La controversia de Mayra Flores en redes sociales resalta la discordia entre Republicanos del sur de Texas

Esta semana, la ex congresista del Sur de Texas y candidata del Distrito 34, Mayra Flores, publicó una foto en sus redes sociales, compartiendo que “la vida de rancho con la familia es la mejor”.

Un seguidor comentó: “¿pupusas?”

“Gorditas de masa”, corrigió Flores.

Horas más tarde, Ben Anderson, un veterano de la Marina y el Ejército con muchos seguidores en X, antes conocido como Twitter, publicó una comparación entre la foto de Flores y una foto idéntica publicada casi un año antes en “Visit Guyana”, una página web de viajes de Facebook dedicada al país sudamericano.

La publicación se viralizó de inmediato, y los usuarios de las redes sociales hablaron sobre las implicaciones políticas de lo que algunos llamaron la foto del falso desayuno en el rancho "vista en todo el mundo".

Publicación en redes sociales que muestra una fotografía replicada de la excongresista Mayra Flores.







Stephan Lawson, portavoz de la campaña de Flores en respuesta a una solicitud de TPR para comentar sobre el incidente, dijo: “Ciertamente no era la intención de Mayra engañar a nadie; la foto simplemente le recordaba su educación y su infancia. Eliminó el tuit para aclarar cualquier confusión”.

Luego de que la campaña de Flores hizo cambios en su cuenta X, la publicación Current Revolt peinó las redes sociales de Flores y descubrió que la práctica de publicar fotografías de cuentas de terceros había ocurrido numerosas veces en el pasado.

El candidato rival, el Representante Demócrata Vicente Gonzalez, se refirió a Flores como “El George Santos del RGV” cuando compartió una historia en X sobre el incidente.

Flores planea enfrentar a Gonzalez por segunda vez en el Distrito 34 del Congreso de Texas, un escaño clave para los Republicanos a nivel nacional en 2024.

"Los votantes son realmente inteligentes"

Gonzalez le recuperó el distrito a Flores en 2022, después de que la excongresista ocupó el escaño solo cinco meses debido a una elección especial. Los distritos recién trazados, ahora más favorables para los Demócratas, serán un desafío para Flores el próximo año, además de conectar culturalmente con los votantes, según Dani Marrero Hi.

Marrero Hi es subdirector de votos de LUPE en el Valle del Río Grande y ha gestionado el trabajo de comunicación para campañas progresistas del Congreso en el sur de Texas.

“Los votantes son realmente inteligentes, especialmente en cuestiones culturales”, explicó Marrero Hi. "Y si ven pupusas en una foto y tú intentas decir que son gorditas, sabrán la diferencia".

En los últimos ciclos electorales, el Partido Nacional Republicano ha intensificado sus esfuerzos para ganar más votantes latinos en distritos tradicionalmente Demócratas como el 34. Marrero Hi explicó que esto ha llevado a incómodos intentos de autenticidad en el Valle del Río Grande.

“La excongresista y su equipo no están tan preocupados por la verdad ni por hablar sobre los temas serios que los votantes del sur de Texas quieren priorizar”, agregó Marrero Hi. “Y tal vez estén más interesados en estas publicaciones de desempeño o en hacer este tipo de pequeña guerra cultural en la que dicen: 'Oh, soy conservador y tengo un rancho estilo mexicano'. Así que busquemos cualquier foto en Internet sobre lo que parece un rancho mexicano, ya sabes, para posar”.

Algunos de los rechazos a los intentos de los candidatos de conectarse auténticamente para obtener votos, en ocasiones, han sido igual de incómodos. En 2022, un bloguero local se refirió a Flores como “Señorita Frijoles” en un ataque político, acusándola de “jugar la carta racial”.

Jon Taylor, presidente de ciencias políticas de UTSA, explicó que las prioridades del Partido Republicano establecidas a nivel nacional son las que están transformando la cultura política a nivel local.

“Esto es parte de un esfuerzo más amplio de los Republicanos que se remonta a 2020, después de que a Trump le fue mejor de lo esperado en el Valle del Río Grande”, afirmó. “Y, en particular, en ciertos condados, de repente deciden que deben centrarse más en conectar con los latinos”.

'Una fiesta impulsada por la personalidad'

Marrero Hi agregó que muchos votantes en estos distritos buscan candidatos que los representen culturalmente, pero esa no es su única consideración.

“Queremos asegurarnos de que los candidatos, cuando presenten ciertos temas o políticas, sepan de qué están hablando”, detalló Marrero Hi. “Que estén en contacto con familias trabajadoras. Que no estén simplemente haciendo algún tipo de arte escénico sobre cómo sería un candidato del sur de Texas”.

“Merecen conversar sobre estas ofertas de conexión”, afirmó Marrero Hi. “También me hace preguntarme cómo se hacen exactamente estas publicaciones. No puedo imaginar que, ya sabes, la excongresista no tenga una foto de una carne asada o de ese almuerzo que les hubiera venido bien”.

La Republicana Mayra Flores saluda a los asistentes a su fiesta en San Benito en 2022.



Pero Taylor consideró que la tensión actual entre las prioridades nacionales y distritales en todo el Partido Republicano ha creado nuevos problemas más allá de las estrategias fuera de la región para conectarse con los votantes del distrito sobre cuestiones étnicas a nivel local.

"Los Republicanos han hecho esfuerzos para simpatizar particularmente con los votantes que parecen estar un poco más a favor de Trump", añadió. "Él está creando, en esencia, un partido impulsado por la personalidad".

Una persona cercana a la campaña de Flores dijo que, debido al enfoque del partido nacional en ubicar a Flores en el distrito, Flores ejerce una fuerte influencia a nivel local. La fuente subrayó que en el condado de Cameron, Flores se había "apoderado del partido local".

“Nunca tuvimos tanto caos hasta que ella probó una pequeña victoria contra [el Demócrata Dan] Sanchez”, planteó la fuente a TPR. “Entonces todo se centró en cómo todo debía girar en torno a su ambición”.

Flores desafiante

Después de que se reveló que Flores volvió a publicar las fotos de otras cuentas, varios usuarios de X compartieron que estaban siendo bloqueados por la cuenta de Flores en la plataforma. Horas más tarde, la cuenta se hizo privada antes de que su identificador se actualizara y se volviera a hacer pública poco después.

“Así es como ella generalmente maneja las cosas”, aseguró una persona cercana a la campaña de Flores. “Finge que no sucedió hasta que pueda mencionarlo incómodamente y entonces podría, tal vez, obtener una respuesta que explique las cosas. Esta vez no lo hará porque no hay una respuesta política. Pero parece ser incluso peor que esta publicación”.

Una persona cercana a la campaña de Flores dijo que en ocasiones Flores ha utilizado “declaraciones y puntos de conversación idénticos a los de sus oponentes”.

“En el tiempo que he observado la política local, nunca había visto eso. Ni una sola vez”, confirmó la fuente.

Mauro Garza, junto con Laura Cisneros y Gregory Kunkle Jr., enfrentarán a Flores en las próximas primarias Republicanas de marzo para tener la oportunidad de competir con Gonzalez en noviembre.

“No es un rumor. Hay mucha evidencia”, recalcó. “Estoy hablando de la gente local. Hacen algo, dicen algo y ella lo acepta. La gente local hace un video y ella quita la parte inferior del crédito. En un momento en el que tenemos a un presidente de Harvard teniendo que renunciar, y ahora estamos viendo a [Flores] plagiar lo que parece ser la historia de su vida. Estoy realmente preocupado por eso”.

Garza dijo que su principal objetivo al desafiar a Flores ha sido realizar “una campaña veraz”.

Una persona cercana a la campaña de Flores alegó que los empleados y voluntarios de la campaña están siendo “coordinados para inundar los comentarios de la página de Facebook de noticias locales de CBS 4, ridiculizándolos por informar sobre [la historia de las fotos de la comida]” a principios de esta semana.

Defendiendo el puesto de Flores

La propia Flores y Alexis Uscanga, quien en su perfil público de LinkedIn incluyó 'Operativo de Campaña' como su título de trabajo durante los últimos siete meses junto con 'Mayra Flores para el Congreso', respondieron en redes sociales a una noticia sobre el reciente incidente que el medio local había vuelto a publicar en el The Texas Tribune.

La campaña de Flores no respondió a la solicitud de TPR de comentar sobre las reacciones a la publicación de Facebook de CBS 4 News.

"¡Guau! La economía es un desastre”, publicó Uscanga en respuesta al contenido de CBS 4. “Hay una invasión en la frontera a la que se destinará el dinero de nuestros contribuyentes. Hay varias muertes por fentanilo en el condado de Cameron. Vicente no hace nada al respecto y esto es noticia ¿cómo? Supongo que debe ser un ciclo de noticias muy lento. Haz mejor tu trabajo difundiendo noticias reales”.

Jessie Leal, miembro de la comunidad local, compartió una observación sobre la misma publicación en redes sociales que subió CBS 4 de la que muchos seguidores de Flores hicieron eco en línea esta semana.

“En serio, en ninguna parte de su publicación menciona que sea su cocina”, dijo Leal en la publicación. “Es como publicar una foto de una cerveza en la playa y decir 'la vida en la playa es mejor' o 'metas'".

Flores nunca declaró explícitamente que ella preparó la comida en la publicación criticada en redes sociales esta semana o en las fotos recopiladas por Current Revolt en torno a su informe.

“Como una latina orgullosa que sabe cocinar”, escribió Flores en el pie de foto de una imagen de huevos y gorditas cocinándose en un comal que luego se encontró en otra cuenta. "La comida mexicana casera sabe mejor en una estufa de gas".

“Para alguien que se ha calificado a sí misma como una latina conservadora culturalmente relevante, definitivamente sorprende ver cuántas fotos de comida engañosas ha publicado”, advirtió Marrero Hi en respuesta a los seguidores que afirmaban que el mejor cocinero de esa comida solo estaba implícito.

Riesgo para las contiendas locales.

Cuando se le preguntó si el distrito aún podría presentar un candidato Republicano que pudiera conectarse con los votantes de ambos partidos, Garza aclaró: "Lo que necesitamos es alguien con habilidades de comunicación interpersonal que pueda unir a las personas para resolver problemas".

Taylor dijo que le preocupa más que la retórica en la región refleje cada vez más las narrativas Republicanas a nivel nacional.

“Ella ha publicado, seamos francos, fotografías poco precisas de los migrantes que se acercan a la frontera”, indicó. “Ha hecho publicaciones sobre cruces ilegales que no ne

Mayra Flores y Kari Lake hablan en un panel de CPAC en 2022.



Sin embargo, Taylor adelantó que vincular la retórica nacional a más contiendas locales puede resultar contraproducente en las urnas durante los próximos ciclos electorales.

“Algunos Republicanos piensan que el voto latino está en juego. No creo que eso sea necesariamente”, comentó Taylor. “Creo que hay un reconocimiento de que la retórica de Trump, en particular sus comentarios absolutamente atroces que literalmente reflejaban comentarios fascistas sobre la pureza de sangre y todo eso, puede finalmente al menos asustar a ciertos políticos, particularmente a los políticos Republicanos latinos, de que tal vez Trump no sea la persona adecuada. Les gustaría que los representaran y los apoyaran”.

Taylor anotó que Trump también ha transformado la manera en que el Partido Republicano recauda fondos en todos los niveles, “básicamente agotando gran parte del dinero para cualquier otra persona”. Creía que esto, junto con los desafíos de divulgación y mensajería, pondrá a prueba al partido a largo plazo.

"A largo plazo, las actividades de Trump van a destruir los esfuerzos Republicanos de acercamiento", añadió Taylor. "Van a destruir los esfuerzos Republicanos de acercamiento para reclutar candidatos y, de hecho, mantener la viabilidad a largo plazo".

Los votantes Republicanos en el Distrito 34 todavía tienen que decidir entre Flores y otros tres candidatos en las primarias de marzo para ver quién finalmente competirá contra el Demócrata Vicente Gonzalez en una de las contiendas por el Congreso más observadas en el país.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

