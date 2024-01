Alcalde dice que la votación sobre el cese al fuego en Gaza no se llevará a cabo después de que el concejal Manny Pelaez retire su apoyo

Lee esta historia en inglés.

El miércoles, en un memorando dirigido al Concejo Municipal de San Antonio y al personal de la ciudad, el alcalde Ron Nirenberg dijo que no se llevaría a cabo una votación para una resolución de cese al fuego sobre la guerra entre Israel y Hamas. El anuncio siguió a la decisión del concejal del Distrito 8, Manny Pelaez, de rescindir su firma en el memorando conjunto que convocaba a la reunión especial.

"En consideración a nuestro objetivo de aliviar, en lugar de exacerbar, el trauma dentro de nuestra comunidad, la reunión especial no se programará ahora que la solicitud carece del apoyo necesario", indicaba el memorando de Nirenberg.

También señaló que nada de lo que el ayuntamiento pudiera hacer sería adecuado para abordar la situación.

"Ningún gesto, por muy bien intencionado que sea, del gobierno de nuestra ciudad puede capturar las complejidades de la historia del conflicto árabe/palestino-israelí, ni podría representar adecuadamente la amplitud del dolor y la pena que se ha sentido durante generaciones", seña{ó. “Entrar en un entorno internacional complejo y volátil con una comprensión incompleta podría resultar imprudente”.

Pelaez expuso que retiró su apoyo a la resolución de cese al fuego y la entrega de rehenes después de escuchar a los electores.

"Se hizo evidente que esto estaba causando más dolor y ansiedad de lo que se pretendía originalmente", afirmó Pelaez. “Aunque creo que esta resolución fue escrita con las mejores intenciones, estaba claro que amplificaba algunas de esas ansiedades y agravaba el dolor que ya se sentía”.

Foto cortesía/La Federación Judía de San Antonio

Manifestantes marchan por la paz.

Pelaez expuso que llegó a la conclusión de que había mejores maneras de abordar el dolor y la frustración que se siente en todo San Antonio, y que la resolución habría impedido sanar ante la tragedia y dialogar. El memorando de Nirenberg se hizo eco de ese razonamiento.

"Debemos alentar la búsqueda de educación y recuperación a través de un diálogo continuo y productivo", reafirmó Nirenberg en su memorando.

“Como todos los caminos van para San Antonio, este debe ser uno que recorramos juntos”.

Moureen Kaki es la fundadora de San Antonio por la Justicia en Palestina (SAJP son sus siglas en inglés). Dijo que los comentarios de Nirenberg sobre el diálogo durante una reunión que ella y otros organizadores tuvieron con él, el administrador municipal Erik Walsh y Peláez el martes, eran huecos.

“[Nirenberg] dejó en claro que no apoyaría una resolución de cese al fuego y, de manera muy condescendiente, sugirió que una forma de ser productivo al respecto es 'dialogar con la otra parte', lo que fue planteado desde el principio como una especie de enfrentamiento entre musulmanes y judíos, que no es en absoluto el caso de lo que es esto y no es como lo hemos interpretado alguna vez”, recalcó.

Kaki dijo que la decisión de Pelaez era moralmente inconsistente.

"Creo que es pura cobardía, sinceramente", aseveró Kaki. "No estoy seguro de que realmente esté tomando en cuenta a la comunidad musulmana y árabe cuando habla de a quién le está causando más dolor".

La Federación Judía de San Antonio, cuyo presidente y director ejecutivo Nammie Ichilov se ha manifestado en contra de la aprobación de la resolución, no respondió a la solicitud de comentarios de TPR.

Kaki dijo que la decisión de Pelaez la dejó a ella y al resto de su organización sintiéndose traicionados, especialmente porque se produjo pocas horas después de que él se reunió con ellos sin mencionarlo.

"Hubo muchos sentimientos en torno a esto, el más claro fue una especie de decepción, pero también el hecho de que sentimos que nos habían engañado", declaró Kaki. “Y nuestro tiempo fue dramáticamente desperdiciado por el concejal Pelaez, quien sabía que iba a rescindir su firma pero nos hizo pasar una reunión de dos horas en medio de un día laboral”.

Una declaración de SAJP anotó que el liderazgo político en San Antonio le había fallado a su comunidad.

"La vida palestina no es un juego político", decía el comunicado. “Hoy, nuestro liderazgo político local lo trató como tal. Este es otro ejemplo de personas en el poder que tratan a los palestinos de manera trivial y con indiferencia”.

Pelaez agregó que quiere que McKee-Rodriguez y Castillo continúen con sus esfuerzos a pesar de su decisión.

"Tengo la sensación de que mis dos colegas que firmaron y cuyo apoyo a la resolución sigue vigente probablemente pedirán una tercera firma a otro concejal", consideró. "Espero que lo hagan, porque ciertamente es su derecho y tienen mucha gente esperando que lleven esto adelante".

McKee-Rodríguez denunció la medida de Pelaez en una publicación del martes en X y aseguró más tarde que recurrirá a los organizadores para obtener comentarios sobre cuáles deberían ser los próximos pasos.

“Esta es una de las medidas más débiles que he visto jamás por parte de un concejal”, dijo. “Si vas a hacer algo, mantente firme. Tuviste meses de testimonio, meses para considerar una sesión especial, Tú ofreciste tu firma, pero te asustaste de las críticas. Cualquiera menos Manny [Pelaez] para alcalde”.

McKee-Rodriguez y la concejal del Distrito 5, Teri Castillo, plantearon preguntas el miércoles sobre si los estatutos de la ciudad de San Antonio permiten que un miembro del consejo elimine su firma de un memorando de tres firmas una vez que ya fue presentado.

“Hay muchas preguntas y preocupaciones con respecto al proceso del memorando de tres firmas y los estatutos de la ciudad que no indican cómo eliminar el nombre del documento y cómo esencialmente eliminarlo de la consideración una vez que se le ha sellado la hora y se ha presentado al secretario de la ciudad. quien ahora lo entrega al organismo [del ayuntamiento]”, indicó Castillo.

Un portavoz de la oficina del fiscal de la ciudad remitió las preguntas de TPR al memorando de Nirenberg. Nirenberg respondió que no hay camino a seguir sin una tercera firma y que Pelaez le ha retirado su apoyo.

Pelaez dijo que su posición sobre la guerra en Gaza no ha cambiado. “Y entonces, un cambio de dirección, pero ningún cambio en la convicción subyacente que tengo de que esta guerra es inaceptable y debe terminar, y que demasiadas personas allí, en el otro lado del planeta, están sufriendo y muriendo”. añadió Pelaez.

La fase actual del conflicto se vio exacerbada por el ataque de Hamás contra Israel el 7 de octubre, que mató a unas 1,200 personas y tomó cientos más como rehenes.

La campaña militar israelí en respuesta ha matado a más de 23,000 personas, según el Ministerio de Salud de Gaza. Eso representa más del 1% de la población total de 2.27 millones de personas que vivían en el enclave palestino antes de que comenzara la guerra.

El con sede en EE.UU. el Observador de derechos humanos y la organización israelí de derechos humanos B'Tselem han argumentado que el hambre de los civiles en la Franja de Gaza es una política israelí que se aplica de manera consciente.

El Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas dijo a mediados de diciembre que una cuarta parte de la población de Gaza muere de hambre., y que más del 90% de los habitantes del enclave palestino ha pasado sin comer un día entero.

Kaki agregó que los organizadores continuarán apelando al concejo municipal sobre una resolución de cese al fuego en sesiones de comentarios públicos y protestas, y que el objetivo de su organización ahora es encontrar a alguien que reemplace a Pelaez para que la votación avance.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

