La policía podría haber detenido el tiroteo en Uvalde en 3 minutos, dice un oficial de Texas

Actualizado el 21 de Junio, 2022 a las 12:01 PM ET

Un oficial de aplicación de la ley en Texas dijo que existían suficientes oficiales armados, utilizando protección corporal, para detener el tiroteo en Mayo en la Escuela Primaria Robb en Uvalde, Texas, tres minutos después de que comenzó.

Por el contrario, tomó alrededor de una hora y 14 minutos, desde que llegaron los oficiales a la escuela, hasta que ingresaron por la puerta y terminaron el enfrentamiento con el tirador.

Esto es, según Steve McCraw, director del Departamento de Seguridad Pública de Texas, quién habló con los oficiales estatales durante la audiencia del comité del Senado de Texas, el martes.

“Los oficiales tenían armas, los niños no tenían ninguna. Los oficiales tenían protección corporal, los niños no tenían. Los oficiales tenían entrenamiento, el sujeto no lo tenía,” dijo McCraw.

La puerta al salón de clases por la que ingresó el tirador no tenía seguro, dijo McCraw, en parte debido a una placa de impacto que falló. Las puertas de los salones no podían cerrarse desde adentro, dijo.

McCraw añadió que los oficiales en la escena buscaron una llave maestra hacia el salón, pero nunca intentaron realmente abrir la puerta, hasta que confrontaron al tirador más de una hora después de comenzado el ataque.

Agregó que la puerta exterior, que utilizó el tirador para ingresar a la escuela, estaba sin seguro, aunque el seguro funcionaba correctamente.

McCraw llamó a la respuesta de la policía al tiroteo un “fracaso lamentable”, y dijo que era “antiético” a las lecciones aprendidas acerca de situaciones de tiradores activos desde el tiroteo en La Escuela Columbine en 1999.

McCraw criticó, en particular, al comandante en escena, por esperar a confrontar al tirador, en lugar de ingresar al salón de clases en donde se escondía, tan rápido como fuera posible.

Las autoridades han dicho que el jefe de policía de distrito de la escuela, Pete Arredondo, quien trató al tiroteo como una situación de barricada en lugar de un tirador activo, ocasionó retrasos en la respuesta policial.

El tiroteo dejó a 19 estudiantes y dos maestros sin vida. El Departamento de Seguridad Pública de Texas es sólo uno de diversas agencias investigando el ataque.

McCraw agregó que las radios de mano utilizadas por los oficiales – con la excepción de las utilizadas por la Patrulla Fronteriza – no funcionan dentro de la Escuela Primaria Robb. Hizo notar que la cerca de la escuela de cuatro pies de perímetro, falló al impedir que el tirador ingresara al campus.

McCraw también alabó a los maestros y personal de la escuela primaria, por iniciar los protocolos de tirador activo rápidamente cuando comenzó el ataque.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares, Roberto Sierra, Francisco Marín, Pamela Martinez, Ana Baehr, e Yvette Benavides, para NPR y The Texas Newsroom. Haga clic aquí para más cobertura de Uvalde en español.