La ciudad y el condado abren centros para los necesitados durante la ola de frío

Lee esta historia en inglés.

La ciudad de San Antonio está trabajando con socios sin fines de lucro para preparar refugio temporal adicional para pasar la noche contra el frío para la población desamparada.

Además de la capacidad ampliada en Haven for Hope y el Salvation Army, los socios de refugio temporal incluyen Communities Under the Bridge, Corazón San Antonio y Sold Out Believers Church.

El Departamento de Servicios Humanos de San Antonio comenzó a brindar asistencia esta semana a conocidos campamentos de personas sin hogar. Los socios de extensión incluyen SAMMinistries, Corazón San Antonio, Catholic Charities, Christian Assistance Ministries y Haven for Hope.

El servicio de extensión en las calles del DHS operará en horario extendido los domingos por la noche de 2 p.m. a 10 p.m. y lunes y martes de 7 a.m. 10 p.m. La línea directa de Homeless Connections (210-207-1799) también estará disponible durante ese horario extendido para brindar información actualizada sobre refugios.

Centros de calentamiento diurno

La ciudad de San Antonio abrirá 14 instalaciones el lunes 15 de enero, feriado de MLK, de 9 a. m. a 5 p. m. La información más reciente sobre las ubicaciones está disponible en saoemprepare.com.

Las ubicaciones son:



Biblioteca Central (600 Solitude St. San Antonio, TX 78205)

Biblioteca Schaefer (6322 US Hwy 87E, San Antonio, TX 78222)

Biblioteca de la Misión (3134 Roosevelt Ave, San Antonio, TX 78214)

Biblioteca Cortez (2803 Hunter Blvd, San Antonio, TX 78224)

Biblioteca Bazán (2200 W Commerce St, San Antonio, TX 78207)

Biblioteca de Guerra (7978 W Military Dr, San Antonio, TX 78227)

Biblioteca Maverick (8700 Mystic Park, San Antonio, TX 78254)

Biblioteca Igo (13330 Kyle Seale Pkwy, San Antonio, TX 78249)

Biblioteca Encino (2515 E Evans Road, San Antonio, TX 78259)

Biblioteca Thousand Oaks (4618 Thousand Oaks, San Antonio, TX 78233)

Centro Comunitario Tobin (1900 W Martin St, San Antonio, TX 78207)

Centro Comunitario Harlandale (7227 Briar Pl, San Antonio, TX 78221)

Centro Comunitario Cuellar (5626 San Fernando St., San Antonio, TX 78237)

Centro Comunitario de Hamilton (10700 Nacogdoches Rd, San Antonio, TX 78217)

Los pasajeros de VIA pueden viajar sin tarifa hacia o desde estos lugares. Los pasajeros que utilicen el servicio de autobús VIA o VIA Link deben alertar al operador del autobús al abordar; Los pasajeros de VIAtrans deben avisar al agente de reservas al reservar un viaje de VIAtrans.Centros de resiliencia nocturnos

La ciudad operará seis centros de resiliencia a partir del domingo por la noche a las 9 p.m. hasta el miércoles por la mañana a las 8 a. m. Los visitantes tendrán acceso a necesidades y suministros básicos, refugio del frío severo, acceso a energía y carga de dispositivos y wifi gratuito. Cualquiera que venga a estos lugares debe traer ropa, suministros y medicamentos.

Esas seis ubicaciones son:



Centro para personas mayores Normoyle (700 Culberson Avenue, San Antonio, TX 78225)

Centro para personas mayores del noreste (4135 Thousand Oaks Drive, San Antonio, TX 78217)

Centro de Leones para personas mayores de Southside (3303 Pecan Valley Drive, San Antonio, TX 78210)

Garza Community Center (1450 Mira Vista, San Antonio, TX 78228)

Centro Comunitario Copernicus (5003 Lord Rd, San Antonio, TX 78220)

Centro comunitario Miller's Pond (6175 Old Pearsall Rd, San Antonio, TX 78242)

Las perreras estarán disponibles en un área separada de estos lugares para mascotas.

Centros de calentamiento nocturno del condado

El condado de Bexar operará cinco centros de calentamiento nocturno a partir del domingo por la noche a las 9 p.m. hasta el miércoles por la mañana a las 8 a.m.

Esas ubicaciones son:



Lighthouse Church Temple (8201 Old Pearsall Road, San Antonio, TX 78252)

Outer West Community Church (12280 Alamo Ranch Pkwy, San Antonio, TX 78253)

St. Padre Pio Catholic Church (3843 Bulverde Pkwy, San Antonio, TX 78259)

Christ the King Lutheran Church (1129 Pat booker Road, Universal City, TX 78148)

Elmendorf Community Library (203 Bexar Ave, Elmendorf, TX 78112)

Para cualquier otra actualización, puede seguir el sitio web del condado en https://www.bexar.org/.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

TPR fue fundado y es apoyado por nuestra comunidad. Si usted valora nuestro compromiso con los más altos estándares de periodismo responsable y puede hacerlo, por favor considere hacer su regalo de apoyo hoy.