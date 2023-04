La biblioteca del condado de Llano permanecerá abierta a pesar de los esfuerzos para cerrarla por la prohibición de libros

Lee esta historia en inglés.

Después de una polémica reunión especial el jueves, el juez del condado de Llano, Ron Cunningham, anunció que el sistema de bibliotecas del condado permanecerá abierto.

“La biblioteca permanecerá abierta. Intentaremos esto en los tribunales, no a través de las redes sociales o los medios de comunicación”, dijo Cunningham.

Los comisionados consideraron si cerrarían o no su sistema de bibliotecas en lugar de cumplir con la orden de un juez federal de devolver 17 libros prohibidos a los estantes de la biblioteca.

Los libros prohibidos, que incluyen temas de identidad LGBTQ+ y raza, fueron retirados el año pasado sin la participación del público, luego de que funcionarios del condado de Llano los declararan pornográficos y sexualmente explícitos.

Siete padres demandaron al condado el año pasado por eliminar el acceso a los libros. El 30 de marzo, Robert Pitman, juez federal, ordenó que los 17 libros fueran devueltos a los estantes porque los funcionarios los habían restringido por las ideas que contenían.

Había una fila alrededor de la cuadra de residentes preocupados que testificaron en contra de la idea de cerrar el sistema de bibliotecas para eludir la orden del juez.

La mayoría de los manifestantes se quedaron afuera durante la reunión debido al espacio limitado dentro de la cancha. Una defensora de la biblioteca, Carolyn Foote, dijo que la eliminación de los 17 libros es una "pendiente resbaladiza".

Foote es cofundador de Freedom Fighters, un grupo de bibliotecarios de Texas que luchan contra la prohibición de libros y defienden a los estudiantes.

“Es por eso que tienes reglas y políticas, porque la censura realmente no es un tema partidista. Y en parte, la Corte Suprema apoya a las bibliotecas en eso. Hay un fallo llamado Pico v. Island Trees que dice que no puedes quitar materiales solo porque no te gustan las ideas que contienen”, explicó.

Foote agregó que una biblioteca brinda recursos más allá de los libros y ayuda a generaciones, incluidas las personas mayores. Señaló la cantidad de personas mayores que generaciones afuera del edificio.

“Si ves a tu alrededor, hay bastantes personas de la tercera edad protestando hoy. Muchas personas mayores no son necesariamente expertos en informática. Tienen todo tipo de eventos comunitarios, clubes de lectura, cosas para ayudar a la gente a salir de casa. Entonces, solo estás privando a toda una comunidad”, señaló Foote.

La orden del juez federal requiere que el sistema de bibliotecas del Condado de Llano actualice su catálogo en línea para reflejar los 17 libros disponibles, y prohíbe a los funcionarios retirar más títulos.

Caste: The Origins of Our Discontents por Isabel Wilkerson



por Isabel Wilkerson They Called Themselves the K.K.K.: The Birth of an American Terrorist Group por Susan Campbell Bartoletti



por Susan Campbell Bartoletti Being Jazz: My Life as a (Transgender) Teen por Jazz Jennings



por Jazz Jennings Spinning by Tillie Walden



by Tillie Walden In the Night Kitchen por Maurice Sendak



por Maurice Sendak It’s Perfectly Normal: Changing Bodies, Growing Up, Sex and Sexual Health por Robbie H. Harris



por Robbie H. Harris My Butt is So Noisy! I Broke My Butt! And I Need a New Butt! Por Dawn McMillan



Por Dawn McMillan Larry the Farting Leprechaun, Gary the Goose and His Gas on the Loose, Freddie the Farting Snowman and Harvey the Heart Has Too Many Farts por Jane Bexley



por Jane Bexley Shine por Lauren Myracle



por Lauren Myracle Under the Moon: A Catwoman Tale por Lauren Myracle



por Lauren Myracle Gabi, a Girl in Pieces por Isabel Quintero



por Isabel Quintero Freakboy por Kristin Elizabeth Clark

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

TPR fue fundado y es apoyado por nuestra comunidad. Si usted valora nuestro compromiso con los más altos estándares de periodismo responsable y puede hacerlo, por favor considere hacer su regalo de apoyo hoy.