La familia del guardia de prisión de Texas muerto protesta por falta de transparencia

Lee esta historia en inglés.

Cinco guardias de prisión entraron a la fuerza en una celda obstructiva para prisioneros en la Unidad Wainwright el 13 de noviembre. Sólo cuatro salieron con vida.

La familia del oficial penitenciario Jovian Motley, de 27 años, el guardia de prisión fallecido, quiere más respuestas y una reflexión genuina por parte del Departamento de Justicia Penal de Texas (TDCJ por sus siglas en inglés). Este sábado, junto con 100 personas más protestarán contra el TDCJ por su muerte y las políticas y procedimientos que la familia culpa por el deceso.

"No hay suficientes parámetros de seguridad, no hay suficiente personal, hay problemas con sus políticas y procedimientos y día tras día los ponen en situaciones peligrosas", dijo Tammica Motley, la madre de Jovian. “Lo que le pasó a mi hijo le pudo haber pasado a cualquiera”.

La familia vio el video del equipo de extracción que resultó en la muerte de su hijo el mes pasado. Ella lo describió como intencionalmente alejado y obstruido. Para la familia el video generó más preguntas que respuestas.

El departamento no ha hecho públicas las imágenes ni ha proporcionado información básica a la prensa sobre este fallecimiento. El TDCJ ha hecho mal uso de las exenciones de privacidad para los reclusos para evitar la divulgación de registros públicos, según expertos en la ley de registros abiertos.

“Si bien el incidente sigue bajo investigación por parte de la Oficina del Inspector General (OIG son sus siglas en inglés), no podemos comentar sobre la narrativa específica de los hechos en este momento. La OIG está realizando diligentemente investigaciones penales y administrativas”, afirmó Amanda Hernandez, directora de comunicaciones del TDCJ, en un correo electrónico.

TPR ha confirmado de forma independiente que el nombre del recluso era Jabari Lewis. Fue trasladado a la Unidad Allred en el norte de Texas después del encuentro mortal y la Oficina del Inspector General lo investiga por homicidio doloso. Los defensores de la reforma penitenciaria han alegado que Lewis está sufriendo represalias por parte del departamento, un cargo que el TDCJ ha negado.

Se publicó en YouTube un informe filtrado del TDCJ acerca del incidente mortal. Describe a un recluso furioso, "Lewis", que "tomó posesión" de la ranura para comida de su puerta, impidiendo que se cerrara.

Los guardias amenazaron con consecuencias si continuaba. Cuando no cedió, lo rociaron con gas pimienta cuatro veces y enviaron un equipo de extracción de cinco hombres para someterlo.

Motley quedó inconsciente.

"Después de varios minutos de que el recluso peleó con el personal y se resistió a la aplicación de restricciones en las manos, el personal identificó que el oficial Motley estaba herido y el recluso estaba encima de él", se lee.

Los oficiales llamaron al 911. Realizaron RCP. El personal de la enfermería hizo maniobras cardiacas de resucitación. Fue declarado fallecido una hora después.

Tammica Motley indicó que no ha hablado con nadie del equipo y no cree que el departamento esté siendo honesto sobre lo sucedido.

“Cuando recibimos la noticia por primera vez, nos dijeron que creían que el recluso estranguló a mi hijo. Dije que eso no sucedió”, expuso Motley llamando a su hijo un verdadero luchador.

Según Tammica Motley, la autopsia respalda su conclusión. TPR no ha visto la autopsia, pero dijo que su hijo no presentaba abrasiones ni hematomas, lo que sugiere estrangulamiento. Además, detalló que la autopsia difería del informe del incidente del TDCJ y afirmó que no solo Lewis estaba encima de su hijo, sino al menos otro guardia también lo sometía.

La falta de respuestas ha enfadado a la familia.

“Entonces es una bofetada en la cara. Es una bofetada en la cara de Houston. Es una bofetada en la cara de mi familia si no tenemos respuestas”, dijo. “Así que iremos el 27 de enero para presentarnos con valentía en la unidad y hacerles saber que seguiremos ahí”.

Además de respuestas, quiere que cambien las políticas.

El TDCJ no logró calmar la situación, explicó. Y su hijo, que trabajaba un doble turno, no debería haber estado en el equipo de extracción. El TDCJ ha luchado durante años para aumentar su personal con uno de cada tres puestos de oficiales penitenciarios vacantes.

En Wainwright Unit, las cosas son aún peores y el 55% de los puestos están vacantes, según datos más recientes. Ex guardias del TDCJ han calificado los niveles de personal en algunas unidades de “locos” y peligrosos para la comunidad.

"Hemos iniciado una revisión integral de nuestras políticas, procedimientos y capacitaciones asociadas con los equipos de extracción y los métodos de desescalamiento", abundó Hernandez en un correo electrónico.

La Oficina del Inspector General aún no ha acusado a Lewis de ningún delito, pero se prevé que se tomarán medidas en las próximas semanas.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

