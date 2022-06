Comentario: Me gradué de la escuela, horas después del tiroteo en Uvalde

Read this story in English

El mismo día, hace tres semanas, en el que Texas se sumía en pérdida, luto y horror por las muertes de 19 estudiantes y dos maestros, debido al tiroteo en la Escuela Primaria Robb en Uvalde, tuvo lugar una ceremonia de graduación para la clase del 2022 en Katy, alrededor de 250 millas al este.

Cecilia Gullett se encontraba entre los estudiantes graduados. Ella envió a Texas Standard estos pensamientos acerca de celebrar un logro escolar, poco después de una tragedia masiva.

Caminé por el escenario para recibir mi diploma, con la bandera Americana y la bandera de Texas a media asta, y todo lo que podía pensar es que yo estaba haciendo algo que esos 19 niños nunca iban a poder hacer, que yo sobreviví casi 12 años de educación pública en Texas sin ser testigo de los horrores de la violencia por armas de fuego, más que lo que veía en la televisión, y en lo afortunada que era por eso. Mi ceremonia de graduación no hizo nada más por reconocer la atrocidad que sucedió más temprano ese día, pero eso no quería decir que no estuviera en nuestras mentes. La tarde entera fue tan amarga, abrazando a mis amigos, diciendo adiós a maestros, subiendo fotos del evento en las redes sociales, pero sintiendo que estaba siendo poco sensible a la tragedia, porque vivo en una época en la que no subir algo o hacer un tweet acerca de un asunto, se percibe como sinónimo de no interesarse por ello, o de que no te importa.

Pero sí me importa. Aunque ya no tengo que preocuparme por que la presunta seguridad de mi salón de clases sea violada, tengo dos hermanas menores que aún tienen años de cierres y simulacros de tiradores activos por delante, antes de que ellas también, sean libres.

Amo a Texas; amo la diversidad y la comida y el acento, y su hermosa naturaleza, pero en momentos como este, amar a Texas puede ser tan, tan difícil, cuando no siento que sea la prioridad de las personas por las que votaron mis compatriotas Texanos. A una semana de cumplir 18, me registré para votar, jurándome a mí misma que mientras yo viviera en Texas, votaría en cada una de las elecciones posibles, sin importar qué tan pequeñas o insignificantes parezcan, porque por mucho tiempo, los Republicanos han intentado limitar a los residentes progresistas de votar, al hacer que nuestro derecho como ciudadanos sea tan inconveniente como sea posible, pero yo ya no puedo tolerar eso.

Quise ponerme en contacto con ustedes con mi historia y sentimientos en relación al tiroteo en Uvalde, después de escuchar su segmento de esta mañana (2 de Junio), acerca de los distintos residentes a lo largo del estado que compartían sus pensamientos y pedían a los escuchas que compartieran los suyos. Espero que el cambio se haga pronto, y espero que los votantes nuevos, jóvenes, como yo, ayuden a comenzar el cambio.

Texas Standard aún está recibiendo comentarios por escrito y grabaciones de audio reaccionando al tiroteo en Uvalde, y las acciones tomadas por las autoridades públicas de Texas desde el 24 de Mayo.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares, Roberto Sierra, Francisco Marín, Pamela Martinez, Ana Baehr, e Yvette Benavides, para NPR y The Texas Newsroom. Haga clic aquí para más cobertura de Uvalde en español.