Pilotos voluntarios ofrecen vuelo a mujeres que necesitan abortar

Lee esta historia en inglés.

Esta historia es parte de la serie EPC. Aviones, trenes y automóviles: evadiendo la prohibición del aborto en Texas. La serie trata sobre texanas que se ven obligadas a ir a otros estados para recibir atención médica reproductiva y las personas que las ayudan.

Desde que la Corte Suprema de Estados Unidos anuló Roe v. Wade, Texas hizo del aborto una opción prácticamente imposible. Para un estado tan grande como Texas, llegar a un punto donde el aborto sea legal puede ser un desafío.

Pero pilotos voluntarios están dando vuelos a mujeres que necesitan estos servicios.

Bart (no es su nombre real) abre la puerta del hangar donde se encuentra su avión.

"Esta es la chica", dijo. "Entonces, por razones de confidencialidad, ella es Susan".

TPR también cambió el apodo de su avión porque Bart y Susan son socios en un esfuerzo clandestino activo - trasladar a mujeres para que accedan a servicios de aborto cuando viven en estados donde el aborto está prohibido.

Susan es un monomotor de cuatro asientos, construido hace más de 60 años.

"Pero tiene alcance para llegar a un par de estados fuera de aquí, y es bastante rápido", explicó el piloto.

Kayla Padilla / Texas Public Radio El interior de un avión utilizado por Elevated Access para sacar de Texas a mujeres que necesitan practicarse un aborto.







Bart puede transportar a alguien que quiere abortar a otro estado donde el procedimiento es legal sin demasiado tiempo ni problemas. Todo en secreto.

Aunque lo que está haciendo es completamente legal, pidió que su identidad no se revele debido a preocupaciones de acoso por parte de activistas antiaborto.

"Sabes, hay un grupo de personas que están realmente entusiasmadas con las computadoras y la gente dox", dijo.

Bart es uno de cientos de voluntarios que trabajan con Elevated Access - una organización que coordina a pilotos de avionetas con mujeres que necesitan abortar. Los enfrentamientos se realizan online. Elevated Access garantiza el anonimato. Los pilotos ni siquiera saben los nombres de sus pasajeros.

“No sé para qué van allí. "No pregunté, no me dijeron", expuso. "Fue sólo una solicitud coordinada para conseguir atención médica para alguien".

Incluso el fundador y director ejecutivo de Elevated Access mantiene oculta su verdadera identidad. Pidió usar el nombre de Mike. Y dijo que la privacidad y el secreto están integrados en el proceso de vincular mujeres que necesitan abortos con los pilotos que quieren ayudar.

"Sí hubo un fiscal de distrito o un fiscal general que decidió intentar perseguirnos a nosotros o a uno de nuestros pilotos, tenemos la mayor discreción posible", afirmó. "Sabemos que hay jueces activistas por ahí".

Elevated Access comenzó a operar hace año y medio y hasta ahora han realizado más de 600 misiones para más de 800 personas en todo el país. Mike añadió que espera que esa cifra aumente a más de 1,000 misiones en 2024. Esto se debe a que Elevated Access sigue creciendo, pero también porque las organizaciones que solían comprar boletos de avión para mujeres que querían abortar fuera del estado enfrentan una crisis financiera.

"Muchas organizaciones han visto una disminución en la financiación, por lo que quizás acuden a nosotros con más frecuencia para llenar ese vacío cuando intentan llevar a alguien del punto A al B", explicó.

Actualmente no hay manera de evitar que las personas viajen de un estado a otro para acceder a servicios de aborto, pero Mike agregó que espera más esfuerzos para cambiar eso.

“Hasta que uno de estos estados adopte restricciones interestatales, tendremos que evaluar eso en esa situación”, puntualizó.

Ya hay esfuerzos en Texas para hacer que los aeropuertos locales estén fuera del alcance de estos vuelos, encabezados por Mark Lee Dickson de Right to Life East Texas. Ayudó a aprobar ordenanzas que prohibían el uso de carreteras y pistas locales a cualquiera que saliera de Texas para realizarse un aborto.

"Todo lo que decimos en esta ordenanza es que cualquiera que quiera ayudar en ese esfuerzo lo consideramos cómplice de un aborto, y nos opondremos a ello", dijo Dickson.

En una declaración a TPR, Dickson se enfrenta directamente a los pilotos de Elevated Access: "Los pilotos que ocultan sus identidades mientras trafican con madres embarazadas para abortar no podrán esconderse para siempre y serán descubiertos, especialmente si se los descubre violando las leyes aprobadas en ciudades como Abilene, Cisco, Odessa y San Angelo, Texas.”

Es poco probable que estas ordenanzas sobrevivan a una impugnación judicial, pero Mike dijo que la comunidad que apoya el aborto está adoptando un enfoque de esperar y ver qué pasa.

"Ciertamente monitoreamos las diferentes leyes y regulaciones que diferentes grupos están tratando de aprobar, ya sean constitucionales o no", dijo. "Es caso por caso en términos de si afecta nuestras operaciones o no".

Mike dijo que el futuro del derecho al aborto depende del resultado de las elecciones de noviembre. Las victorias republicanas podrían hacer que el aborto sea ilegal en todo el país. Pero está centrado en el corto plazo y en el presente. En los cielos es donde todavía existe la libertad.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

TPR fue fundado y es apoyado por nuestra comunidad. Si usted valora nuestro compromiso con los más altos estándares de periodismo responsable y puede hacerlo, por favor considere hacer su regalo de apoyo hoy.