El condado de Travis consiguió casi 10,000 dosis de naloxona, un fármaco que salva vidas.

El Condado de Travis ha conseguido un pedido al por mayor de naloxona, un fármaco que salva vidas, en un esfuerzo por prevenir las muertes por opioides. El envío se produce después de que el condado emitiera una declaración de emergencia provocada por un número récord de sobredosis relacionadas con el fentanilo el año pasado.

En un anuncio realizado este Lunes, la Dra. Desmar Walkes, de la Autoridad de Salud Pública de Austin, dijo que el condado había asegurado 9,900 dosis de naloxona, que contrarresta los efectos de las sobredosis de opioides. Dijo que espera que las farmacias del condado de Travis soliciten el medicamento.

"Estamos animando a todas las farmacias a que soliciten las existencias de naloxona para sus estantes para que sea más accesible en nuestra comunidad," ella dijo. "Debemos abordar las cuestiones sistémicas que están conduciendo al problema de abuso de opioides que vemos en nuestro país y en nuestro condado."

Las dosis fueron proporcionadas al condado por el grupo de ayuda humanitaria sin ánimo de lucro Direct Relief y serán distribuidas localmente por la Texas Harm Reduction Alliance.

A principios de este año, tanto el Consejo de la Ciudad de Austin como los funcionarios del condado de Travis declararon una crisis de salud pública después de que el condado registrara un número récord de sobredosis accidentales el año pasado.

El año pasado se produjeron 308 sobredosis mortales en el condado de Travis. Casi 120 de esas muertes estuvieron relacionadas con el fentanilo, comparado con 35 muertes de 2020.

