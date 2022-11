Esto es lo que piensan algunos votantes Latinos de Texas antes de las elecciones intermedias del 2022

Read this story in English

The Texas Newsroom - una colaboración entre NPR y estaciones de radio públicas de todo Texas - ha pasado los últimos meses preguntando a los votantes Latinos lo que esperan que los candidatos sepan sobre ellos y su comunidad, junto con lo que piensan que los funcionarios electos deben priorizar.

No es sorprendente que los Latinos de Texas no sean un bloque de votantes monolíticos. Sus preocupaciones varían mucho e incluyen un amplio espectro de temas actuales.

Entre los votantes que hablaron con los reporteros de la radio pública de Texas se encuentra Matthew Sánchez, un estudiante de Texas A&M-Corpus Christi. Dijo que el acceso al cuidado de la salud encabeza su lista de prioridades. También piensa en la financiación de la educación, ya que varios miembros de su familia son profesores que, en su opinión, están muy mal pagados.

"Sólo espero que tengan acceso a más beneficios o salarios más altos a través del estado," el dijo.

Victoria Sánchez, que vive en Dallas, dijo que una de sus mayores preocupaciones es la seguridad escolar, especialmente a la luz de la tragedia en una escuela primaria de Uvalde en Mayo pasado.

"Tengo hermanos pequeños, que van a la escuela. Así que cuando eso sucedió, todo me afectó," dijo Sánchez. "Me dije, eso le puede pasar a cualquier niño, eso les puede pasar a mis hermanos."

Edwin Edwards, que habló con un periodista en Corpus Christi, dijo que su lista de preocupaciones es larga e incluye temas que van desde el aborto hasta el derecho a portar armas y las relaciones internacionales. En cuanto a este punto, dijo que no sólo hay que abordar la guerra entre Rusia y Ucrania, sino también la relación de Estados Unidos con China, Taiwán e Irán, entre otros países.

"De hecho, ahora mismo estoy pensando en las protestas en Irán. Estoy realmente preocupado [y] centrado en eso, y me gustaría saber qué piensan nuestros candidatos al respecto," dijo Edwards.

Texas se encuentra en medio de la votación anticipada, con elecciones a gobernador, vicegobernador y fiscal general de Texas a la cabeza de la elección. También hay varios asientos para el Congreso de EE.UU. en las contiendas locales, incluyendo algunas en el sur de Texas y el Valle del Río Grande, donde los Republicanos han enfocado su energía en ganar terreno en fortalezas tradicionalmente Demócratas.

Andrew Schneider, Cathy Edwards, Lon Gonzalez y Pablo Arauz Pena contribuyeron a este artículo.

Traducido por Maria Arce

