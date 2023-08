Texas afirma que el aumento de muertes en prisión no está relacionado con el calor. El estudio dice que eso no puede ser cierto.

Lee esta historia en inglés.

Las prisiones de Texas han visto, en promedio, casi dos personas morir cada día este verano, ya que el estado ve un aumento significativo en los decesos.

Una ola de calor persistente, con temperaturas récord y mortales ha quemado el estado durante el mismo período de tiempo.

Pero los funcionarios de Texas dicen que aún tienen que confirmar una sola muerte en prisión relacionada con el calor en lo que va del año. Ha pasado más de una década desde la última defunción. Eso a pesar de que el estado no tiene aire acondicionado en dos tercios de sus prisiones.

Pero los estudios han cuestionado los fallecimientos.

Julie Skarha no cree que Texas no haya visto una muerte relacionada con el calor en 12 años. “Considero que la idea de que no ha habido muertes relacionadas con el calor desde 2012 es simplemente falsa”, dijo.

Skarha escribió su disertación doctoral sobre las tasas de mortalidad en las prisiones de Texas que enfrentan el calor excesivo. Sus hallazgos fueron publicados en la Revista de la Asociación Médica Estadounidense en noviembre.

Atribuyó 271 muertes entre 2001 y 2019 probablemente a las prisiones de Texas sin aire acondicionado y al calor. Eso es 30 veces más alto que el promedio nacional.

El Departamento de Justicia Criminal de Texas (TCDJ, por sus siglas en inglés) cuestionó el estudio y señaló que no consideró la causa de muerte que proporcionan los médicos forenses del condado.

Skarha expuso que a menudo hay numerosas causas para cada defunción, y solo porque no estaba en la lista no significa que el calor no jugó un papel importante.

“El agotamiento por calor puede ser bastante leve y los golpes de calor son bastante inusuales. Y hay muchas cosas que pueden suceder en el medio ambiente que están relacionadas con el calor y también causan la muerte”, comentó.

“Los investigadores no obtuvieron su información sobre muertes, aire acondicionado, etc. del TDCJ”, aclaró Amanda Hernandez, directora de comunicaciones de TDCJ.

Skarha aseguró que su información provino del Departamento de Justicia y probablemente se originó con el TDCJ.

En última instancia, el trabajo de Skarha fue revisado por pares y el TPR confirmó que utilizó métodos estandarizados para revisar los datos.

Calor en las prisiones de Texas

Los datos del estado mostraron que las temperaturas en las prisiones de Texas están regularmente por encima de lo que se considera seguro en las cárceles del condado (85 grados) y cada vez son más sofocantes porque superan los 90 y 95 grados durante muchas horas al día.

Incluso para adultos jóvenes y sanos, 95 grados con humedad puede ser peligroso. Los días extremadamente húmedos de 95 grados a menudo son considerados el límite de tolerancia para cuerpos jóvenes y saludables cuando se trata de regular la temperatura interna.

Pero muchos en las prisiones de Texas, como Joseph Garza, no gozan de buena salud y no son jóvenes.

“Tengo 47 años. Me cuesta respirar. Me despierto entumecido, a veces. Me reporté con el servicio médico sobre esto. Sólo trato de mantenerme fuera del camino de la gente. Simplemente me recuesto y sudo”, expuso Garza, un recluso en la Cárcel Estatal Dominguez del TDCJ en las afueras de San Antonio.

La instalación no cuenta con aire acondicionado en sus áreas de celdas. Alrededor de 60 hombres viven en su sección estilo dormitorio.

Garza considera que tiene suerte: su cama está cerca de un ventilador industrial.

Las personas en situaciones de vivienda más restrictivas en todo el estado a menudo se han quejado con TPR sobre su acceso a duchas frías este verano.

Eso no es un problema en la cárcel de Dominguez. Los hombres de la unidad también tienen acceso continuo a las duchas.

“Simplemente saltan y se duchan como 20 veces, ya sabes, tratando de quedarse allí”, explicó Garza.

Pero dijo que todavía hace demasiado calor, y muchos caminan con erupciones en la piel por el calor. El mes pasado, datos estatales mostraron que solo hubo dos días en los que la temperatura interna midió menos de 90 grados.

“Realmente me siento, para ser honesto, como tembloroso. Nos estamos cocinando lentamente”, comentó.

Datos mensuales del estado mostraron que pocos días las unidades sin aire acondicionado tuvieron temperaturas por debajo de los 85 grados el mes pasado.

Los activistas también señalaron las limitaciones de los datos. Las temperaturas no se tomaron en la hora más calurosa del día dentro de las prisiones y no incluyeron datos de humedad, que son vitales para determinar los efectos en la salud humana.

Según algunas estimaciones, las instalaciones penitenciarias alcanzan regularmente más de 110 grados.

Cómo afecta el calor al cuerpo

Las personas en todas las prisiones de Texas describen despertarse empapadas en sudor, con el "derramamiento" de sus cuerpos. Esto significa que no se están enfriando.

“Ese sudor no se evapora”, explicó W. Larry Kenney, fisiólogo. “Cuando el sudor simplemente gotea de tu cuerpo, representa una pérdida inútil de fluidos corporales sin ningún beneficio en términos de enfriamiento.

Kenney forma parte de la Cátedra Noll de Desempeño Humano en la Universidad Estatal de Pensilvania. Ha estudiado extensamente los límites de la tolerancia humana al calor.

Cuando tenemos calor y la sudoración no nos enfría, nuestra temperatura central aumenta y nuestro corazón bombea con más fuerza, empujando la sangre hacia la piel para enfriarla. Eso pone mucha tensión en este órgano vital. Nuestros cuerpos se vuelven aún más susceptibles a estos problemas a medida que envejecemos.

“Hemos sabido durante décadas y décadas que a medida que envejecemos, nos volvemos menos tolerantes al calor”, indicó el experto.

Entonces, mientras que una persona joven, saludable puede soportar un día caluroso y húmedo de 90 o 95 años, un cuerpo más viejo está bajo un estrés exponencial. Cuando el corazón está bajo una tensión intensa y la temperatura central sigue aumentando, la gente muere.

Durante las olas de calor, dijo Kenney, los problemas cardiovasculares son la razón más probable por la que las personas acuden a la sala de emergencias.

“La tensión cardiovascular, como parte de este calor implacable, es un problema importante”, agregó.

Treinta y dos personas han sufrido un paro cardíaco, o ataques cardíacos, en las prisiones de Texas, según datos estatales, y muchas más se encuentran inconscientes sin explicación. Pero el TDCJ confirmó que ha sido un número relativamente estable en los últimos tres años.

Pico de muertes

Las prisiones de Texas han visto un aumento significativo de muertes en todo el sistema carcelario. Un análisis de cinco años y medio de los informes de muerte bajo custodia realizado por TPR muestra que dos personas adicionales por cada 10,000 perdieron la vida en las prisiones de Texas este verano, en comparación con los veranos de 2018-2019.

“Me parece bastante claro que las tasas de mortalidad en el verano de 2023 son comparables a las que vemos en 2021 y 2022, si no peores, pero especialmente se desvían mucho de lo que consideraríamos como un negocio habitual”, detalló. David Pyrooz es un profesor de criminología en la Universidad de Colorado Boulder y estudia prisiones.

Se seleccionaron los años 2018 y 2019 como promedio porque son anteriores a la pandemia de COVID-19 que afectó muchos aspectos de las prisiones en todo el país, especialmente en lo que respecta al personal. Muchas prisiones del TDCJ todavía luchan por mantener y reclutar personal y, como resultado, la capacidad de las instituciones ha disminuido.

Reiteró que los datos de TPR se asemejan a los meses críticos de la pandemia... pero no debido a la enfermedad.

“Esos números son mucho más altos”, aseguró, “algo está sucediendo aquí. Y ya sea personal, ya sea acceso a recursos médicos, estas son cosas importantes que hay que averiguar”.

¿Existe una conexión directa entre el calor de Texas y el pico de este verano?

“Es complicado”, dijo Julie Skarha. Simplemente no hay suficientes datos en los informes de defunción bajo custodia para saberlo con seguridad.

El estado podría comenzar a tomar lecturas de temperatura de los hombres cuando se descubren muertos, una práctica que no hacen ahora. Las temperaturas centrales elevadas son grandes indicadores de muerte por calor.

El estado no respondió si había considerado implementar la práctica.

El trabajo de Skarkra la ha convencido de que la forma en que Texas aloja a los prisioneros es insostenible ya que el cambio climático hace que los días de calor extremo sean más probables y frecuentes.

“Creo que el aire acondicionado es un requisito. Es esencial para la salud humana en estos entornos”, dedujo. “Un aumento de 30 veces en la mortalidad relacionada con el calor es absolutamente ridículo”.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

