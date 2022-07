La directora de la Escuela Primaria Robb de Uvalde, Mandy Gutiérrez, reinstalada días después de su suspensión

Read this story in English

La directora de la escuela primaria Robb, donde 19 niños y dos maestras fueron asesinados a tiros en mayo, fue reintegrada a su puesto de trabajo luego de haber sido suspendida a principios de esta semana.

Mandy Gutierrez fue suspendida con goce de sueldo el lunes después de un informe sobre el tiroteo por parte de un subcomité de la Cámara de Representantes de Texas y de los problemas destacados con el desempeño de Gutierrez. Incluyen una declaración de que ella sabía que la cerradura del salón de clases donde el pistolero mató a la mayoría de sus víctimas no funcionaba correctamente, pero nadie preparó una orden de trabajo para repararla.

Gutierrez dijo a CNN que eso no es cierto.

“Lo que sé con certeza es que la puerta de la habitación 111 sí se cerró. El maestro tiene que usar una llave para entrar”, aclaró.

Gutierrez dijo que siguió el entrenamiento que recibió lo mejor que pudo, y agregó que dudaría de sí misma por el resto de su vida.

El abogado de Gutierrez, Ricardo Cedillo, compartió una carta con TPR que Gutierrez recibió del superintendente del Distrito Escolar Independiente Consolidado de Uvalde, Hal Harrell.

La carta establece que después de revisar la respuesta de Gutierrez a las afirmaciones del informe estatal de la Cámara, se le permite regresar al trabajo con efecto inmediato.

La narrativa oficial de lo que sucedió el día del tiroteo ha cambiado muchas veces en los últimos dos meses a medida que las familias de las víctimas siguen exigiendo que se deslinden responsabilidades.

El jefe de policía de Uvalde CISD, Pete Arredondo, permanece en licencia administrativa. Los funcionarios estatales le han echado la culpa a él, pero el informe legislativo describió “fallas sistémicas y una toma de decisiones atrozmente mala” entre los oficiales locales, estatales y federales que esperaron más de una hora para irrumpir en el salón de clases y confrontar al tirador.

La ciudad de Uvalde también está llevando a cabo una investigación interna y ha puesto en licencia administrativa al teniente Mariano Pargas, jefe de policía interino de Uvalde el día del tiroteo. La ciudad está investigando si Pargas podría haber hecho más o si eso fue posible con todas las diferentes agencias involucradas.

Cuando se le preguntó sobre la demora de las fuerzas del orden en confrontar al agresor, Gutierrez explicó a CNN que ella no estaba en condiciones de culpar a nadie.

“No soy agente de la ley y no puedo juzgar y decirles cómo hacer su trabajo, al igual que no les pediría que me digan cómo hacer el mío”, expuso.

Gutierrez dijo que culpó a algunas cosas que están fuera de su control, como el fácil acceso a las armas de alto poder en Texas.

“Yo no hago las leyes. Así que no puedo decidir qué edad tienes que tener para comprar un arma de fuego. No puedo decidir cuántas rondas de municiones puede comprar alguien”, ejemplificó.

La junta escolar de Uvalde CISD, así como el consejo de la ciudad de Uvalde y los comisionados del condado aprobaron resoluciones instando al gobernador Greg Abbott a convocar una sesión especial para aumentar la edad mínima de 18 a 21 años para que una persona pueda comprar un arma semiautomática, como el AR-15 que se usó en el tiroteo de Robb Elementary.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares, Roberto Sierra, Francisco Marín, Pamela Martinez, Ana Baehr, e Yvette Benavides, para NPR y The Texas Newsroom.

