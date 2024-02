Periodistas de San Antonio Express-News y MySA.com anuncian un sindicato; será la cuarta sala de redacción de Texas en 2024

Lee esta historia en inglés.

Los periodistas de San Antonio Express-News y MySA.com anunciaron su intención de sindicalizarse el miércoles, convirtiéndose en la cuarta sala de redacción de Texas en anunciar un esfuerzo sindical en 2024 junto con el San Antonio Report, el Texas Tribune y Houston Landing.

Los trabajadores dijeron que su sindicato, San Antonio NewsGuild, contaba con el apoyo del 68% de su sala de redacción (46 empleados de una unidad de 68 personas) y pidieron a la gerencia que les ofreciera reconocimiento voluntario.

En su comunicado de prensa, el sindicato señaló que el abogado laboral de Hearst negó su solicitud de reconocimiento voluntario y que ahora están presentando una solicitud para una elección ante la Junta Nacional de Relaciones Laborales.

En un comunicado, el sindicato expuso su misión.

“Nos esforzaremos por lograr un entorno inclusivo donde cada miembro se sienta respetado, valorado y capaz de alcanzar su máximo potencial. Nuestro sindicato se dedica a promover un lugar de trabajo que celebre las diferencias de raza, género, edad, orientación sexual y antecedentes. Abogamos por una compensación justa y competitiva, beneficios estables y oportunidades de desarrollo profesional. San Antonio Express-News y MySA están formando un sindicato para salvaguardar nuestro futuro como proveedor de noticias.

La decisión de los periodistas de Express-News de sindicalizarse es parte de una tendencia más amplia de sindicalización que se extiende por toda una industria que, ya en un largo declive, experimentó un récord de despidos en 2023., incluso en Los Angeles Times, NPR, el Washington Post, los periódicos Gannett y muchas otras redacciones.

Richard Marini es un reportero de asignación general en la sección SA Life del Express-News y un veterano con 23 años en el periódico. Dijo que los periodistas de este medio querían asegurar sus carreras y evitar los problemas que ocurrieron en el pasado en el periódico.

“Tuvimos un período en Express-News de aproximadamente 10 años, desde 2009 hasta quizás 2019, cuando no obtuvimos ningún aumento," señaló.

Marini dijo que estaba contento con el liderazgo actual del periódico, pero sabe que las cosas podrían empeorar.

“Sólo quiero asegurarme de que si el editor se va o lo que sea, no volvamos a un caso en el que tengamos que pasar 10 años sin un aumento, donde también tengamos dos despidos relativamente importantes," él comentó.

El comunicado de prensa del sindicato también calificó la contracción que Express-News ha experimentado recientemente como “insostenible,” ya que los periodistas han tenido que hacer más con menos.

San Antonio NewsGuild The San Antonio NewsGuild logo.

En un correo electrónico del editor del periódico, Mark Medici, dirigido al personal el miércoles por la mañana, que fue compartido con TPR, rechazó los esfuerzos sindicales en una discusión sobre los beneficios del personal y un correo electrónico que el sindicato envió recientemente a sus compañeros de trabajo elegibles para el sindicato.

"Vale la pena señalar que las últimas mejoras al plan 401k son sólo para empleados no sindicalizados y son sustancialmente mejores que los beneficios 401k negociados por las unidades representadas por el Guild dentro de los periódicos de Hearst," explicó Medici en el correo electrónico.

Medici dijo que una de las redacciones sindicales de Hearst, el Albany Times Union, no ha logrado negociar un contrato durante 14 años y sugirió que los trabajadores podrían terminar en peor situación si se sindicalizan.

"Esto es lo que omitió el correo electrónico: si un sindicato es certificado en el Express-News, las dos partes comenzarán a negociar con una pizarra en blanco," expuso. “Todos los salarios y beneficios existentes estarán sobre la mesa y el sindicato no puede ofrecer ninguna garantía sobre el resultado. No hay garantía de que un contrato se negocie con éxito o de que los salarios y los beneficios se mantengan donde están hoy, y mucho menos se mejoren.”

El San Antonio NewsGuild señaló que el mensaje de Medici representaba “el último de un patrón continuo de represión sindical por parte de la gerencia, que ha intentado pintar internamente al sindicato de manera negativa a través de información errónea.”

Elaine Ayala, columnista de la zona metropolitana y otra veterana del Express-News, afirmó en el comunicado de prensa del sindicato que los periodistas estaban formando el sindicato por su amor al periódico.

"No tomamos esta decisión a la ligera," detalló. “Lo hicimos después de una cuidadosa reflexión sobre el pasado, presente y futuro de esta sala de redacción. La verdad es que hemos necesitado representación sindical en Express-News durante mucho tiempo y nos alegra que finalmente haya llegado este día. Lo que sabemos es que prometemos seguir produciendo buen periodismo, ser fieles a nuestro trabajo y a los demás, y trabajar con la dirección para alcanzar objetivos comunes.”

Más allá de las protecciones contra los despidos y la posibilidad de opinar sobre aumentos constantes, Marini precisó que el sindicato esperaría hasta que comenzaran las conversaciones contractuales con Express-News antes de entrar en detalles.

El Express-News es la sala de redacción más grande y antigua de San Antonio; el San Antonio Express fue fundado en 1865 y luego comprado por William Randolph Hearst en 1992. Todavía es propiedad de Hearst Corporation, que posee otros tres periódicos sindicalizados en todo el país, así como el Houston Chronicle, no sindicalizado.

Marini dijo que los periodistas sindicalizados reconocen la historia del periódico como otra razón para sindicalizarse.

"Creo que es una manera de ayudar a continuar los más de 150 años que Express-News ha estado publicando," aclaró Marini. “Yo estuve presente cuando celebramos ese 150 aniversario. Así que creo que tener un sindicato fuerte y la solidaridad entre, sin duda, la sala de redacción ayudará a que eso continúe.”

El sindicato Express-News se está organizando con Media Guild of the West, una filial de The News Guild-Communication Workers of America, que también organizó las otras tres redacciones de Texas que anunciaron su sindicalización en 2024.

Marini dijo que ha estado involucrado en las conversaciones sindicales durante algunos meses, pero que las discusiones se llevan a cabo en el Express-News desde hace un año.

La mayoría de los organizadores sindicales en la sala de redacción son mucho más jóvenes que Marini, quien tiene 67 años. Dijo que desearía haber pensado en sindicalizarse hace años, pero que está contento de estar entre sus compañeros de trabajo actuales.

"Estoy muy impresionado con el hecho de que la mayoría de los periodistas que están detrás de esto son, al menos en mi opinión, relativamente jóvenes," reconoció. “Ojalá hubiéramos hecho algo como esto hace años. Pero estoy muy impresionado con su entusiasmo. Creo que están mirando a su alrededor y viendo el inestable mundo del periodismo, y sienten que esto podría darle más estabilidad, para que puedan tener carreras exitosas como periodistas.”

En su correo electrónico al personal, Medici dijo que pensaba que un sindicato era una decisión equivocada.

"Sigo creyendo que usted y Express-News estarán mejor atendidos por una relación directa entre los empleados y la gerencia," indicó Medici. "Es la mejor manera de preservar la cultura que hemos construido y los salarios y beneficios altamente competitivos que disfrutamos mientras nos esforzamos por ofrecer periodismo de primera clase para nuestra comunidad."

El editor en jefe de Express-News, Marc Duvoisin, compartió los comentarios del presidente de Hearst Newspapers, Jeff Johnson, sobre el anuncio de sindicalización: “Esperamos presentarles a nuestros empleados, en cuanto al fondo, que no les conviene sindicalizar la sala de redacción de Express-News”, arguyó Johnson en un comunicado. "Hearst valora profundamente una relación directa con sus empleados, y nuestro historial de beneficios adicionales, bonificaciones anuales para todos los empleados y una política de no despidos durante la pandemia es insuperable en la industria de los medios."

Duvoisin también compartió un comentario adicional de Medici.

“Los periodistas de Express-News reciben aumentos anuales por mérito y no han experimentado nada de la dura austeridad tan generalizada en la industria de las noticias últimamente, incluidas licencias, recortes salariales y despidos,” dijo Medici en el comunicado. “Incluso durante los peores momentos de la pandemia, Hearst pagó aumentos por mérito y el año pasado el periódico aumentó significativamente su salario de periodista principiante para atraer y retener a los mejores talentos. Todo esto es consistente con la misión de Hearst de servir a sus comunidades con un periodismo de primer nivel, tratar a sus empleados de manera justa y garantizar la viabilidad de sus periódicos a largo plazo.”

Tanto el San Antonio Report como el Texas Tribune, que operan como organizaciones sin fines de lucro, a diferencia del Express-News, recibieron el reconocimiento voluntario de sus respectivas direcciones un par de semanas después de anunciar sus sindicatos.

Aún no hay una fecha para las elecciones de la NLRB en el Express-News.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

