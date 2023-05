Migrantes en El Paso se consideran afortunados antes del vencimiento del Título 42 la próxima semana

Lee esta historia en inglés.

Yormari Cajo ha estado durmiendo en las calles del centro de El Paso desde que cruzó a Texas desde Ciudad Juárez el sábado. No ha sido fácil: no tiene dinero y no está segura de cómo llegará a Nueva York, donde dijo que familiares y amigos la están esperando.

Pero el martes por la mañana Cajo, quien salió de Venezuela a principios de este año, tiene una razón para sonreír. En un sobre de papel manila ahora guardó documentos que le permitirían viajar sin temor a ser deportada más allá de los puntos de control federales que rodean al condado de El Paso.

“Tengo mi solicitud [de asilo] y estoy tratando de ver si hay otras [organizaciones] que ayuden a las personas a continuar su viaje”, dijo. Si no, agregó, intentará encontrar trabajo en El Paso y ahorrará para un boleto.

Cajo es una de los cientos de migrantes que han hecho de las aceras de la Iglesia del Sagrado Corazón de El Paso su hogar temporal durante la última semana. Los refugios están llenos. E incluso si no lo estuvieran, Cajo dijo que algunos migrantes prefieren quedarse afuera.

Si bien la cantidad de solicitantes de asilo que llegan a El Paso hace que los funcionarios locales se esfuercen por garantizar la seguridad de los migrantes y los residentes de la ciudad, los funcionarios se están preparando para una afluencia aún mayor. La regla de la era de la pandemia conocida como Título 42 está programada para levantarse el 11 de mayo a las 11:59 p.m.

Al igual que Cajo, muchos no esperaron a que terminara la política, que permite a funcionarios federales expulsar rápidamente a los migrantes, antes de ingresar a los EE. UU.

“Lo que escuché es que van a deportar a la gente”, le dijo a The Texas Newsroom cuando le preguntaron por qué decidió cruzar el Rio Grande en lugar de esperar.

El Departamento de Seguridad Nacional anunció la semana pasada que aumentará sus esfuerzos de cumplimiento y remoción, ya que anticipa un aumento en los cruces no autorizados. Esas medidas incluyen la expulsión acelerada de migrantes atrapados ingresando al país sin autorización. A los migrantes que sean deportados bajo la nueva política se les podría prohibir que intenten ingresar al país durante cinco años y también se les podría prohibir buscar asilo en los Estados Unidos.

Cajo explicó que tiene amigos esperando en México hasta que finalice el Título 42. Espera que lo logren, pero se considera afortunada de estar ya en Texas.

Para otros, como Jesús Albujas Mendoza, de 33 años, la espera para que terminara el Título 42 fue demasiado larga. Después de salir de Venezuela en noviembre de 2021, Mendoza llegó a Chile y trabajó allí durante unos meses antes de aventurarse a los Estados Unidos. Expuso que al llegar a México trató de programar una cita con los funcionarios de inmigración a través de CBP One, una aplicación para teléfonos inteligentes lanzada por Aduanas y Protección Fronteriza en enero de 2023. Pero el sistema ha estado plagado de problemas debido a fallas de conectividad y en el sitio.

“Traté de cruzar usando CBP One desde [que hice la solicitud] el 15 de enero”, señaló. No funcionó, así que lo intentó de otra manera.

“Me caí del muro fronterizo” después de intentar cruzar, detalló Mendoza.

Después de recuperarse, finalmente se entregó a las autoridades y solicitó asilo. Ahora se dirige a Kansas City una vez que encuentre dinero para pagar el pasaje del autobús.

Mendoza no tiene la intención de permanecer en los Estados Unidos por más de unos años. Explicó que solo espera encontrar trabajo y eventualmente regresar a América del Sur. Venezuela, sin embargo, no es una opción debido a lo que calificó de crítica al gobierno federal.

“Si no haces el sacrificio para llegar aquí, entonces no recibes los beneficios que todos estamos buscando”, dijo.

Julian Aguilar / KERA Juan Castillo, a la derecha, y sus compañeros migrantes venezolanos encuentran algo de sombra en un improvisado lugar detrás de la Iglesia del Sagrado Corazón en El Paso, Texas, el 2 de mayo de 2023. A pesar de las dificultades que han enfrentado, dicen que todos se unen para ofrecerse apoyo mutuo.



Presión con recursos locales

La cantidad de migrantes que han cruzado a El Paso en los días previos al fin del Título 42 obligó a la ciudad a emitir un estado de emergencia .

“Nos estamos preparando ahora para lo que llamamos lo desconocido. Y la incógnita es qué pasará después del 11 de mayo”, el alcalde de El Paso, Oscar Leeser dijo durante una conferencia de prensa el domingo cuando anunció la declaratoria de emergencia.

La declaración permite que el gobierno local utilice recursos federales para lidiar con la afluencia y activar refugios de emergencia, incluidos dos edificios escolares vacíos que la ciudad está construyendo como viviendas temporales.

Pero si los migrantes no han sido procesados por funcionarios de inmigración, no se les permitirá ingresar a los refugios administrados por el gobierno. Esa regla es lo que ha llevado a algunos migrantes a dormir afuera cerca de la iglesia.

Si la escena del martes es una señal de lo que está por venir, los negocios y los residentes del centro deben esperar una presencia continua de las fuerzas del orden mientras la policía local y los oficiales del Departamento de Seguridad Pública patrullan alrededor de la iglesia. Eso ha tenido un efecto escalofriante en algunos de los migrantes, quienes dijeron que ahora temen abandonar el santuario que se ofrece cerca del Sagrado Corazón.

“Estamos limitados a las áreas circundantes de la iglesia”, dijo Miguel Córdova. “Si avanzamos unas cuadras, estaremos fuera de eso”.

Cordova, quien también es de Venezuela, indicó que ha visto a la policía detener a migrantes que se aventuran fuera de lo que consideran una “zona segura”. La advertencia no vino de los canales oficiales, sino a través de otros migrantes. El martes, un defensor de los derechos humanos que pidió no ser identificado dijo que se habían hecho advertencias a algunos inmigrantes para que no abandonaran la zona. Sin estatus legal, un arresto incluso por un delito menor podría conducir a una deportación rápida, advirtió el activista.

No está claro cuánto tiempo se considerará a El Paso como la zona cero de esta crisis humanitaria. Una escena similar se desarrolló el invierno pasado cuando cientos de migrantes se vieron obligados a dormir en las aceras durante temperaturas bajo cero.

La administración Biden también está intensificando sus esfuerzos en preparación para el fin del Título 42. La Casa Blanca anunció que enviará 1,500 soldados en servicio activo a la frontera con México para ayudar a los agentes fronterizos y de inmigración a procesar y examinar a los migrantes. Todavía no está claro cuántos vendrán a Texas, que ya está saturado de fuerzas del orden público estatales y unidades de la Guardia Nacional de Texas que forman parte de la Operación Lone Star del gobernador Greg Abbott.

El despliegue federal fue inmediatamente denunciado por grupos de derechos de los inmigrantes que argumentan que Biden continúa con las políticas de su predecesor.

“Una vez más estamos presenciando la negativa de la Administración a ofrecer soluciones concretas a favor de las medidas de disuasión, distorsionando por completo cualquier acceso significativo a la seguridad para las familias que están cruzando”, destacó Jennifer Babaie, directora de defensa y servicios legales de Las Americas Immigrant Advocacy. Centro. “Hemos visto esto antes y sabemos que esto solo someterá a los migrantes a un mayor riesgo. La militarización y la aplicación de la ley no son la respuesta; el acceso significativo a la protección humanitaria sí lo es”.

A pesar de la agitación política y la incertidumbre de muchos sobre lo que sucederá la próxima semana o más allá, Jon Castillo, un inmigrante también de Venezuela, dijo que él y sus compañeros solicitantes de asilo se estaban uniendo y manteniendo la cabeza en alto.

En una carpa improvisada en un callejón hecha con mantas y lonas, Castillo y otros repartieron leche y cajas de cereal.

“Hacemos una colecta. Todos ayudan”, señaló. “Todos nos ayudamos unos a otros”.

