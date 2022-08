Uvalde CISD agrega opción de aprendizaje virtual para familias afectadas por tiroteos masivos

Read this story in English

El distrito escolar de Uvalde ofrecerá una opción virtual para las familias que no se sienten cómodas enviando a sus hijos de regreso a clases presenciales después del tiroteo masivo en mayo.

Diecinueve niños y dos maestras fallecieron en el tiroteo. Otros diecisiete resultaron heridos.

Incluso con promesas de mejoras de seguridad significativas, desde cercos de 8 pies hasta entradas delanteras seguras, las familias en Uvalde han estado pidiendo una opción virtual durante semanas. Algunos padres no confían en que el distrito mantendrá seguros a sus hijos después de que los oficiales de policía del distrito esperaron más de una hora para confrontar al pistolero. Otros están preocupados por el trauma de enviar a sus hijos de regreso a la escuela después de que su confianza de que su escuela era segura se hizo añicos.

Durante una reunión de la junta escolar el lunes por la noche, el superintendente de Uvalde, Hal Harrell, dijo que el distrito había obtenido el permiso de la Agencia de Educación de Texas para lanzar una academia virtual para cualquier familia de Uvalde que lo desee.

“TEA publicó (información en respuesta a la pandemia) que (el aprendizaje virtual) solo puede ser para tantos estudiantes durante tanto tiempo”, dijo Harrell. “Ya anularon todas esas normas por lo que nuestra academia virtual se mantendrá todo el tiempo que sea necesario para nuestras familias, nuestros estudiantes”.

Durante los comentarios públicos, Rachel Martínez le pidió al superintendente que confirmara que no habría un límite en la cantidad de estudiantes a los que se les permitiría inscribirse en la instrucción virtual. Harrell confirmó que estaría abierto a todos los estudiantes que lo deseen, desde el kindergarten hasta el grado 12.

Uvalde CISD agregó una página de información sobre el aprendizaje virtual a su sitio web e inició una encuesta para medir el interés de las familias en torno a esta opción. Las solicitudes para la academia virtual se abren el 10 de agosto. Harrell indicó que los padres deben comunicarse con el distrito si no reciben un correo electrónico que verifique que la solicitud se envió antes del 15 de agosto.

Policías estatales en escuelas de Uvalde

Además de una larga lista de mejoras y controles de seguridad estructural, incluidos los planes para agregar vidrio o película inastillable a las puertas externas, Harrell enfatizó que Uvalde CISD también ha hecho arreglos con el Departamento de Seguridad Pública de Texas para estacionar policías estatales en las escuelas del distrito este otoño.

“Tendremos 33 oficiales (DPS) en (el) distrito, el primer día de clases y durante todo el año”, confirmó Harrell. “Entonces, estoy muy agradecido con Texas DPS por su asociación y apoyo a medida que avanzamos”.

Uvalde CISD también está en proceso de contratar policías escolares adicionales.

Apoyo a las necesidades de salud mental

Harrell dijo que el distrito está brindando capacitación sobre duelo y trauma a todos los miembros del personal, y planea contratar suficientes consejeros para tener al menos uno en cada escuela.

“Nuestro objetivo es agregar un consejero escolar a cada campus del distrito y posiblemente dos en la escuela secundaria”, precisó Harrell. “Queremos agregar cinco consejeros y trabajadores sociales con licencia más, lo que permitirá que uno sirva cada campus a tiempo completo”.

La comunidad llama a la acción

Varias de las familias de las víctimas que hablaron abiertamente en reuniones anteriores no hablaron en la reunión de la junta escolar del lunes. Pero los miembros de la comunidad que hablaron durante los comentarios públicos dejaron en claro que ya no confían en el liderazgo del distrito. También dijeron que estaban frustrados por el retraso en la celebración de una audiencia de despido para el jefe de policía del distrito, Pete Arredondo, y por la decisión del distrito de reasignar a la ex directora de Robb Elementary a otro cargo en el distrito en lugar de despedirla.

Jesse Rizo, quien perdió a su sobrina Jackie Cazares en el tiroteo, preguntó al superintendente y a uno de los miembros de la junta del distrito, JJ Suárez, qué acciones tomaron durante el tiroteo.

Suarez es un ex oficial de policía y presidente de división en Southwest Texas Junior College, donde enseña justicia penal.

“Estoy realmente decepcionado, JJ”, indicó Rizo, al preguntarle a Suárez por qué no asumió un papel más activo y por qué aceptó la decisión de tratar la escena como una situación de barricada en lugar de un tirador activo.

“¿Te dijeron que había niños ahí dentro? ¿No oyó ningún disparo cuando llegó allí? Preguntó Rizo.

“No, señor”, respondió Suárez. “No sabía que había niños allí. No hice. Yo no hice esa pregunta. Y eso me persigue, y no hay nada que pueda hacer al respecto. Pero lo que me dijeron fue que era una persona atrincherada”.

Al principio, durante los comentarios públicos, Harrell reconoció que el distrito había perdido la confianza de la comunidad.

“Va a llevar un tiempo recuperar esa confianza. Pero va a llevar a todos a través de esta etapa aquí mismo (en la junta escolar) y a todos en esta comunidad a trabajar juntos. Porque tienes razón. La confianza ha sido dañada. Se ha roto”, dijo Harrell. “Y va a llevar un tiempo arreglarlo”.

El miembro de la comunidad Daniel Myers le dijo al superintendente que esas palabras no significaban mucho para él.

“Como pueden ver, el 24 de mayo está muy grabado en nuestros corazones, muy vívido en nuestras mentes. No va a ser barrido debajo de la alfombra. Con el debido respeto, Dr. Harrell, las palabras que pronunció antes fueron como palabras. Que no tiene ningún efecto.' Queremos resultados”, dijo Myers. “A partir de ahora, ¿alguien ha perdido su trabajo? ¿Alguien ha sido despedido? En todo caso, vemos que están siendo reintegrados”.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

