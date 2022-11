Trabajadores de San Antonio se unen a paro nacional de tiendas Starbucks para exigir un contrato justo

Lee esta historia en inglés

Los trabajadores sindicalizados en la tienda Starbucks de San Antonio en la esquina de St. Mary's y East Houston Street se declararon en huelga el jueves como parte de una acción coordinada a nivel nacional que tomaron más de 100 tiendas Starbucks sindicalizadas.

La acción está siendo llamada “Red Cup Rebellion” por el sindicato Starbucks Workers United, que representa a miles de trabajadores sindicalizados en cientos de tiendas. Tuvo lugar en el “Día de la Red Cup Rebellion” anual de Starbucks, cuando los clientes reciben una taza de café reutilizable roja gratis con ciertas compras. Este año, los trabajadores sindicalizados entregaron sus propios vasos rojos.

Seiya Wayment, que se identifica con el pronombre "ellos", es supervisor de turno y organizador principal en la tienda de St. Mary's y East Houston. Dijo que sus compañeros de trabajo están en huelga porque de mala fe Starbucks está retrasando las negociaciones del contrato.

“Starbucks se ha negado a negociar con nuestro sindicato a nivel nacional y por tienda”, dijo Wayment. “Ni siquiera han establecido fechas de negociación ni han respondido a nuestras solicitudes de información desde que nos sindicalizamos en junio”.

En un comunicado, un representante de Starbucks negó la acusación de que Starbucks estaba estancando las negociaciones contractuales, señaló las más de 50 sesiones de negociación que se han realizado con las tiendas y argumentó que la compañía está negociando de buena fe.

“Seguimos comprometidos con todos los empleados y continuaremos trabajando juntos, hombro a hombro, para hacer de Starbucks una empresa que funcione para todos”, dice el comunicado. “En aquellas tiendas donde los socios han elegido representación sindical, hemos estado dispuestos y continuamos instando al sindicato a reunirse con nosotros en la mesa de negociaciones para hacer avanzar el proceso de buena fe”.

Josh Peck / Texas Public Radio Un letrero colocado afuera del Starbucks de St. Mary-East Houston St., donde los trabajadores se declararon en huelga el jueves.





La tienda del centro de Wayment es una de las cinco sucursales Starbucks sindicalizadas en el condado de Bexar, con dos más en New Braunfels y Bulverde. Todos son parte de un movimiento nacional para organizar las tiendas Starbucks que comenzó con una tienda en Buffalo, Nueva York, a mediados de 2021.

Wayment dijo que uno de los mayores problemas en sus tiendas es la seguridad. Explicó que cuando los trabajadores le dijeron a la gerencia que era necesario asegurar los muebles al suelo porque se los habían arrojado a los empleados en el pasado, los hicieron a un lado.

“Al estar en el centro, tenemos problemas de seguridad, especialmente con los horarios en los que estamos abiertos”, reiteraron. “Y lo mencionamos como un problema varias veces porque la gente ha tirado muebles antes, y luego dicen 'Oh, eventualmente cambiará'. Pasan meses y meses, me golpean con una mesa, nadie hace nada al respecto”.

Mientras Wayment hablaba sobre los problemas que enfrenta su tienda y otras tiendas sindicalizadas en todo el país, los autos tocaron sus bocinas y los conductores levantaron sus puños cerrados por las ventanas mientras pasaban en apoyo de los trabajadores en huelga. Los trabajadores repartieron volantes a los transeúntes y explicaron por qué estaban en huelga.

Wayment comentó que algunos de los gerentes de sus tiendas habían entrado y estaban tratando de abrir la tienda por su cuenta. Wayment aclaró que los gerentes les dijeron a los trabajadores que tenían derecho a la huelga, pero que solo estaban haciendo lo que les decía el nivel corporativo de Starbucks.

“Básicamente trataron de decir, 'Oye, sabemos que tienes derecho a hacer lo que estás haciendo, pero la empresa nos ha dicho que tenemos que hacerlo', actuando como si no tuvieran otra opción más que respetar la manifestación, aunque claramente lo hacen, están eligiendo no respetarla”.

Josh Peck / Texas Public Radio Los trabajadores sumados a la huelga están repartiendo en lugar de los vasos que Starbucks suele dar en el Día del Vaso Rojo.



Las puertas de la tienda estaban cerradas y TPR no pudo comunicarse con los gerentes por teléfono.

Wayment comentó con diversión cómo los gerentes parecían incapaces de hacer el trabajo que los trabajadores tienen la tarea de realizar todos los días, que es abrir la tienda.

“Están tratando de abrir la tienda, lo cual es divertido porque han estado allí durante mucho tiempo y todavía no están abiertas”, dijo Wayment. “Y siempre dicen: 'Oh, deberías poder abrir la tienda en 30 minutos con solo dos personas', y ni siquiera sé cuánto tiempo han estado allí con cuatro de ellos y están todavía no está abierto.”

La Junta Nacional de Relaciones Laborales (NLRB, por sus siglas en inglés) ha encontrado que Starbucks violó la ley laboral en numerosas ocasiones desde que comenzó el esfuerzo de organización nacional: por vigilar a los trabajadores que participan en actividades laborales protegidas, despedir o disciplinar a los trabajadores por realizar una actividad laboral protegida, y amenazar a los trabajadores que consideran sindicalizarse diciendo que perderían beneficios si se afiliaran al sindicato.

En octubre, la NLRB descubrió que varias tiendas Starbucks en Texas habían cometido algunas de estas violaciones laborales, incluida un despido ilegal del trabajador de San Antonio, Atticus Drummond .

Starbucks presentó una serie de quejas de derecho laboral ante la NLRB contra Starbucks Workers United a fines de octubre por lo que la compañía dice que son grabaciones ilegales de sesiones de negociación por parte de miembros del sindicato.

Josh Peck / Texas Public Radio Un folleto de Starbucks United que explica lo que es la Red Cup Rebellion y las formas de apoyar al sindicato que se entregó en la huelga.



Wayment respondió a la queja común que surge cuando los trabajadores se declaran en huelga: que las huelgas son un inconveniente para los posibles clientes.

“Es una lucha que todos tenemos que tener juntos”, planteó Wayment. “Mucha gente dice, 'Oh, ¿por qué no consigues un trabajo diferente?' o lo que sea. Pero alguien tiene que hacer el trabajo y es importante que todos puedan ganarse un salario digno”.

También señalaron que muchos clientes expresaron su apoyo a los trabajadores durante la huelga del jueves.

“Hemos tenido mucho apoyo de la comunidad”, afirmó Wayment. “Muchos de nuestros clientes habituales son trabajadores de negocios cercanos y todos nos apoyan mucho”.

Jeff Norris, un camionero en la industria del cine y miembro de Teamsters, estaba protestando junto a los trabajadores de Starbucks el jueves. Explicó por qué eligió apoyarlos.

“Vine aquí para apoyar a los trabajadores de Starbucks en mi ciudad que están tratando de obtener representación, tratando de que la compañía se siente y negocie un trato justo”, dijo. “Así que hoy estoy aquí como Teamster para apoyar a mis hermanos y hermanas de Starbucks Workers United. Es algo a nivel nacional en este momento, pero San Antonio es una ciudad sindical”.

Tom Cummins, presidente de la AFL-CIO de San Antonio y del capítulo de San Antonio de la Federación Estadounidense de Maestros, dijo que el Consejo Laboral Central de la ciudad también apoyó a los trabajadores en huelga.

“Apoyamos a los trabajadores de Starbucks, tanto aquí como a nivel nacional”, aclaró Cummins.

También dijo que algunos miembros del Consejo Laboral Central probablemente se manifestarán con los trabajadores en la tienda de St. Mary's y East Houston St., y se unirán a los trabajadores de Starbucks en futuras acciones coordinadas.

Wayment añadió que otros miembros del sindicato habían acudido a la protesta para dejar alimentos y agua, y que significaba mucho no sentirse solos durante la huelga.

Starbucks Workers United lanzó un mapa con todas las tiendas que participan en la huelga en todo el país: hay tres en Texas, uno en San Antonio, Austin y Houston. Eso es a pesar de que hay al menos 13 tiendas sindicalizadas en el estado , y cinco solo en el condado de Bexar.

CJ Craig, organizador sindical en la tienda Starbucks en Vance Jackson y Loop 410 cuya tienda no está en huelga, dijo que había muchas razones por las que algunas sucursales optaron por no ir a la huelga, pero no ofreció detalles.

“No sería justo para mí dar una declaración amplia sobre por qué no todas las tiendas se declararon en huelga, ya que la unidad de negociación de cada tienda es diversa y única y los factores son demasiado variados para precisar las razones específicas por las que algunas tiendas no organizaron una huelga”, detalló Craig.

Para organizar una huelga, los miembros del sindicato local deben votar. Algunas tiendas pueden haber votado por no ir a la huelga, pero si los trabajadores no pudieron reunirse a tiempo para decidir, eso también podría explicar la falta de participación amplia en la Red Cup Rebellion en Texas. No está claro qué tiendas en Texas votaron en contra de la huelga o las razones de los trabajadores para votar en contra de la huelga si lo hicieron.

En la tienda de Wayment, dijeron que la decisión fue unánime.

“Nuestra tienda ha sido unánime desde el principio, como nuestro voto fue unánime a favor de un sindicato, por lo que deseamos firmemente nuestro contrato y estamos dispuestos a presionar por él”, expuso.

Entre los volantes que repartían los manifestantes había una de la Carta de Justicia de San Antonio , una propuesta de enmienda a los estatutos de la ciudad que codificaría la citación y liberación, despenalizaría la posesión de marihuana y los abortos, y nombraría un Director de Justicia de la ciudad. Es una muestra de la amplia colaboración entre los organizadores que trabajan en temas de reforma laboral y policial.

Cuando los trabajadores hacen huelga, pierden el salario. Por eso, muchos sindicatos forman fondos de huelga o fondos de solidaridad para apoyar a los trabajadores mientras presionan por contratos. Wayment dijo que los partidarios del esfuerzo sindical podrían donar al Fondo Nacional de Solidaridad de Starbucks Workers United o que se pase por la tienda durante actividades coordinadas como la huelga del jueves y se entregue dinero en persona.

Wayment también alentó a los seguidores a firmar la “ Promesa Sin contrato, sin café! ” para recibir alertas e información sobre acciones locales coordinadas.

Mientras los trabajadores mostraban carteles exigiendo más personal y un contrato, corearon para que todos los escucharan.

“¡A los trabajadores, unidos, nunca nos dividirán!”

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

