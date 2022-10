La celebración de dos días marca la gran inauguración del Parque Cultural San Pedro Creek, sede de Texas Public Radio

Lea esta noticias en inglés

La Fase I del Parque Cultural San Pedro Creek finalmente está completa. La reinvención de lo que había sido una zanja de hormigón durante décadas está llena de paisajes, pasarelas, muros de piedra, arte público y elementos acuáticos.

La cuadra entre las calles Houston y Commerce, cerca del Palacio Español del Gobernador, estaba repleta de humanidad el viernes por la noche para los cientos de personas que se reunieron para ver el dinero de sus impuestos en acción.

La gran atracción fue una cascada de 250 pies de altura iluminada con luces de colores. Cuando los funcionarios la encendieron, la multitud se unió en expresiones de júbilo.

La cascada, llamada "Stream", es una obra de arte público del autor neoyorquino Adam Brown. Las luces de la cascada cambian de color una vez que se sincronizan con la música o las voces de un micrófono estilo años 40 colocado en su base.

“La gente debería venir y experimentarlo. Me sorprende la poca gente que lo ha experimentado", dijo el poeta y artista John Phillip Santos. "Creo que esta pista mejorada ahora tal vez invite a más personas a venir".

El san antoniano Chris Castillo describió lo que había visto.

“Instalaciones de arte, muchas fuentes bonitas, parece que está hecho para durar. Alta calidad. No se va a desmoronar en unos pocos años”, comentó Castillo. “Así que parece un esfuerzo sólido. Aprecio que pongan dinero en proyectos de infraestructura como este”.

La fase terminada va desde la calle Houston hasta Cesar Chavez.

“Creo que esto va a ser más grande de lo que la mayoría de los habitantes de San Antonio alguna vez entendieron a medida que se desarrollaba. Competirá con algunas partes del River Walk, y debe ser así”, señaló el ex alcalde de San Antonio Henry Cisneros. “Básicamente lleva el Paseo del Río al lado oeste del centro de la ciudad, un área que generalmente ha pasado desapercibida. Permite que el agua sea el hilo conductor que mantiene unida a la ciudad de una manera maravillosa”.

El arte en este lugar también incluye un mural de cinco paneles que cuenta los 300 años de historia del condado. También se pueden ver los cimientos de una antigua Iglesia Episcopal Metodista Africana, fábricas de jabón y una cervecería. También hay un espacio para la actuación pública al aire libre.

Todo el Parque Cultural San Pedro Creek, cuando esté terminado, se extenderá 2.2 millas a lo largo del arroyo hasta el lado oeste del centro. El proyecto total está actualmente valorado en $290 millones de dólares. Es financiado por el condado y administrado por la San Antonio River Authority.

El juez del condado, Nelson Wolff, durante su reciente discurso sobre el estado del condado, dijo que el parque cultural está impulsando un nuevo crecimiento económico.

También afirmó que el proyecto del arroyo ayudó a restaurar el ecosistema, mejoró el control de inundaciones, limpió el agua y permitió la reforestación de árboles y plantas nativas.

Wolff y Cisneros estuvieron entre los dignatarios locales que asistieron a la gran inauguración del viernes, incluida la concejal de la ciudad Teri Castillo, los comisionados del condado Rebecca Clay-Flores y Justin Rodriguez, la secretaria del condado Lucy Adame-Clark, el congresista Henry Cuellar, el ex alcalde Phil Hardberger, la poeta laureada Carmen Tafolla, la ex gerente general de la San Antonio River Authority, Suzanne Scott, la curadora de arte público de la San Antonio River Authority, Carrie Browne, y los artistas Lionel y Kathy Sosa.

Lionel Sosa explicó que el arroyo tenía una función básica original, pero con el tiempo se convirtió en una línea de demarcación.

“Creo que muy pocas personas saben qué tan importante ha sido este arroyo para nuestra ciudad y cómo se convirtió en la fuente original de agua para la ciudad”, agregó. “Cómo se convirtió en un momento en la línea divisoria entre el West Side, la gente pobre y todos los demás”.

Kathy Sosa detalló que cinco murales a lo largo del arroyo representan cinco eventos específicos importantes para San Antonio y específicos de la historia de San Pedro Creek. Los códigos QR pronto permitirán a los usuarios con sus Smartphone escuchar a las figuras representadas en los murales.

“Entonces, nuestra esperanza es que la gente regrese una y otra vez para verlos y que vea algo diferente cada vez que regresen”, añadió.

Brian Kirkpatrick / Texas Public Radio Así luce "Stream" durante el día. Los visitantes del centro pueden pasear junto al arroyo o encontrar un lugar para sentarse a almorzar. La sede general de TPR se encuentra a la derecha.





La gran ceremonia de inauguración continuó el sábado, cuando Texas Public Radio, con sede junto a San Pedro Creek, celebró su propia gran inauguración.

El edificio TPR se encuentra junto al Teatro Alameda que tiene 73 años de antigüedad y llegó a ser una de las salas de cine en español más grandes del país durante décadas antes de que cerrara en los años 80.

"Esta área en particular en mi memoria era donde mi abuela por parte de mi madre me llevaba al cine en la Alameda", recordó el ex residente de San Antonio B.K. Munguia. "Y aquí es donde compraban muchas familias mexicoamericanas".

Los ciudadanos esperan con ansias las futuras fases del proyecto de rediseño de San Pedro Creek, que incluyen planes de renovación para la Alameda y toda el área que rodea al arroyo.

"Espero sinceramente que la comunidad pueda disfrutar esto. Originalmente, algunas personas pensaron que esto sería un mini Riverwalk para pasear. Esa no es la idea", precisó Robert Ramirez, de San Antonio. "La idea es que este es un regalo para la comunidad. Y esperamos que la comunidad pueda disfrutarlo. Y ciertamente los turistas son bienvenidos. Pero esto es realmente para nosotros".

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

