El estado considera si debe cambiar nuevamente las regulaciones de pesca de truchas a lo largo de la costa de Texas

Reciba las mejores noticias de TPR y comience el fin de semana con el boletín 321, directamente en su bandeja de entrada todos los días. Regístrese aquí.

Lee esta historia en inglés.

El Departamento de Parques y Vida Silvestre de Texas (TPWD, por sus siglas en inglés) pronto podrá decidir cuántas truchas manchadas se capturan a lo largo de la costa del estado.

La agencia celebró reuniones en ciudades costeras de Texas la semana pasada, recopilando comentarios de guías de pesca profesionales, pescadores recreativos y público en general sobre las regulaciones de pesca de truchas manchadas que les gustaría ver.

Las reuniones fueron motivadas por los comentarios que recibió TPWD desde que la agencia levantó las regulaciones temporales para la trucha marina a fines de agosto. Esas regulaciones, según las cuales los pescadores solo podían capturar tres truchas por día de entre 17 y 23 pulgadas, fueron implementadas por TPWD en respuesta a la muerte de peces provocada por la tormenta invernal de 2021 en Texas.

Alrededor de 160,000 truchas marinas manchadas murieron, lo que representa aproximadamente la mitad de los peces de caza muertos durante la helada.

La mayoría de las truchas muertas se produjeron en el sistema de bahías inferiores de Laguna Madre, que rodea Laguna Vista, Port Isabel y South Padre Island. Los guías de pesca que asistieron a la reunión de Port Isabel dijeron a los representantes que continúan notando el impacto del congelamiento, señalando que las truchas que vieron apenas alcanzaban el límite reglamentario.

“Personalmente no veo las truchas más grandes y de ranura superior que veíamos antes de la helada, de entre 17 y 23 pulgadas o 24 pulgadas”, expuso Ernest Cisneros, guía de pesca en el área de Laguna Madre durante 27 años.

“Estamos viendo muchas truchas pequeñas: muchas truchas de 15, 16, 17 pulgadas. Pero no estamos viendo truchas más grandes en buenas cantidades como las veíamos antes”, añadió.

Cisneros y varios guías que asistieron a la reunión llegaron a un consenso mayoritariamente uniforme: la pesca ya no es lo que solía ser y probablemente sea necesaria más regulación. Varios querían que el límite de truchas volviera a ser de tres por pescador. Algunos querían que no se capturara ningún pez de gran tamaño. Actualmente, los pescadores de Texas pueden capturar hasta cinco truchas de entre 15 y 25 pulgadas, y uno de esos peces es de gran tamaño.

Según TPWD, las truchas manchadas están por debajo del promedio de 10 años, según los peces que la agencia capturó durante las encuestas. Pero los efectos de esas regulaciones sobre las truchas podrían tardar más tiempo.

Durante la década de 1980, tres heladas mataron a decenas de millones de peces a lo largo de la costa de Texas. El TPWD emitió medidas de conservación similares que ayudaron a recuperar algunas de esas truchas en dos o tres años, aunque no eran tan grandes.

Antes de las reuniones, Jason Ferguson, líder del ecosistema de la Laguna Madre Inferior de TPWD, señaló que la agencia había escuchado opiniones de pescadores de todo el estado.

“Se había dividido bastante equitativamente, en cuanto a mantenerlo igual frente a algún tipo de regulación más estricta como la que teníamos para las [regulaciones temporales después del congelamiento]”, explicó.

La comisión de la agencia emitió una orden de emergencia que regula la pesca de trucha manchada en la parte baja de la Laguna Madre de abril a septiembre de 2021. Las regulaciones normales continuaron hasta marzo de 2022, cuando el TPWD emitió un límite temporal sólo para la trucha manchada desde la Bahía de Matagorda hasta la parte baja de la Laguna Madre, encontrando que la población seguía siendo inferior a lo normal. Esa orden fue levantada a finales de agosto.

TPWD afirmó que al menos 274 personas asistieron a las seis reuniones que la agencia celebró a lo largo de la costa. En un comunicado, TPWD aclaró que resumirá sus hallazgos y los presentará a la comisión durante su próxima reunión. La comisión decidirá entonces si emite regulaciones sobre la trucha manchada.

“De todos los lugares a los que he ido a pescar, este es mi lugar favorito. Y sigue siendo de clase mundial porque cuando vas a pescar aquí, tienes una oportunidad”, precisó Cisneros a TPR después de la reunión. “Hay lugares a los que he ido y donde tú vas todo el día, tal vez con una sola captura o sin captura. He visto un declive y ciertamente no quiero que nuestra preciosa Laguna Madre inferior llegue a ese punto”.

La comisión de TPWD se reunirá el 2 de noviembre en Austin.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

TPR fue fundado y es apoyado por nuestra comunidad. Si usted valora nuestro compromiso con los más altos estándares de periodismo responsable y puede hacerlo, por favor considere hacer su regalo de apoyo hoy.