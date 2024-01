La Operación Lone Star del gobernador Abbott tomó el control de un parque público en la frontera durante la noche, los residentes protestan

Lee esta historia en inglés.

Los residentes de Eagle Pass se sorprendieron el miércoles por la noche al saber que la Operación Lone Star del gobernador Greg Abbott una vez más tomó el control de su parque público.

El alcalde Rolando Salinas dijo que recibió una llamada del Departamento de Seguridad Pública de Texas el miércoles temprano informándole que el estado planeaba tomar el "control total" de Shelby Park bajo una declaración de emergencia del gobernador. A las 11 de la noche del miércoles, Humvees bloquearon las entradas al parque.

"Me dicen que la misión es evitar que los indocumentados crucen a Eagle Pass", señaló Salinas en Facebook el miércoles por la noche. "Esa no es una decisión que acordamos. No es algo que quisiéramos. No es algo que hayamos pedido como ciudad".

Shelby Park, de 47 acres, se encuentra a orillas del Río Grande. Ofrece senderos para caminar, campos deportivos y una rampa pública para acceder a lanchas hacia el río fronterizo.

Pero desde junio de 2022 hasta agosto de 2023, sirvió como zona cero de la Operación Estrella Solitaria.

Esto se debe a que, bajo la dirección del DPS, Salinas firmó una declaración jurada en junio de 2022 afirmando el parque de su propiedad personal. Esto permitió al DPS cerrar el parque al público, cubrir la orilla del río con contenedores de envío y alambre de púas, y arrestar a inmigrantes allí por cargos estatales de invasión de propiedad ilegal con una pena de hasta un año de prisión.

El parque también sirvió como zona de preparación para la reunión del gobernador Republicano. Un muro flotante, una hilera de barreras de boyas de 300 metros de largo destinadas a disuadir la inmigración ilegal.

Abbott enfrenta demandas del Departamento de Justicia y del propietario de un negocio local por las boyas, argumentando que son un peligro para la seguridad pública, así como una amenaza para el medio ambiente y las relaciones diplomáticas con México.

La demanda también afirma que la aplicación de la ley de inmigración es competencia del gobierno federal.

En agosto pasado, el Concejo Municipal de Eagle Pass votó a favor de rescindir la declaración jurada de Salinas, eliminando Shelby Park de Abbott y su Operation Lone Star y haciéndolo un espacio público nuevamente.

Los residentes acababan de empezar a utilizar el parque nuevamente para recreación cuando el estado tomó abruptamente el control.

"Condenamos enérgicamente el truco fronterizo del gobernador y le pedimos que revierta su decisión y respete el estado de derecho, los derechos humanos y la cooperación transfronteriza", reclamó la Coalición Fronteriza de Eagle Pass en un comunicado.

La última toma estatal de Shelby Park se ha dado inmediatamente después de un aumento de la migración en el área a finales de año que ha llamado la atención a nivel nacional y decenas de Republicanos han visitado la ciudad de poco menos de 30,000 habitantes como parte de su esfuerzo político para condicionar la ayuda a Ucrania a restricciones de inmigración más estrictas.

Mientras el Partido Republicano hace de la inmigración su tema número uno en las elecciones de 2024, Eagle Pass se ha encontrado constantemente en la mira, incluso cuando la migración ha comenzado a disminuir en el área.

"La acción del gobernador llega en un momento en que el número de cruces no autorizados en Eagle Pass ha disminuido precipitadamente", expuso la Coalición Fronteriza de Eagle Pass. "La acción del gobernador también pone en peligro la cooperación vital entre Estados Unidos y México en la gestión del Río Grande, que se encuentra en su nivel más bajo histórico debido a la sequía y el cambio climático. El río es un salvavidas para ambos países, ya que proporciona agua, energía, agricultura y recreación".

La residente y organizadora de Eagle Pass, Amerika Garcia-Grewal, intentó visitar Shelby Park en la noche para evaluar la situación.

Señaló una puerta cerrada en la entrada principal.

"En todo el tiempo que he vivido aquí, esto nunca había estado cerrado. Este es el estacionamiento que da servicio a todo el centro de la ciudad. Este es el estacionamiento al que viene la gente cuando va al mercadillo. Este es el estacionamiento al que va la gente. hasta cuando van al estadio. Este es el estacionamiento cuando quieres cruzar la frontera", indicó, añadiendo que este tipo de acciones políticas sobre la inmigración tienen un impacto importante en su ciudad.

"No tiene ningún sentido. Es como si todas las políticas fronterizas del gobernador fueran para mostrar y no para tener un efecto real".

En una declaración a TPR, la oficina de Abbott confirmó que esta acción es parte de las crecientes tácticas de seguridad fronteriza de Texas.

"Texas está manteniendo la línea en nuestra frontera sur con kilómetros de alambre de púas adicionales y barreras anti-escalada para disuadir y repeler los niveles récord de inmigración ilegal provocados por las imprudentes políticas de fronteras abiertas del presidente Biden", dijo Reanae Eze, portavoz de Abbott: “Texas continuará desplegando soldados de la Guardia Nacional de Texas, agentes del DPS y más barreras, utilizando todas las herramientas y estrategias para responder a la actual crisis fronteriza del presidente Biden”.

La última toma estatal de Shelby Park se produce inmediatamente después de un aumento de la migración en el área a finales de año que atrajo la atención nacional y decenas de republicanos visitaron la ciudad de poco menos de 30.000 habitantes como parte de su esfuerzo político para vincular restricciones de inmigración más estrictas a la ayuda a Ucrania.

Mientras el Partido Republicano hace de la inmigración su tema número uno en las elecciones de 2024, Eagle Pass se ha encontrado constantemente en la mira, incluso cuando la migración ha comenzado a disminuir en el área.

"La acción del gobernador llega en un momento en que el número de cruces no autorizados en Eagle Pass ha disminuido precipitadamente", dijo la Coalición Fronteriza de Eagle Pass. "La acción del gobernador también pone en peligro la cooperación vital entre Estados Unidos y México en la gestión del Río Grande. , que se encuentra en su nivel más bajo histórico debido a la sequía y el cambio climático. El río es un salvavidas para ambos países, ya que proporciona agua, energía, agricultura y recreación".

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

TPR fue fundado y es apoyado por nuestra comunidad. Si usted valora nuestro compromiso con los más altos estándares de periodismo responsable y puede hacerlo, por favor considere hacer su regalo de apoyo hoy.