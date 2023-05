¿No hay 'pensamientos y oraciones'? Abbott criticado por resaltar el estatus migratorio de la víctima del tiroteo

Lee esta historia en inglés.

Los funcionarios procuración de justicia todavía están buscando a Francisco Oropesa, de 38 años, quien, según agentes de seguridad del condado de San Jacinto, disparó y mató a cinco personas el viernes por la noche, incluido un niño de nueve años, después de que se le pidió que dejara de accionar un arma en su jardín.

En un comunicado anunciando una recompensa de $50,000 dólares por información que conduzca al arresto de Oropesa, la oficina de Abbott se centró en el estatus migratorio de las víctimas.

“El gobernador Greg Abbott anunció hoy una recompensa de $50,000 para uno de los 10 fugitivos principales del Departamento de Seguridad Pública de Texas que se encuentra ilegalmente en el país y mató a cinco inmigrantes ilegales en un tiroteo el viernes por la noche en Cleveland, Texas”, se lee en el comunicado. Aunque Abbott señaló que “nuestros corazones están con las familias y los seres queridos de las cinco víctimas que fueron secuestradas en este acto de violencia sin sentido”, los críticos criticaron a Abbott por priorizar el estatus migratorio de las víctimas.

“Eran parte de una familia, @GregAbbott_TX — y una de las víctimas era un niño”, la representante federal Veronica Escobar tuiteó desde su cuenta personal. “Qué repugnante falta de compasión y humanidad”.

Julian Castro, exalcalde de San Antonio y exsecretario de Vivienda y Desarrollo Urbano, también criticó la declaración de Abbott, según reportó Business Insider.

“Cinco seres humanos perdieron la vida y Greg Abbott insiste en etiquetarlos como 'inmigrantes ilegales'”, tuiteó.

El senador estatal Roland Gutiérrez, Demócrata de San Antonio, quien ha criticado implacablemente a Abbott y al Departamento de Seguridad Pública de Texas por la respuesta fallida al tiroteo masivo del año pasado en Uvalde, dijo que las palabras de Abbott fueron un “nuevo mínimo”.

“Un nuevo mínimo para @GregAbbott_TX , que sigue sin hacer nada para mantener #Texas a salvo de #La violencia armada ", él tuiteó . “Greg, ¿cómo pudo una persona indocumentada obtener un AR-15 en primer lugar? Te diré por qué. Es porque usted y otros Republicanos han hecho inexistentes las leyes de armas seguras. Te reto a que demuestres un verdadera madera política y #HAGAS ALGO . #txlege

La Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos, o LULAC, también intervino el lunes.

"¿Qué les diría Jesús a las víctimas de los tiroteos masivos?" Cuestionó Domingo Garcia, presidente nacional del grupo, en un comunicado. "Las palabras del gobernador Abbott no son cristianas. Es indefendible para cualquier texano de buen corazón usar un lenguaje divisivo para difamar a víctimas inocentes".

El alguacil del condado de San Jacinto, Greg Capers, Republicano, le dijo al Houston Chronicle que no le preocupa el estatus migratorio de las víctimas.

“No me importa si estuvo aquí legalmente. No me importa si estuvo aquí ilegalmente. Él estaba en mi condado. Cinco personas murieron en mi condado", reiteró Capers.

Tampoco está claro si todas las víctimas estaban en el país sin autorización. Las respuestas a la declaración de Abbott el domingo en Twitter incluyeron publicaciones de usuarios que dijeron que al menos una de las víctimas era residente legal.

En un comunicado emitido el lunes por la tarde, la oficina de Abbott admitió que cometió un error y que desde entonces se le informó que al menos una de las víctimas tenía estatus legal.

“Después del horrible tiroteo del viernes por la noche, funcionarios federales proporcionaron al estado de Texas información sobre el criminal y las víctimas, incluido que estaban en el país ilegalmente”, explicó la portavoz Renae Eze en un correo electrónico. “Desde entonces supimos que al menos una de las víctimas pudo haber estado en los Estados Unidos legalmente. Lamentamos si la información fue incorrecta y desvirtuó el importante objetivo de encontrar y arrestar al criminal”.

Sin embargo, la declaración no abordó por qué el gobernador pensó en un inicio que era necesario mencionar el estatus migratorio de las víctimas.

Aún no se sabe cómo obtuvo Oropesa el arma utilizada en el ataque, que según las autoridades era un rifle tipo AR-15. CNN y FOX News informaron que Oropesa estaba ilegalmente en el país y había sido deportado varias veces, la más reciente en 2016.

La crítica fue dirigida a Abbott, no es la primera vez que el gobernador es reprendido por su retórica migratoria.

En los días posteriores al tiroteo masivo en un Walmart de El Paso en 2019, donde un supremacista blanco asesinó a 23 personas, se descubrió que la campaña de Abbott imploró a los texanos que tomaran el asunto “en [sus] propias manos” para combatir la migración no autorizada y "DEFENDER a Texas."

Abbott finalmente dijo que "se cometieron errores" cuando su campaña envió ese correo.

