La congresista Veronica Escobar denuncia el intento del gobierno de Texas de 'aclarar' los ahogamientos de migrantes

Lee esta historia en inglés.

La congresista de El Paso, Veronica Escobar, dijo que el estado de Texas y el gobernador Greg Abbott están tratando de aclarar” al público sobre las circunstancias que causaron la muerte de una mujer migrante y sus dos hijos en Eagle Pass la semana pasada.

“Ha habido muchos intercambios entre Greg Abbott y su personal sobre lo que sucedió y lo que no sucedió”, afirmó Escobar en una conferencia de prensa con otros líderes fronterizos esta semana. "Quiero ser muy claro y creo que es realmente importante que los medios no permitan que Greg Abbott se enfade".

Después de los informes iniciales de que una mujer y dos niños se ahogaron cuando la Guardia Nacional de Texas negó el acceso a los agentes de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP son sus siglas en inglés) en Shelby Park en Eagle Pass, una presentación del Departamento de Justicia ante la Corte Suprema esta semana confirmó que tres cuerpos de migrantes ya habían sido recuperados en el momento en que CBP se puso en contacto con la Guardia.

Abbott, el Departamento de Seguridad Pública de Texas y otros Republicanos se apresuraron a mitigar la culpa de los ahogamientos de migrantes de la misión de seguridad fronteriza del gobernador conocida como Operación Estrella Solitaria, que incluye al DPS de Texas y al Departamento Militar de Texas (TXMD son sus siglas en inglés). El gobernador responsabilizó a la administración Biden, señaló el operativo y se centró en el momento de los ahogamientos.

Pero no mencionó que la estrategia también incluía el hecho de que otros dos migrantes todavía estaban en peligro dentro del agua en el momento en que CBP se puso en contacto con la Guardia Nacional de Texas. El equipo de vigilancia perteneciente a CBP, que podría haber permitido a CBP detectar a los tres migrantes que fallecieron mucho antes, fue retirado por la Guardia Nacional de Texas cuando tomó posesión de Shelby Park a principios de esa semana.

“A la Patrulla Fronteriza, que está entrenada y equipada para salvar vidas, no se le permitió estar en Shelby Park”, acusó el legislador Demócrata. “Y al no estar permitido, eso significa que su equipo no estaba permitido y significa que no tenían visibilidad. Si hubieran tenido visibilidad, si el personal hubiera estado allí, si su equipo hubiera estado allí, podrían haber evitado esos ahogamientos antes de que ocurrieran”.

El domingo, Abbott, en respuesta a un comunicado de prensa anterior de TXMD con detalles similares, planteó en X, anteriormente conocido como Twitter, que los medios habían estado demasiado ansiosos por señalar con el dedo. Culpó de las muertes de migrantes a lo que llamó “el imán fronterizo de Biden”.

Sin embargo, Escobar precisó que los recientes ahogamientos son parte de un patrón más amplio de Abbott y la Operación Estrella Solitaria en la frontera.

"Greg Abbott ha demostrado un patrón y una práctica clara de deshumanizar a algunas de las personas más vulnerables", añadió. "Es muy importante que Abbott y sus acciones no queden impunes".

KAYLEE GREENLEE BEAL/REUTERS / X07607 La ropa permanece sobre alambres de púas y navajas, encima de una valla no escalable recién instalada, en la frontera entre Estados Unidos y México en Eagle Pass en 2024.







El mes pasado, TPR publicó un vídeo que mostraba a una mujer y un niño en el Río Grande cerca de Eagle Pass pidiendo ayuda a gritos mientras cuatro miembros de la Guardia Nacional de Texas observaban a solo unos metros de los botes, pareciendo no brindar ninguna ayuda ni responder verbalmente a la mujer de ninguna manera. Testigos presenciales dijeron que la mujer y el niño “se hundieron” durante varios minutos antes de llegar por sí solos, sanos y salvos, a la orilla mexicana del río.

En respuesta a ese incidente, TXMD le expresó a TPR que estaban al tanto del video y que los soldados habían “determinado que no había signos de angustia médica”.

En julio, el Houston Chronicle publicó correos electrónicos internos de un médico que trabaja en la frontera con el DPS de Texas bajo la Operación Estrella Solitaria que incluía una queja de que a los oficiales “se les había ordenado empujar a niños pequeños y bebés lactantes de nuevo al Río Grande y se les había dicho que no dieran agua a los solicitantes de asilo incluso bajo el calor extremo del verano".

En una investigación interna, el DPS de Texas no encontró irregularidades por parte de su propio personal. La agencia publicó un informe resumido de su investigación el mes pasado, diciendo que no había encontrado “ninguna causa razonable para creer que el liderazgo del departamento en el sur de Texas se involucró institucionalmente en un patrón o práctica de conducta que violó la ley o la política del departamento”.

La policía de Texas comenzó a arrestar a migrantes por primera vez desde que tomaron el control de Shelby Park el miércoles por la noche.

“Con frecuencia son mujeres y niños quienes han pasado por un viaje horrible”, indicó Escobar sobre los migrantes que viajan a la frontera entre Estados Unidos y México. “En ocasiones han sido objeto de violencia, persecución y agresión sexual. El viaje para huir de su patria y llegar a la puerta de entrada de nuestra nación para buscar asilo es increíblemente peligroso”.

Escobar fue coautor de una legislación titulada 'Ley de Dignidad Integral de 2023' con la Representante Republicana de Florida Maria Elvira Salazar en un intento de llegar al otro lado del pasillo en materia de inmigración. El plan requería mayores inversiones en comunidades fronterizas que incluyan servicios vitales e infraestructura fortificada de CBP, como la vigilancia que falta en Shelby Park.

“Doy la bienvenida a mis colegas Republicanos para que se unan a algunos de sus colegas Republicanos para abordar finalmente lo que es un sistema fracturado”, planteó Escobar, “y detener la deshumanización de los migrantes”.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

TPR fue fundado y es apoyado por nuestra comunidad. Si usted valora nuestro compromiso con los más altos estándares de periodismo responsable y puede hacerlo, por favor considere hacer su regalo de apoyo hoy.