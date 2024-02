El caso de los cierres de playas por Space X irá al tribunal del condado de Cameron

Lee esta historia en inglés.

Un tribunal de apelaciones estatal dictaminó que los grupos que demandaron al condado de Cameron y al estado para impugnar la constitucionalidad de los cierres de playas del condado para las pruebas de Starship de SpaceX tienen suficiente legitimación para llevar su caso a juicio.

La jueza del Tribunal de Apelaciones 13 de Texas, Clarissa Silva, desestimó un fallo de la jueza del Tribunal de Distrito 445, Gloria Rincones, quien dictaminó en 2022 que los grupos, Save RGV, Sierra Club y la Tribu Carrizo Comecrudo de Texas, no tenían legitimación activa para presentar una demanda contra el condado, o la Oficina General de Tierras de Texas (GLO), que están incluidos en la demanda.

El tribunal de apelaciones señaló que el tribunal del condado de Cameron negó sin explicación su reclamo.

Los grupos demandaron a la oficina de tierras del estado y al condado de Cameron en 2021 por el uso de un estatuto que permite a los comisionados del condado cerrar playas para realizar pruebas con cohetes. Los grupos exponen que el estatuto es inconstitucional al violar la enmienda estatal de Playas Abiertas por la que votaron los texanos en 2009.

En septiembre pasado, los abogados del condado y GLO argumentaron que la enmienda de Playas Abiertas no se podía hacer cumplir y por lo tanto los grupos no podían presentar una demanda. Pero Silva no estuvo de acuerdo.

“[Los grupos] no entablaron una acción en privado para hacer valer su derecho de acceso a la playa. Lo más probable es que tal acción tome la forma de una orden judicial contra una entidad privada, como SpaceX, para prohibir sus lanzamientos de vuelos espaciales que conduzcan al cierre de la playa de Boca Chica”, escribió Silva en el fallo. “En cambio, los apelantes cuestionan la constitucionalidad de los estatutos, la regla, el memorando de acuerdo y la orden”.

SpaceX presionó a favor del estatuto en 2013 con la ayuda del exlegislador estatal Rene Oliveira, de Brownsville, quien desde entonces falleció. El condado de Cameron y GLO firmaron un acuerdo que permitió el cierre de playas para hasta 12 lanzamientos de cohetes Falcon al año hasta que SpaceX cambió de rumbo aparentemente sin repercusión.

El condado de Cameron tiene la autoridad exclusiva para cerrar la autopista 4, la única carretera que conduce a la playa de Boca Chica, así como la playa misma cuando SpaceX esté probando o lanzando Starship. El condado cierra regularmente durante las dos semanas, y una organización conservacionista documentó que el condado había cerrado el acceso durante más de 1,000 horas. El Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos, según un informe de "60 Minutos", también documentó que el condado había excedido su horario de cierre entre 2019 y 2021.

Gaige Davila / TPR Una parte de la autopista 4 frente a la plataforma de lanzamiento Starship de SpaceX.

La Administración Federal de Aviación hizo que SpaceX diera marcha atrás a su solicitud de cierre para poder recibir una licencia para el primer lanzamiento de Starship de la compañía.

Marisa Perales, la abogada que representa a los grupos, dice que el juicio será un argumento legal contra el estatuto más que sobre los cierres en sí.

"No hay duda de que el acceso a la playa está cerrado para actividades de vuelos espaciales al menos varios cientos de horas al año", señaló Perales a TPR. “Así que no será un juicio largo en el sentido tradicional, donde hay todos estos testigos que presentan ciertos hechos porque no hay una verdadera disputa sobre los hechos. Así que técnicamente es un juicio, pero será más como presentarle al tribunal argumentos legales sobre por qué el tribunal debería entender que la ley no es consistente con nuestros derechos constitucionales”.

Mary Angela Branch, miembro de Save RGV que vive en Port Isabel, dice que los cierres y el propio SpaceX han afectado irreparablemente a la playa de Boca Chica.

“Nunca jamás volverá a haber algo así, y los poderes establecidos han restringido nuestro acceso de manera atroz y envenenado este ecosistema biodiverso único en su tipo”, expuso Branch. "Es un verdadero crimen contra el medio ambiente."

Emma Guevara, organizadora del Sierra Club en Brownsville, agregó que hay más trabajo por delante y mencionó el intercambio de tierras en el cual SpaceX y Texas Parks and Wildlife están involucrados.

“Es una parte importante de nuestra comunidad, y que nos quiten el acceso a ella es una confrontación directa de nuestros derechos. Esta decisión es una buena noticia y estamos contentos por ello", respondió Guevara. "Pero somos muy conscientes de los obstáculos que seguimos enfrentando en toda la comunidad, incluido el estado que intenta regalar grandes porciones del Parque Estatal Boca Chica a SpaceX."

El condado de Cameron y el estado aún pueden apelar el caso ante la Corte Suprema de Texas y tienen al menos un mes para decidir si lo harán.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

