Los candidatos a juez del condado discuten sobre la importancia de 'Dr. No,' el apodo crítico de DeBerry para Sakai

Los candidatos a juez del condado de Bexar discutieron sobre el término "Dr. No" en "The Source" de TPR el lunes, el primer día de votación anticipada para las elecciones intermedias de 2022. Fue la confrontación más reciente desde que la campaña por el puesto más alto del condado dio un giro desafortunado hace dos semanas.

La controversia comenzó en el foro de candidatos de la Asociación de Alguaciles Adjuntos el 10 de octubre. Trish DeBerry, la candidata Republicana, usó el nombre para criticar al Demócrata Peter Sakai mientras debatían sobre la cárcel del condado.

“Y tendremos mejores condiciones en la cárcel”, dijo, “y mi oponente, 'Dr. No', no dijo nada sobre estos temas".

Las reacciones ante este apodo se dejaron escuchar entre la audiencia.

"Dr. No" es el nombre de una película de James Bond de 1962 cuyo principal protagonista es un villano de ascendencia asiática. El personaje era mitad chino y mitad alemán y estaba totalmente comprometido con conquistar el mundo.

Genaline Escalante, presidenta de la Alianza Asiático-Americana de San Antonio, dijo que era descaradamente racista. “Nos quedamos bastante desconcertados”, señaló, “muy, muy decepcionados. Sentimos que... los comentarios fueron bastante racistas desde nuestra perspectiva”.

Después de 20 años de servicio, el juez del condado de Bexar, Nelson Wolff, anunció en octubre de 2021 que no buscaría la reelección. Con el puesto vacante, el juez Peter Sakai y la ex comisionada del condado del Precinto 3, Trish DeBerry, luchan por el primer puesto del condado.

Sakai es de ascendencia japonesa. El lunes, dijo que él, sus familiares y otros se sintieron ofendidos por el término. Sakai dijo que le recordaba las burlas que soportó como minoría entre las minorías que crecían en el sur de Texas.

"Esto me trajo esos recuerdos y lo hizo por mí", dijo. “Me parece tan insensible que el comisionado DeBerry simplemente no reconozca que todo lo que teníamos que hacer era hacer referencia el uno al otro usando nuestro nombre o título profesional. Yo, usted, no tiene que llamarme 'juez'. Le dije: 'Llámame Peter'. Pero, ¿podemos dejar de insultar? Por eso la gente está tan molesta”.

TPR le preguntó a DeBerry el lunes sobre la referencia a una película de suspenso con espías que fue popular en los años 60 como un insulto racista.

“En primer lugar”, explicó, “la película de James Bond sobre 'Dr. No' se emitió y fue una película incluso antes de que yo naciera. Así que no tenía ningún recuerdo de eso. Tal vez no sea un fanático de James Bond, pero también les diré que la frase del 'Dr. No se ha utilizado en la lengua vernácula política durante la mayor parte de los 25 años".

Deberry indicó que usó el nombre para señalar la firme oposición de Sakai a trasladar la cárcel del condado de Bexar y construir un estadio de béisbol en el centro. Sakai dijo que reubicar la cárcel sería una "destrucción del presupuesto del condado" de mil millones de dólares.

"Por lo general, se usa para describir a alguien que dice 'no' a todo", señaló DeBerry. Animó a los votantes a buscar en Google el término por sí mismos.

Ella dijo que el apodo no era racista, aunque la Alianza Asiático-Americana para San Antonio consideró que era una declaración inequívocamente deplorable y racista.

“Peter nunca en ese escenario habló sobre el hecho, 'No me llames Dr. No.' Lo que pidió fue: 'Llámame juez'. Entonces, el hecho de que esté indignado por eso hoy, esto se fabrica políticamente en el primer día de la votación anticipada... para señalar un punto que creo que es algo ofensivo para mí”.

La votación anticipada comienza el lunes 24 de octubre. El día de las elecciones es el martes 8 de noviembre.

Escalante, de la Alianza Asiática Americana de San Antonio, aclaró que debido al aumento de la violencia contra los asiáticos en los EE. UU., no debería haber lugar para las calumnias en la política y que, incluso después de que surgieron objeciones al nombre "Dr. No" para usarlo, DeBerry continuó.

"Si la jueza Sakai hubiera dicho 'No' a algunas de las preguntas", comentó, "¿por qué habría dicho 'Dr. No?' Ella hubiera dicho, tal vez hubiera dicho algo como, 'Sr. No' o 'Juez No'”

Los votantes comenzaron a expresar sus opiniones sobre DeBerry y Sakai el lunes, el primer día de votación anticipada. Continúa hasta el 4 de noviembre. El día de las elecciones es el 8 de noviembre.

