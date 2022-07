El superintendente de la escuela de Uvalde recomienda consejo que despida al jefe de policía

Read this story in English

El superintendente del Distrito Escolar Independiente Consolidado de Uvalde recomienda el despido de Pete Arredondo, jefe de policía del distrito.

Las familias de las 21 víctimas del tiroteo en la escuela primaria Robb han estado exigiendo que Arredondo sea despedido durante casi dos meses.

Al principio, los funcionarios estatales señalaron a Arredondo como el comandante del incidente, quien decidió retrasar la confrontación con el pistolero durante más de una hora.

Pero un reciente informe de la cámara baja de Texas descubrió que la respuesta policial al tiroteo carecía de un liderazgo claro. Había 376 agentes en el lugar de los hechos, incluidos 150 agentes de la Patrulla Fronteriza de EE.UU., 91 policías del DPS, 25 agentes de policía de Uvalde, 16 agentes del alguacil y cinco agentes del CISD de Uvalde.

Según el plan de tirador activo del distrito, debería haber sido Arredondo quien se hiciera cargo. Arredondo ha estado bajo licencia administrativa desde finales de junio, y, a principios de este mes, renunció a un escaño en el concejo municipal que ganó antes del tiroteo.

Relacionado con este tema: Las familias de Uvalde les dicen a los líderes escolares que han perdido su confianza.

En un foro público el lunes, Rosa Arizmendi fue una de tantas personas que cuestionó a los líderes escolares por qué no habían despedido a Arredondo todavía. Ella es la tía abuela de Eliahna Garcia, una de las víctimas, y tiene sus propios hijos en el distrito.

"¿Qué es exactamente lo que se tiene que decir para que ustedes decidan que ya no debería estar empleado?" preguntó Arizmendi.

“Su principal descripción de trabajo era un jefe. Debería haber sido comandante. No debería haber cuestionado o dudado que debería haber hecho el comandante porque esa es la descripción de su trabajo como jefe de UCISD. Entonces, si esta investigación está bien hecha, se observará que no jugó un papel lo suficientemente importante como para haber causado directamente la muerte de esos niños, no cumplió con la descripción de su trabajo”.

Dos días después de que las familias criticaran a los funcionarios del distrito escolar por su inacción, el distrito escolar de Uvalde programó una reunión de la junta para votar sobre su despido.

Según la agenda de la junta, el superintendente Hal Harrell recomienda que se despida a Arredondo por una buena causa. Esa votación está programada para el sábado a las 9 a.m.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares, Roberto Sierra, Francisco Marín, Pamela Martinez, Ana Baehr, e Yvette Benavides, para NPR y The Texas Newsroom.

