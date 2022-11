Los beneficiarios de DACA al Congreso: actúen ahora antes de que sea demasiado tarde

Read this story in English

Edilsa López dice que está agotada. Al igual que otros que llegaron a Estados Unidos cuando eran niños y ahora tienen protecciones temporales para vivir y trabajar en el país, esta mujer de 30 años está cansada de esperar que el Congreso actúe.

"Ya somos residentes de Estados Unidos que pagamos nuestros impuestos", dijo López, que llegó de Guatemala cuando tenía 12 años. "Trabajamos aquí. Fuimos a la universidad aquí. Ahora somos padres y tenemos hijos que cuidar. Así que es terrible vivir en la incertidumbre".

López, que vive en Austin y es contadora, es una de las casi 600,000 personas inscritas en el programa de la era Obama conocido como Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, o DACA. Cerca de 400,000 inmigrantes más son elegibles pero no pueden inscribirse debido a los desafíos legales en curso para el programa.

Este miércoles, ella y otros beneficiarios de DACA de todo el país se reunirán con los líderes y personal del Congreso para compartir sus historias y urgirles a adoptar una legislación que les dé protección permanente contra la deportación.

Persuadir al Congreso

A los beneficiarios de DACA y a sus defensores les preocupa que si el Congreso no actúa durante la sesión antes de que asuman los nuevos legisladores, el programa – que es sólo una medida temporal – acabe siendo eliminado.

Tras una serie de fallos judiciales, el caso vuelve a estar en manos del juez del Tribunal de Distrito de EE.UU. en Texas, Andrew Hanen, quien muchos creen que volverá a fallar en contra del programa. De ser así, el caso volvería probablemente al Tribunal Supremo.

"Es la tercera vez que voy a Washington a reunirme con congresistas de ambos lados del pasillo y no paran de hablar y hablar", dijo Diego Corzo, de 32 años, de Austin. "Creo que es hora de que por fin le den importancia a encontrar una solución – una solución a largo plazo – para los beneficiarios de DACA, para los Dreamers, para que dejemos de vivir en el limbo".

Courtesy of Diego Corzo / Diego Corzo came to the U.S. from Peru when he was 9. He's a successful realtor in Austin and is urging Congressional leaders to pass a permanent legislative solution for DACA recipients like himself.

Contribuciones económicas

Corzo tenía 9 años cuando él y su familia llegaron a Estados Unidos desde Perú en busca de mejores oportunidades económicas. Se graduó tercero en su clase de la escuela secundaria, se graduó de la universidad con dos títulos y ahora trabaja como agente y inversionista de bienes raíces. Corzo dijo que compró su primera propiedad cuando tenía 23 años y ahora, diez años después, posee alrededor de 60 propiedades.

"Soy sólo un caso y creo que los beneficiarios de DACA son un activo para este país", dijo Corzo. "Algunas personas piensan que los beneficiarios de DACA no pagan impuestos, que no estamos apoyando la economía y que estamos aquí para un viaje gratis. Y eso no es cierto".

Según el Center for American Progress , que se autoproclama como un instituto político independiente y no partidista, los beneficiarios de DACA en Texas pagan unos 782 millones de dólares en impuestos federales y unos 436 millones en impuestos estatales y locales.

Un viaje peligroso a Texas

Para López, cuando piensa en su estatus DACA, recuerda el peligroso viaje que hizo con mamá cuando era niña. En un momento dado, fue separada de su mamá y del grupo con el que viajaba. Fue secuestrada y retenida en la casa de alguien hasta que logró escapar, reuniéndose más tarde con su mamá con la ayuda de un extraño.

A pesar de esa experiencia, López dijo que ella y su familia sintieron que no tenían otra opción que abandonar su país, Guatemala. Allí vivían en la extrema pobreza y con un padre físicamente abusivo.

"Me considero una sobreviviente, que ha superado muchas cosas que podrían haberme quitado la vida, que podrían haberme quitado mis sueños", dijo. "Y hoy, ya sabes, soy una graduada universitaria y también soy una madre que ha trabajado muy duro para llegar a donde estoy".

López dijo que quiere que los miembros del Congreso entiendan la montaña rusa emocional en la que ella y otros han estado.

"Pero también nos da miedo e incertidumbre la planificación de nuestro futuro", dijo. "Nos hace creer que no tenemos futuro aquí".

