Las familias de las víctimas del tiroteo de Uvalde visitarán el Capitolio de Texas cada semana para hablar de las leyes de armas

Marissa Lozano quiere que los legisladores hagan algo por las armas y su seguridad.

Su hermana, Irma García, fue una de las 21 personas asesinadas hace ocho meses en la Escuela Elemental Robb en Uvalde. Según dijo, está frustrada con la Legislatura de Texas, argumentando que no han hecho nada para prevenir futuros tiroteos en las escuelas.

"Me pregunto si en esos salones de clase se hubieran practicado 21 abortos, si nuestros funcionarios electos intervendrían y harían lo correcto", dijo Lozano a los periodistas en Austin el martes.

Lozano y las familias de otras víctimas del tiroteo dijeron que vendrán a la Legislatura cada semana para pedir cambios en las leyes sobre armas del estado.

El senador estatal Roland Gutiérrez, demócrata de San Antonio, ha estado trabajando con las familias para presentar legislación que ayudaría a lograr algunos de sus objetivos.

Durante una conferencia de prensa con las familias el martes, Gutiérrez anunció un paquete de proyectos de ley que pondría fin a la inmunidad calificada para los agentes de policía, haciéndolos más susceptibles a demandas de las víctimas de violencia policial. La legislación también permitiría a las familias de las víctimas del tiroteo en la Escuela Elemental Robb demandar al estado o a cualquiera de sus agencias por la respuesta fallida de las fuerzas del orden.

"Esta tiene que ser la sesión en la que hagamos algo", dijo Gutiérrez. "No puede ser la sesión en la que tengamos mesas redondas, no puede ser la sesión en la que tengamos discusiones - esta tiene que ser la sesión en la que hagamos algo sobre la seguridad de las armas".

Las autoridades policiales esperaron más de 70 minutos para enfrentar y matar al pistolero adolescente en Uvalde.

Otros proyectos de ley de Gutiérrez instarían al Congreso a derogar la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas. Esta ley federal concede inmunidad judicial a los fabricantes de armas. Otro proyecto de ley crearía un fondo de compensación permanente para las víctimas de un tiroteo en una escuela.

Lozano dijo que también luchará para que la Legislatura eleve la edad mínima para comprar un rifle semiautomático de 18 a 21 años. Esa es una propuesta que muchos en Uvalde han apoyado como una solución potencial.

"Usted dice que elevar el límite de edad no impediría que ocurrieran estas atrocidades porque los delincuentes no cumplen con la ley", dijo Lozano. "Pues este tirador sí lo hizo".

El pistolero de Uvalde compró sus armas de fuego poco después de cumplir 18 años.

Los republicanos en la Legislatura, así como el gobernador Greg Abbott, han dicho que elevar el límite de edad podría ser inconstitucional, aunque los expertos han cuestionado sus dichos. El vicegobernador Dan Patrick no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios para esta historia.

Felicha Martínez, la madre de la víctima de Uvalde Xavier López, que tenía 10 años, también pidió cambiar el límite de edad.

"El límite de edad debe ser elevado a 21 años, creo, porque tener familias destrozadas es insoportable", dijo.

Traducido por María Arce

