25 años de prisión mientras Casarez está de pie con su abogado Anthony Cantrell.

Su testimonio del miércoles se basó en exponer las luchas emocionales de su vida, el abuso sexual y el efecto que la muerte de Cervera tuvo en ella. Pero el fiscal Michael Villareal aseguró el jueves que el jurado recordaba al niño en el centro del caso.

Volvió a mostrar los restos magullados del niño, le preguntó cómo llegaron allí y le pidió que abordara las acusaciones de abuso hechas por el hermano mayor de Cervera.

Casarez continuó negando su responsabilidad en la hambruna del niño, y culpó al padre del menor, Brandon Cervera Sr.

Villareal le presentó mensajes de texto realizados entre su teléfono y el de su madre.

Casarez se quedó impávida. Ella negó haber enviado los mensajes.

El abogado la presionó y le preguntó sobre el mensaje de texto que llegó tres minutos después y que la mujer confirmó que había enviado. Pero Casarez siguió evitando el primero y guardó silencio.

"Tú enviaste ese mensaje de texto, ¿verdad?" Villareal volvió a preguntar.

“Él me diría qué decir…” se interrumpió, dando a entender que el padre de Brandon era el responsable.

“Supongamos que él te dijo qué decir. Tú enviaste ese mensaje de texto. Sí. Tú enviaste ese mensaje de texto,” dijo Villareal, más como afirmación que una pregunta.

La mujer pasó de las negaciones entrecortadas al silencio y luego a una serie de aullidos imperceptibles, como si tuviera una pesadilla.

Después de cuatro dolorosos minutos de negaciones y evasivas, el fiscal leyó el texto al jurado:

"No sé cuánto tiempo puedo aguantar esto antes de que me dé un infarto. Mi pobre hijo ni siquiera puede dormir en su maldita habitación, porque un pequeño de cinco años que todo el mundo piensa que es tan dulce e inocente, no es tan inocente. F ****** amigo descubrió cómo abrir la cerradura... Estoy a punto de comprar una cerradura real y tener a los otros chicos en el sofá... Estoy a punto de comprar una cerradura real y tener a los otros chicos en el sofá... Ya terminé con esta mierda, me estoy volviendo loca, hombre. Este niño necesita una buena,” leyó Villareal.

Casarez volvió a culpar a Brandon Cervera Sr., quien también fue arrestado en el caso y espera juicio.

Villareal calificó de “ilógica” la idea de que Cervera padre le ordenara que le enviara este mensaje de texto a su madre.

El fiscal calificó a la mujer de impenitente y pidió al jurado que le imponga una pena máxima de 99 años. "Debería tener que pensar en Benji todos los días del resto de su vida," afirmó.

El abogado defensor Anthony Cantrell agregó después de la sentencia que creía que su clienta es inocente y que planeaba apelar.

"No creo que siquiera hayan examinado las pruebas," acusó Cantrell sobre la decisión del jurado después de la audiencia. "Tenían que culpar a alguien y culparon a mi clienta."

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

