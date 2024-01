Este grupo está salvando a las tortugas marinas en riesgo durante el frente frío del Ártico

Lee esta historia en inglés.

En el área de Laguna Madre en el sur de Texas, se están recuperando tortugas marinas de las costas a lo largo de Port Isabel, South Padre Island, Boca Chica y el canal de navegación entre Port Isabel y Brownsville.

Sea Turtle Inc, con la ayuda de su personal, voluntarios y Parques y Vida Silvestre de Texas, recolectó alrededor de 50 tortugas marinas el martes y espera más hasta el jueves.

"Si el clima se da como dicen que se comportará ahora, creo que volveremos a superar el umbral alrededor del mediodía del jueves", dijo a TPR Wendy Knight, directora ejecutiva de Sea Turtle Inc. “Deberíamos terminar de atender a los pacientes el jueves en cuanto a nuevos ingresos. Eso no significa que no habrá rezagados, pero creemos que la gran helada probablemente será mañana y debería empezar a extinguirse bastante rápido después de eso”.

Las temperaturas del agua volverán a bajar alrededor de 55 grados el martes por la noche, lo que provocará que otra ronda de tortugas marinas aturdidas por el frío queden inmovilizadas. Los informes meteorológicos sugieren que el sur de Texas empezará a subir el miércoles y se volverá significativamente más cálido el jueves.

Cuando las tortugas marinas llegaron a Sea Turtle Inc, el personal las marcó, midió y evaluó para detectar lesiones. Las tortugas tardarán unos días o semanas en recuperarse, dependiendo de la gravedad del aturdimiento y de si tienen lesiones.

Gaige Davila / TPR Un miembro del personal de Sea Turtle Inc mide la primera tortuga marina aturdida por el frío recuperada durante una helada en todo el estado el martes.



Las instalaciones de Sea Turtle Inc pueden albergar hasta 600 tortugas, pero el personal cree que el recuento final probablemente será menor.

“Esto será más similar a un aturdimiento por frío que tuvimos a principios de 2022”, anotó Tess DeSerisy, supervisora de campo de conservación de Sea Turtle Inc. “Así que son aproximadamente unos 100 pacientes. Así que eso es lo que estamos planeando y planificando. Pero siempre estamos listos en caso de que sea un poco más grande de lo que esperábamos”.

Durante una helada invernal en febrero de 2021, Sea Turtle Inc, residentes del área de Laguna Madre y voluntarios de todo el país recuperaron más de 5,000 tortugas marinas en lo que sería el mayor evento de aturdimiento por frío registrado en la historia.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

