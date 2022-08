El jefe de policía de la escuela Uvalde fue despedido 3 meses después de una respuesta fallida al tiroteo en la escuela

Read this story in English

Pete Arredondo, el jefe de policía a cargo de la respuesta policial al tiroteo del 24 de mayo en la Escuela Primaria Robb en Uvalde, Texas, fue despedido.

Después de una audiencia de rescisión de casi 90 minutos celebrada a puerta cerrada el miércoles por la noche, la junta del Distrito Escolar Independiente Consolidado de Uvalde votó unánimemente a favor de dar por terminado el contrato de Arredondo con efecto inmediato. También encontraron que había una buena razón para que él no recibiera pago por el tiempo que estuvo bajo licencia administrativa sin goce de sueldo desde el 19 de julio.

La audiencia de despido de Arredondo originalmente estaba programada para hace un mes, pero fue cancelada a solicitud del abogado de Arredondo , quien le dijo al distrito que el jefe de policía tenía derecho al debido proceso.

Arredondo no estuvo presente en la reunión del miércoles y afirmó que estaba preocupado por su seguridad, pero su abogado dio a conocer una declaración de 17 páginas en respuesta a la audiencia de terminación del cargo.

"El jefe Arredondo no participará en su propio linchamiento público ilegal e inconstitucional y solicita respetuosamente a la Junta que lo reintegre de inmediato, con todos los pagos y beneficios atrasados y cierre la denuncia como infundada", se lee en el comunicado.

Las familias de las 21 víctimas del tiroteo masivo en Robb Elementary han estado exigiendo que se despida a Arredondo desde que se supo por primera vez a fines de mayo que el jefe de policía estuvo a cargo de la respuesta policial durante el tiroteo.

Cientos de oficiales esperaron más de una hora para confrontar al pistolero mientras los niños en el salón de clases de cuarto grado donde estaba escondido llamaban al 911.

Un reporte de la cámara baja de Texas encontró que había 376 agentes de la ley en el lugar de los hechos, incluidos 150 agentes de la Patrulla Fronteriza de EE.UU., 91 policías del Departamento de Seguridad Pública de Texas, 25 agentes de policía de Uvalde, 16 agentes del alguacil y cinco agentes del Distrito Escolar Independiente Consolidado de Uvalde.

Los legisladores estatales que investigan el tiroteo encontraron fallas en la aplicación de la ley en todos los niveles. Pero el plan del tirador activo del distrito escolar, coescrito por Arredondo, requería que Arredondo tomara el mando de todos los oficiales que respondieron ese día. Sin embargo, Arredondo sostiene que no sabía que él era el comandante durante el incidente.

Arredondo, nativo de Uvalde, fue contratado como jefe de policía del distrito escolar en 2020. Antes de eso, trabajó en la oficina del alguacil del condado de Webb en el sur de Texas. The San Antonio Express News informó que Arredondo fue degradado de un puesto de alto rango en 2014 porque tenía dificultades para llevarse bien con otras personas en el departamento.

A pesar de los crecientes llamados a la acción luego del tiroteo, el superintendente de Uvalde, Hal Harrell, esperó casi dos meses para recomendar el despido de Arredondo.

En un acalorado foro de la junta escolar en julio , Brett Cross, tío y tutor de Uziyah Garcia, incluso le dio a la junta una fecha límite. Uziyah es uno de los 19 niños asesinados en el tiroteo.

"Les diré esto. Si no lo despiden para el mediodía de mañana, entonces quiero su renuncia y la de cada uno de ustedes, miembros de la junta, porque a ustedes no les importan un bledo nuestros hijos o nosotros", anotó Cross en ese momento. "O están con nosotros o contra nosotros, porque así no llegaremos a ninguna parte".

Cross aseguró que no cree que Arredondo no se presente a sus audiencias de despido por temor a su seguridad, y agregó durante los comentarios públicos del miércoles que Arredondo no estuvo presente "para enfrentar las consecuencias de sus actos".

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

