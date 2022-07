ERCOT vuelve a pedir a los tejanos que conserven la electricidad a medida que se reduce el suministr

Read this story in English

Por segunda vez esta semana, el Consejo de Fiabilidad Eléctrica de Texas (ERCOT, por sus siglas en inglés) solicita a los ciudadanos que conserven la electricidad, esta vez entre las 2 p.m. y las 9 p.m. de este miércoles. El pedido se produce en un momento en que la ola de calor, que bate récords, sigue impulsando la demanda de electricidad en Texas hasta nuevos máximos.

ERCOT, el operador de la red eléctrica del estado, dice que las condiciones de la red eléctrica de Texas este miércoles serán muy parecidas a las que motivaron el pedido de conservación del lunes, y que no espera que se produzcan cortes de energía en toda la red.

"Las formas de reducir el consumo de electricidad durante las horas pico incluyen subir el termostato uno o dos grados, si se siente confortable, y posponer el funcionamiento de los electrodomésticos principales o las bombas de la alberca durante el período solicitado", dice ERCOT.

El llamado a conservar energía es el tercero que se hace en lo que va de año. Llega en un momento en que los reguladores estatales están llevando a cabo una revisión del sistema energético de Texas en respuesta al apagón estatal de febrero de 2021.

