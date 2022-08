Texas tiene un recuento oficial de muertes por el apagón de 2021. Es posible que nunca se conozca el verdadero número de víctimas.

Read this story in English

En el patio trasero de Minal y Rajeeta Shah solía haber un cedro.

La alta y amplia copa daba sombra al jardín de las hermanas, un jardín con girasoles, albahaca morada y lemongrass. Es un jardín que su madre, Manjula, preparó, podó y cuidó durante casi dos décadas. Todavía florece, a pesar de los esfuerzos del sol de Texas.

Al igual que su madre, el cedro ha desaparecido, arrebatado de repente y sin ceremonia -y nada menos que el mismo día- durante la histórica nevada de Texas del año pasado.

Las hermanas y su hermano Tushar, que vive al otro lado de la calle, en Austin, descubrieron que el árbol se había derrumbado cuando volvieron a casa del hospital en febrero. El oasis que habían creado -un mundo dentro de otro mundo en el que los tres hermanos cocinaban y compartían las comidas todos los días- había desaparecido para siempre.

Manjula fue una de las 246 personas que murieron oficialmente a causa de la tormenta, durante la cual millones de tejanos se quedaron sin electricidad. La mujer, de 85 años, sufrió hipotermia a causa del frío y fue trasladada de urgencia al hospital. Era demasiado tarde.

El marido de Manjula, Lalji -que murió cuatro meses y cinco días después- no cumplía los criterios para estar en la lista oficial de fallecidos del estado. Tampoco, otros cientos de tejanos.

Los investigadores afirman que el número de muertos del estado es muy inferior al real.

Una cuestión de verdad

La muerte es todo un tema para Ariel Karlinsky.

Karlinsky es investigador y miembro del grupo asesor técnico de la Organización Mundial de la Salud sobre mortalidad por COVID-19.

"Soy un experto", dijo. "Por desgracia para mí, soy un experto en exceso de mortalidad".

Ese es el término que los investigadores utilizan para designar las muertes que estadísticamente no deberían haber ocurrido.

"Es simplemente una medida de cuántas personas han muerto por encima de lo que habría que esperar en circunstancias normales", dijo Karlinsky.

"Es una obligación moral entender cuál es el verdadero número de víctimas aquí". Ariel Karlinsky, economista y estadístico

Piénsalo como un pulsómetro. Cada día hay un ritmo constante de muertes, como el bip-bip del corazón de una persona en un electrocardiograma. Cuando no ocurre nada más, ese ritmo se mantiene bastante constante, pero cuando hay una catástrofe natural o un conflicto armado o un apagón masivo, ese ritmo cardíaco se dispara.

Karlinsky calcula que, estadísticamente, 814 muertes no deberían haber ocurrido cuando sucedieron en Texas. Eso es más de tres veces al recuento oficial del estado. Es incluso un poco más alto que la estimación que Buzzfeed News reportó para una historia en la que Karlinsky fue consultado. Y este exceso de mortalidad parece ser exclusivo de Texas, dijo; no ocurrió en los estados vecinos donde el clima fue malo pero la energía se mantuvo.

Ariel Karlinsky A graph of excess deaths from January to March 2022. Orange bars indicate deaths from COVID-19. Red bars indicate excess deaths.

"Solo eso, creo, te da una idea de que la mayor parte de esto probablemente proviene del corte de energía y no de la temperatura extrema o la tormenta", dijo.

El Departamento Estatal de Servicios de Salud de Texas ha señalado que se trata de un ejercicio estadístico. La cifra que ha publicado el estado es un recuento. Incluye sólo aquellas muertes en las que el médico forense o el examinador médico indicaron que la congelación había desempeñado un papel en el fallecimiento de la persona.

Eso no significa que el recuento sea más preciso, dijo Karlinsky.

"Si se mira en el registro, algunos de los registros de los forenses, dicen cosas mundanas como un ataque al corazón", dijo. "Pero, de nuevo, un ataque al corazón podría estar causado por la caída de los sistemas de soporte vital debido a un corte de energía. No son mutuamente excluyentes".

El estado dice que la razón por la que publicó su recuento fue para "informar sobre la planificación, la prevención y los preparativos de comunicación para futuras catástrofes". Estas cifras son importantes porque nos ayudan a prepararnos para la próxima catástrofe. Pero si entramos en esa preparación con malos números, dijo Karlinsky, eso significa que no nos estamos preparando tan bien como deberíamos.

Y, por supuesto, se trata de algo más que prepararse para la próxima catástrofe, añadió.

"Es una obligación moral entender cuál es el verdadero número de víctimas. Me entristece mucho que se haya tomado como algo político", dijo. "La cuestión política es un tema aparte. [El tema es] ¿qué se hace al respecto? Pero la cantidad de muertes en sí es una cuestión de verdad".

“Parece casi inútil”

Al final, el médico forense del condado de Travis dijo que la muerte de Manjula fue causada por hipotermia; la neumonía fue un factor contribuyente. En una hoja de cálculo que recopila todas las muertes registradas durante el apagón de 2021, una columna dice "SIN CALEFACCIÓN EN EL HOGAR".

Lalji murió sólo unos meses después de Manjula, semanas antes de lo que habría sido su 65º aniversario de bodas.

"Indirectamente, creo, se fue porque mi mamá no estaba", dijo Minal. "Perdimos mucho".

Debido al apagón y a los protocolos del COVID, la familia no pudo estar con Manjula en el hospital cuando falleció. Cuando su padre murió, pudieron sostener su mano y cantar mantras.

Los Shah quieren que alguien asuma la responsabilidad. Quieren que se arregle algo. Minal dijo que han considerado la posibilidad de litigar, al igual que otros cientos de tejanos que han demandado a las compañías eléctricas y a ERCOT (aunque hay cierto debate sobre si se puede demandar a ERCOT).

Pero, según Minal, una demanda no vale la pena. No quiere arrastrar una batalla legal sin ninguna garantía de restitución por la muerte de su madre.

"La perdimos, pero en cuanto a la lucha... ¿cuánto tiempo más podemos dedicar a algo de lo que nadie quiere hacerse responsable?", dijo. "También parece casi inútil. No van a volver".

