La Corte Suprema se niega a impedir que Texas ejecute a un hombre por condena por "ciencia basura"

La Corte Suprema de Estados Unidos denegó el lunes la solicitud de Robert Roberson de un nuevo juicio.

Roberson, de 56 años, fue condenado en 2002 por sacudir hasta matar a su hija de 2 años, Nikki, en su casa en Palestina, Texas.

El síndrome del bebé sacudido es una teoría controvertida del abuso infantil que desde entonces ha sido desacreditada y ha dado lugar a muchas condenas erróneas en todo el país. Un tribunal de apelaciones de Nueva Jersey dictaminó recientemente que el síndrome del bebé sacudido era “ciencia basura”.

Los fiscales del caso de Roberson presentaron como prueba una inflamación cerebral, lo que en ese momento se consideró prueba de abuso infantil.

La abogada de Roberson, Gretchen Sween, argumentó que hay pruebas que muestran que Nikki murió de neumonía.

“Era una niña muy enfermiza que recibía medicamentos inadecuados. También en algún momento de la noche se cayó de la cama y se golpeó la cabeza”, expuso Sween.

Sween agregó que Roberson tiene autismo y fue arrestado y condenado porque tuvo una reacción atípica ante la muerte de su hija.

"No hubo ningún delito", afirmó. “Y tenemos a este padre inexperto y muy discapacitado que se despierta por la mañana y descubre que su hija no respira, se pone azul, y la lleva rápidamente al hospital, e inmediatamente lo juzgan como negligente y culpable porque no muestra señales emocionales neurotípicas”.

La Corte Suprema no dio una explicación por su desestimación de la apelación de Roberson, que comenzó en 2016, cuando estaba a pocos días de su ejecución.

La última oportunidad de Roberson sería confiar en que el gobernador Greg Abbott conceda el indulto, lo que es poco probable.

Se espera que en los próximos días se programe una fecha de ejecución.

"Texas parece dispuesto a ejecutar a un hombre que no cometió ningún delito, excepto que era un hombre con autismo que no podía explicar la muy complicada condición médica de su hija de dos años", sintetizó la litigante.

