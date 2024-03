CBP niega permisos a México en desfile de 62 años de tradición con Eagle Pass

Lee esta historia en inglés.

El 62º Desfile Anual del Festival Internacional de la Amistad en Eagle Pass el sábado normalmente habría contado con carrozas y bandas escolares de Piedras Negras, pero este año la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) negó el permiso para participar a algunas personas del sur de la frontera.

Entre a quienes se les negó el permiso este año se incluyen algunos funcionarios y organizadores sin documentos de cruce estadounidenses y, como resultado, todas las escuelas primarias mexicanas que normalmente participarían con bandas de guerra”, que son las tradicionales bandas de música estilo militar que participan en escuelas y ceremonias cívicas en todo México.

Mike Garcia, director de la Cámara de Comercio de Eagle Pass, dijo que esto es una ruptura con la tradición de una comunidad binacional y un paso más en un enfoque que rápidamente va por el control fronterizo por parte de las agencias estadounidenses.

“A mediados de los años 70 y antes, en realidad comenzaban el desfile en Eagle Pass, cruzaban el Puente 1 hacia México, rodeaban la plaza y luego regresaban a Eagle Pass,” explicó Garcia. “Así que en realidad estaba en ambos lados de la frontera, y había grupos de ambos lados. Estamos hablando de Drum and Bugle Corps, banderas y muchas cosas diversas. Era todo un acontecimiento."

Los funcionarios locales no han podido aclarar el motivo de la negativa de CBP, y la agencia no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de TPR.

García recalcó que el cambio puede tener algo que ver con el litigio actual sobre la SB4, la ley de Texas que permitiría a las autoridades locales preguntar a las personas sobre su estatus migratorio y a los jueces de Texas deportar a una persona en lugar de someterla a un proceso penal.

“CBP ha estado un poco estricta con respecto a algunas cosas últimamente con el asunto de la SB4, creo que ese es el problema,” respondió Garcia. “Creo que tienen miedo de que lo aprueben mientras estén aquí. Alguien les va a pedir documentos. Realmente no tienen papeles, es sólo una especie de carta informal. La carta obtiene aprobación.”

Jessie Fuentes, residente de Eagle Pass, que participa en el desfile para representar su negocio de excursiones en kayak por el Río Grande, se encuentra actualmente en un litigio con Texas por las barreras fronterizas en el río.

Consideró que el ambiente del festival es muy diferente al de años anteriores debido a la falta de presencia de México.

"Lo están haciendo para destruir nuestra cultura, nuestras tradiciones, nuestra, ya sabes, nuestra historia," expresó Fuentes. “Es una historia local, pero es una historia valiosa. Es como si tuvieras una fiesta y no invitaras a tus vecinos, ¿sabes? Es triste, es triste. Y todo esto me entristece porque no está en nuestras manos.”

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

