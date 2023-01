Tras la muerte de otro estudiante de preparatoria por sobredosis de fentanilo, se intensifica la campaña educativa

Read this story in English

La muerte de otro estudiante por sobredosis de fentanilo ha llevado a las autoridades del condado de Hays a intensificar sus advertencias sobre esta droga.

El sheriff del condado confirmó la muerte este domingo.

Tim Savoy, jefe de comunicaciones del Distrito Escolar Independiente Consolidado (CISD, por sus siglas en inglés) de Hays, dijo que esta ha sido una crisis continua. Tres estudiantes del CISD de Hays murieron por sobredosis de fentanilo el verano pasado y un cuarto estudiante murió la primera semana de clases.

"Ponemos mucho dinero y esfuerzo y energía en la protección de las escuelas de un montón de cosas diferentes, desde la violencia armada a una pandemia", dijo. "Esto es lo que más ha afectado [a las muertes de estudiantes]".

Hays CISD A poster the district created as part of its campaign to warn students about the dangers of fentanyl.

El CISD de Hays invirtió en una campaña a principios de este año escolar diseñada para educar a los estudiantes sobre los riesgos de la intoxicación por fentanilo.

"Estamos en el negocio de la educación, por lo que inmediatamente, por supuesto, una de las cosas que podemos hacer es educar a la gente de que esto no es algo que está sucediendo en otros lugares", dijo Savoy. "No es sólo algo sobre lo que se lee. Esto es realmente en nuestra comunidad y está matando a nuestros hijos".

El CISD de Hays colaboró con los estudiantes a través de los campus para crear una serie de carteles informativos y videos y distribuyó el material a las escuelas de todos los niveles en el distrito.

Los carteles muestran a los niños el aspecto de una dosis letal de fentanilo y cómo distinguir una pastilla falsa de una auténtica.

Hays CISD

Savoy afirma que los jóvenes adultos no buscan el fentanilo, sino que piensan que están tomando otra droga y acaban sufriendo una sobredosis accidental con el opiáceo sintético.

"En lugar de opiáceos reales, se fabrican de forma no científica en algún lugar y no se dosifican", explica. "No se dosifican adecuadamente y son mortales".

El distrito escolar publicó recientemente en su sitio web imágenes de una sobredosis de fentanilo que tuvo lugar detrás de una escuela del CISD de Hays. El vídeo de vigilancia muestra a un estudiante con una sobredosis en el asiento delantero de su auto. Su amigo saca su cuerpo inconsciente del vehículo y pide ayuda. El estudiante sobrevivió.

"Hicimos que todos los estudiantes de secundaria lo vieran", dijo Savoy. "Los chicos ven a dos de sus compañeros en una situación de emergencia. Es real. No es una representación ni nada parecido".

Savoy dijo que vio una fuerte respuesta de los estudiantes.

El distrito también ha estado trabajando estrechamente con el Forever15Project, que fue fundada por Janel Rodríguez, que perdió a su hijo este año escolar por una sobredosis de fentanilo.

Rodríguez dijo que ella y su marido apenas habían oído hablar del fentanilo ni sabían lo que era hasta justo antes de la muerte de su hijo, Noah. Poco después, Rodríguez empezó a acercarse a otros padres, hablando en eventos y trabajando con la policía local para compartir los peligros de las píldoras de prescripción falsas.

"De todas las familias que he conocido, todas tenemos orígenes diferentes", afirma. "Nadie está a salvo de esta droga".

Forever15Project colocó una valla publicitaria a lo largo de la I-35 entre Buda y Kyle para destacar los peligros del fentanilo. En ella aparece una foto de Noah, así como de otros dos chicos que murieron. La valla se financió íntegramente mediante donaciones.

"Quería hacer una declaración audaz. Quería que estos chicos vieran a mi hijo y a los otros chicos que murieron para mostrarles que esto es la vida real", dijo Rodríguez. "Sus amigos no van a volver. Se han ido porque tomaron una mala decisión".

MediaChoice donó recientemente espacio al grupo en siete vallas publicitarias adicionales en todo Texas.

Todas las escuelas del CISD de Hays cuentan con suministros de naloxona, un medicamento utilizado para revertir o reducir los efectos de los opioides. Savoy dijo que se han salvado vidas en varias ocasiones, y que el CISD de Hays está tratando de aumentar el número de dosis disponibles en los campus.

Traducido por Maria Arce

Copyright 2023 KUT 90.5. To see more, visit KUT 90.5.