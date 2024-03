El SAPD criticado por su participación en el concurso SWAT de Dubái con violadores de derechos humanos

Lee esta historia en inglés.

Los defensores de los derechos humanos y de la reforma policial dijeron que la reciente participación del Departamento de Policía de San Antonio en una competencia internacional SWAT en los Emiratos Árabes Unidos fue un error peligroso para las comunidades a las que sirven en casa.

El Desafío SWAT de los Emiratos Árabes Unidos es organizado anualmente por la Policía de Dubai en Dubai. Su propósito declarado es "fomentar un intercambio de técnicas y habilidades tácticas" entre las más de 100 unidades policiales participantes de más de 70 países a través de cinco días de cursos destinados a mostrar resistencia y habilidad física. Este año el evento tuvo lugar entre el 1 y el 5 de febrero.

En un comunicado, un oficial de información pública del SAPD dijo que el departamento participó en el Desafío SWAT de los Emiratos Árabes Unidos con espíritu de competencia.

Ariel Dulitzky, director de la Clínica de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de UT Austin y profesor clínico, expresó que el problema era que muchas de las unidades policiales especiales con las que compitió el SAPD son conocidas por sus deficientes antecedentes en materia de derechos humanos.

"No creo que sea aconsejable que las unidades policiales estadounidenses estén asociadas con ningún otro departamento o unidad policial o con países con un historial deficiente en materia de derechos humanos," afirmó Dulitzky. "No creo que sea el tipo de asociación que los departamentos de policía de los Estados Unidos deberían procurar."

@DubaiPoliceHQ Los miembros del equipo SWAT del SAPD están a punto de comenzar su curso en el tercer día del Desafío SWAT de los EAU.







Explicó, además, que el SAPD y el Departamento de Policía de Nueva York, los únicos dos departamentos de policía estadounidenses que compiten en el Desafío SWAT de los Emiratos Árabes Unidos, no deberían haber participado debido a las preocupaciones actuales sobre derechos humanos.

El SAPD se negó a responder a una lista detallada de preguntas sobre la participación del departamento en el evento. Pero el departamento negó que no deberían competir y dijo que el Desafío SWAT de los Emiratos Árabes Unidos es como los Juegos Olímpicos, donde países de todo el mundo compiten a pesar de las preocupaciones geopolíticas.

Dulitzky expuso que el énfasis repetido de la competencia en un intercambio de “habilidades y técnicas tácticas” y su falta de participación universal de todo el mundo socavaron la comparación con los Juegos Olímpicos.

"En general, creo que son completamente diferentes a los Juegos Olímpicos," afirmó. “El intercambio de tácticas es problemático porque...

algunos de estos países o unidades son conocidos por muchos abusos contra los derechos humanos cometidos por las fuerzas policiales: uso excesivo de la fuerza, ejecuciones ilegales o extrajudiciales, detenciones arbitrarias.”

Grupos de derechos humanos y el Departamento de Estado de los Estados Unidos han acusado a las autoridades de Filipinas, China y Rusia de participar en ejecuciones extrajudiciales, represión del discurso, y crímenes de guerra.

Unidades especiales de los tres países participaron en el Desafío SWAT de los EAU.

El SAPD señaló que la policía de Dubai pagó sus gastos de viaje, pero no compartió a cuánto ascendieron.

Dultizky puntualizó que recibir dinero de la policía de Dubai es otro ejemplo de una mala decisión del departamento.

"Me preocuparía mucho recibir financiación de una fuente pública como el gobierno de los Emiratos Árabes Unidos," declaró Dulitzky. “Yo diría que eso exige un uso básico del juicio, [de] la debida diligencia, en términos de derechos humanos y estar seguros de que cualquier unidad policial en los EE. UU. no esté financiada directa o indirectamente por gobiernos acusados de cometer abusos contra los derechos humanos. Y parece que las unidades estadounidenses que participaron en esta llamada competencia no ejercieron la debida diligencia requerida por las normas de derechos humanos.”

El Departamento de Estado de los EE.UU, en su Informe 2022 sobre los EAU. evaluó que había evidencia creíble de arrestos y detenciones arbitrarias y de graves restricciones a la libertad de expresión llevadas a cabo por el gobierno y las fuerzas del orden. La policía de Dubái está directamente supervisada por el Ministerio del Interior federal.

Las dos unidades de la policía de Dubai obtuvieron el primer y segundo lugar en el UAE SWAT Challenge. El SAPD quedó en el puesto 11 y regresó a casa sin ningún premio en físico.

Josh Peck / TPR Ananda Tomas, fundadora y directora ejecutiva de ACT 4 SA, anuncia la nueva Carta de Justicia de San Antonio.



Ananda Tomas, directora ejecutiva de la organización local de reforma policial ACT4SA, indicó que era inaceptable que el SAPD participara en el evento. Consideró que este tipo de eventos hacen que las fuerzas del orden estadounidenses se parezcan más a las fuerzas armadas.

"Las reuniones de este tipo de equipos SWAT y fuerzas policiales... abren el camino para una mayor militarización, para más violencia," adelantó Tomas.

Dulitzky observó que eso es un riesgo real, especialmente porque muchos de los participantes en la competencia no son independientes de los ejércitos de sus países.

"Cuando hablamos del intercambio de tácticas como uno de los objetivos de la competencia, es bastante problemático que algunas de esas tácticas puedan tener una orientación militar en lugar de policial," destacó.

Tomas cuestionó que el SAPD ya tiene un problema con su uso de la fuerza (22 tiroteos y 14 personas asesinadas en 2023) y que competencias como estas podrían empeorarlo aún más.

“El SAPD triplicó la cantidad de personas que mataron en 2023 respecto a 2022,” ejemplificó. “Y acercarse a equipos SWAT, fuerzas policiales y autoridades policiales conocidas como violentas no puede hacer más que aumentar esas tácticas violentas y ese tipo de tendencia.”

Tomas resaltó que los residentes de San Antonio no pueden darse el lujo de que el SAPD importe tácticas aún más violentas del extranjero.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

