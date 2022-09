Investigadores de San Antonio y Monterrey se asocian para promover la manufactura sostenible

Read this story in English

El Southwest Research Institute (SwRI son sus siglas en inglés), una organización de investigación sin fines de lucro con sede en San Antonio, se ha asociado con el Tecnológico de Monterrey, una universidad sin fines de lucro en Monterrey, México, para investigar prácticas sustentables de manufactura. La asociación obtiene $250,000 de cada institución para gastar en hasta tres proyectos de investigación conjuntos.

La investigación en la que se embarcan las dos instituciones tiene como objetivo promover la manufactura sostenible en ambos países, que son los principales socios comerciales de cada uno. La primera fase de la asociación se centrará en la construcción de relaciones y el desarrollo de propuestas para que las instituciones financien. A partir de ese momento, se necesitarán fondos externos adicionales y potencialmente años de investigación antes de que se produzcan resultados tangibles.

Adam Hamilton, presidente y director ejecutivo de SwRI, explicó por qué su institución se unía a la asociación.

“La sustentabilidad es responsabilidad de todos”, dijo Hamilton. “Debemos invertir en investigación para avanzar y desarrollar soluciones proactivas para una fabricación respetuosa con el medio ambiente”.

Hamilton también señaló que el Tecnológico de Monterrey es una excelente institución de investigación y su interés en la fabricación sustentable lo hacen una buena opción para la sociedad. En última instancia, comentó que el objetivo es reducir las emisiones de los procesos de fabricación.

“Estos pueden ser avances técnicos o avances en la práctica, recomendaciones de políticas o modificaciones de procesos”, afirmó Hamilton.

Las dos instituciones proporcionarán $75,000 cada una para hasta tres proyectos de investigación en colaboración.

SwRI se dedica a la investigación en una serie de sectores productivos, incluidos la biomedicina, la defensa y la energía. En el sector de la energía, el instituto de investigación a menudo trabaja en temas de petróleo y gas. Hamilton agregó que el trabajo de su organización en petróleo y gas y manufactura sostenible son parte de la misma misión.

“Casi todo nuestro trabajo de petróleo y gas está total o principalmente relacionado con la reducción de emisiones, la mejora de la eficiencia y el avance de nuevas tecnologías que podrían ser sustitutos o reemplazos de los combustibles fósiles como fuente de energía”, indicó Hamilton. “No somos defensores de ninguna industria en particular”.

Hamilton enfatizó que las propuestas que presenten los investigadores del SwRI y el Tecnológico de Monterrey probablemente tendrán bajos niveles de preparación técnica (TRL son sus siglas en inglés). Esto significa que las propuestas giran en torno a buenas ideas relacionadas con una manufactura más sostenible, pero aún no se han desarrollado ni entendido en términos de soluciones de ingeniería del mundo real. Es por eso que equipos de investigación como SwRI financian investigación y desarrollo (I+D) para analizarlos.

“Lo que hacemos es tratar de identificar esas primeras ideas y conceptos que tienen potencial pero que no han sido desarrollados”, explicó Hamilton. "Y luego sigue agregando fondos de I + D hasta que llega a un punto en el que está realmente listo para implementarse o comercializarse".

Convertir ideas en productos no es una tarea fácil y muchos no llegan tan lejos, según Hamilton. El objetivo de asociaciones como estas, añadió, es encontrar las que pueden y llevarlas a través del "valle de la muerte", desde buenas ideas hasta productos que realmente se puedan usar.

Por ahora, Hamilton cree que la asociación de SwRI con el Tecnológico de Monterrey es un pequeño paso hacia un mundo más sustentable.

“Hoy en día, creo que todos nosotros reconocemos que cada problema es un problema global”, dedujo Hamilton. “Y realmente necesitamos involucrar a socios globales en la solución”.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

